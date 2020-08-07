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Оппозиционер, разбивающий сердца: Лукашенко оценил политические взгляды сына
07 августа 2020, 14:10 • 44 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил своё мнение о симпатичном молодом человеке, вполне способном разбивать сердца и "грозе русских девчонок". Он оценил политические взгляды сына Коли.
Белорусский лидер отметил, что у его сына уже сложилось собственное мировоззрение.
"Он придерживается оппозиционных взглядов", - произнёс Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Лукашенко-младший вместе с отцом часто бывал в заграничных поездках, а потому знаком со многими высокопоставленными людьми из политической сферы. Среди них - российский президент Владимир Путин. Лидер Белоруссии отметил, что Коля вырос на глазах у Путина.
Оппозиционера, разбивающего сердца, русские красавицы успели оценить во время его посещения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года. В Telegram-канале "Кровавая барыня" в одном из постов тогда даже появилась фраза: "Русские девчонки успели влюбиться в Лукашенко-младшего".
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