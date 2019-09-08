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«Оппозиционеры» призывают народ выражать свою «волю», но только «правильную»

08 сентября 2019, 16:39  •  83 • В России

Любимой темой российской оппозиции всегда были, есть и, похоже, будут «нарушения на выборах со стороны власти». Подлинные, показавшиеся им таковыми или даже откровенно придуманные. При этом сами себя они явно считают не связанными никакими правилами, законами и нормами. И творят, что хотят. При попустительстве или даже пособничестве третьих лиц и сторон, в том числе и зарубежных.

Выборы в Единый день голосования 8 сентября нынешнего года не стали исключением в этом процессе. Еще накануне Роскомнадзор предупредил Google, Youtube, Facebook и Instagram (все - западные Интернет-гиганты), что перед единым днем голосования в России, 7 сентября, в так называемый «День тишины», а также в сам день выборов, 8 сентября, публикация политической рекламы, агитации и материалов, которые оказывают давление на выражение воли избирателей, недопустима, поскольку является нарушением российского законодательства. В равной степени это относилось и к российским политическим силам и активистам-общественникам.

И что же получилось в итоге? Вот твиттер-аккаунт «Навальный LIVE», который публикует в день голосования по нескольку сообщений в час о том, как именно надо голосовать.

- Люди должны выражать свое волеизъявление на избирательных участках и «выносить» «...» (название партии - прим. авт.) из всех парламентов, - выступают Любовь Соболь, Алексей Навальный и другие «светлые лица» этой тусовки. Призывая тем самым не просто выражать волю, но и диктуя, как именно это делать. Это, простите, чью волю?

А вот кто-то сделал непонятный сайт, точь-в-точь, как у мэрии Москвы, но публикует там исключительно фейковый негатив или призывы все того же Навального. И Google именно этот сайт почему-то усиленно продвигает.

- В заявлении Роскомнадзора было отмечено, что, в случае, если на ресурсах, которые управляются данными компаниями, появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам, - заявил член ОП РФ журналист Александр Малькевич и вполне справедливо задался вопросом. - Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?

Реальное вмешательство, реальные нарушения законодательства. А потом они снова будут верещать на судах «А нас-то за що?»

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