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Пресса Германии поведала о миллионах граждан России, рвущихся в Европу из "кремлёвского заточения".

По данным социологических опросов "Левада-центра", около 15% граждан России мечтают уехать на Запад. Кто эти люди и почему их так влечёт в Европу и США, попытался разобраться немецкий телеканал Das Erste.

Он сообщает, что в марте этого года в России состоятся выборы президента, безусловным фаворитом в которых считается действующий глава государства Владимир Путин. Его поддерживает абсолютное большинство граждан России.

Однако есть и те, кто не доволен его правлением, сообщает Das Erste. По мнению телеканала, это оппозиционеры, либеральные журналисты и мужеложцы. Именно они составляют основной костяк тех, кто хочет уехать из России на Запад, чтобы сбежать из "кремлёвского заточения".

Что примечательно, в качестве примеров "ужасных репрессий Кремля" немецкий телеканал приводит арест и суд над бывшим министром-взяточником Алексеем Улюкаевым, суд над театралом-мошенником Кириллом Серебрениковым, а также нападение сумасшедшего на радиоведущую "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Das Erste считает, что именно так власти России "терроризируют" несчастный российский народ.