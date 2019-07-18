«Оппозиционеры» почтили на Трубной минутой молчания «грузин и украинцев, убитых Россией»

В среду на очередном несанкционированном митинге как бы кандидатов в депутаты Мосгордумы и их сторонников на Трубной площади объявляли минуту молчания. Не по якобы скончавшейся в России демократии, не по умершим москвичам, чудесным образом воскресших для проставления своих росписей в подписных листах «независимых», не прошедшими регистрацию. А «по украинцам и грузинам, погибшим во время конфликтов с Россией», как написало либеральное издание «Медуза». «Медуза» явно поскромничала. Потому что выступавший с этим предложением молодой человек в коротких шортиках, ранее замеченный в компании с также молодыми людьми с флагом ЛГБТ-движения, выразился жестче, назвав убитых «жертвами России». Никто из присутствовавших, в том числе, вождей «оппозиции» не одернул его, не выразил возмущения, даже неудовольствия своего не проявил. Между тем, у нормального человека кровь в жилах леденеет от холодной ярости при подобных высказываниях.

- То есть для собравшихся на площади ничего не значат наши погибшие миротворцы и солдаты, защищавшие мирных жителей Цхинвала? «Эти на площади» были бы счастливы, если бы были уничтожены тысячи мирных жители Цхинвала, «эти на площади» были бы счастливы, если бы укронацисты залили весь Донбасс кровью, «этим на площади» мало 10 тысяч погибших... Ну и кто они после этого? – возмутился известный телеведущий Владимир Соловьев и предположил, что впредь для подобных акций надо усиливать охрану участников. - Нужно выделять дополнительные наряды полиции, чтобы народ не порвал «этих на площади».

Можно, конечно, объявить, что это была заранее спланированная провокация. Вот только это, по сути, означает преуменьшить реальный масштаб проблемы, засунуть голову в песок и не замечать, что такие выступления отражают действительное мировоззрение нынешней российской «несистемной оппозиции». Во всяком случае, ее части. Как правило, сытой, хорошо кушающей, но «страдающей» от отсутствия «хамонов и пармезанов». Это настоящие взгляды «ясноликих», постоянно стенающих от бесперспективности «нормальной жизни» в «этой недостране» с гаджетами последних моделей в руках, на которые они упоенно себя селфят, и, как правило, нигде не работающих. Провокация – это когда завышают число погибших в катастрофе ради хайпа. А когда от всей души радуются катастрофам, проклинают даже погибших – это уже не провокация, это серьезнее.

Можно еще почтить память поляков, четыреста с небольшим лет назад изгнанных из московского Кремля. Они же ведь, по большей части потом погибли. Это их Россия убила. А сколько Россия убила французов, разоривших тот же Кремль? Впрочем, у Наполеона в войске, наверное, только арабов не было, а так вся Европа присутствовала, и даже негры. И, если ничего не изменится, они станут чтить и их память. Дело идет к тому, что они будут устраивать «минуты молчания» в память о «светлоликих европейцах», коварно убитых Красной армией в 1941-1945 годах. Ведь Хатынь (и сотни деревень) сожгли вместе с жителями (заживо!) не просто так, а в отместку за убийство партизанами одного из любимчиков самого фюрера! А в концлагерях неорганизованных славян и евреев просто приучали к замечательному немецкому Ordnung! «Коли из Уренгоя» уже плачут по отсутствию гуманизма к воспитанным культурным немецким солдатам. Осталось лишь противопоставить этим этническим потомкам Шиллера, Гейне и Гете диких варваров под руководством «восточного тирана», которые «уничтожили европейскую культуру» вместе м привнесенным Ordnung. И они к этому практически уже готовы. Сдерживает лишь боязнь, что их будут бить и очень больно, и совсем не полиция. А иногда уже и не сдерживает. Когда безопасно, как в Бундестаге, или когда их собирается много в одном месте.

Мы возмущаемся, что на Украине значительная часть населения, и не только молодежи, воспевают бандеровцев, предавая память своих настоящих героев, историю и предков, а у нас вот они, такие же: ходят, скандируют, посылают ко всем чертям все, что противоречит их видению мира. Пока не у власти. Надолго ли, если у нас самих на полном серьезе идут дискуссии по превращению предателей в героев. Власов? Так он ведь со Сталиным боролся! Шкуро – группенфюрер СС? Ну, у каждого есть свои недостатки, да?

Да, не на ровном месте. Да, не откуда ни возьмись. Да, «этих на площади» так воспитали. Нам всем пытались переформатировать память, в том числе, и историческую. С ними удалось. Их не волнует судьба сограждан, просто жертв среди мирного населения, детей, взрослых, беспомощных стариков, кого угодно, кого они считают не равными себе, а быдлом. Для утверждения собственной правоты им просто необходимо, чтобы в стране, которую они так искренне ненавидят, было как можно хуже. И, что самое главное в отношении них – они готовы перейти ту грань, которая отделяет их от просто злорадства к действию, к участию в том, чтобы стало, как им хочется.

Пока уровень их поддержки мал. Но он растет на фоне их безнаказанности и чрезвычайно гуманных законах в данной сфере. Настолько гуманных, что даже гражданства невозможно лишить человека, открыто ведущего работу против государства, мечтающего о его распаде, уничтожении, подчинении. Или кто-то думает, что какими-то штрафами, которые они платят с легкостью, вынимая деньги из воздуха, словно фокусник кролика из цилиндра, можно их остановить или образумить?

И да, кто-то еще действительно считает, что им нужны депутатские места в Московской городской думе?