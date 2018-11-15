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«Оппозиционер-бизнесмен»: Навальный обещал задержанным на митингах по 10 тысяч евро. Но деньги получил только сам

15 ноября 2018, 18:39  •  107 • В России

Блогер Алексей Навальный легко бы вписался напарником Остапа Бендера в роман «12 стульев». А что? Он тоже выдумывает хитрые махинации по заработку денег. Схема такая: выводишь народ на несогласованный митинг, тебя задерживает полиция, а потом ты бежишь с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

И в этот четверг Навальный сорвал в Страсбурге жирный куш — почти 64 тысячи евро. Причем выплатить их Алексею обязали Россию. Блогер подавал в Европу жалобы о задержаниях на несанкционированных митингах в 2012-2014 годах. Аресты в ЕСПЧ признали «политически мотивированными». Удивительно, но в прошлом году тот же суд не нашел политики в задержаниях оппозиционера, а теперь сделал финт ушами и изменил свое решение.

Все ли так чисто в решении Страсбурга? Во-первых суд жонглирует понятием «митинг» - трактует это слово на нужный себе лад. В 2 из 7 жалобах Навальный объяснялся, что не участвовал в публичных акциях: в одном случае он шел по тротуару, а в другом — стоял в толпе людей, дожидавшихся входа в здание суда. Но европейцы умудрились подогнать эти дела под «политические». Однако даже не смотря на все «натяжки», оставшиеся 5 жалоб Алексея признаны безосновательными.

Евросуд не стал обращать внимания, что несанкционированные акции Навального могли нанести вред прохожим — провокации устраивали на оживленных улицах, где проходили мамы с детьми. Суд проигнорировал видео, на которых сторонники Алексея устраивают погромы и потасовки. Страсбург закрыл глаза на статистику, которую ему прислали российские власти: она подтверждает, что Навального не задерживали за участие в санкционированных митингах.

Ну и о слабости позиции Евросуда говорит то, что троекратно уменьшена суммы компенсации для Навального. И хотя Навальный и обещал всем задержанным на митингах по 10 тысяч евро, пока деньги получает он один. Остальные бунтари отхватили лишь штрафы и аресты за погромы в центре Москвы.

Интересная история разворачивалась накануне заседания суда. Навальный пытался вылететь из России в Страсбург, но его не выпустили в аэропорту пограничники из-за непогашенного долга в 2 миллиона рублей. Алексей быстро нашел деньги, чтобы погасить просрочки, ведь в Европейском суде ему обещали больше 60 тысяч евро (4,5 млн. руб.). Полученных денег блогеру хватит на новое турне по Европе и Америке, останется и на лобстеров из в заморских ресторанах. Но вот хватит ли этих 64 тысяч евро, чтобы погасить штрафы людей, которых блогер обманом вывел под дубинки ОМОНа?

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