Оппозиционер, разбивающий сердца: Лукашенко оценил политические взгляды сына

Белорусский лидер отметил, что у его сына уже сложилось собственное мировоззрение.

"Он придерживается оппозиционных взглядов", - произнёс Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко-младший вместе с отцом часто бывал в заграничных поездках, а потому знаком со многими высокопоставленными людьми из политической сферы. Среди них - российский президент Владимир Путин. Лидер Белоруссии отметил, что Коля вырос на глазах у Путина.

Оппозиционера, разбивающего сердца, русские красавицы успели оценить во время его посещения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года. В Telegram-канале "Кровавая барыня" в одном из постов тогда даже появилась фраза: "Русские девчонки успели влюбиться в Лукашенко-младшего".