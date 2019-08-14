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Оппозиции - 2 процента: "Левада-центр" назвал самые популярные партии в России
14 августа 2019, 10:39 • 72 • Политика
Опрос от "Левада-центра" показал, какие политические партии остаются в России самыми популярными. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, оппозиции бы не удалось набрать больше, чем традиционные 2 процента.
Если бы выборы в Государственную думу России проходили в ближайшее воскресенье, "Единая Россия" набрала бы почти 50% голосов, показал опрос "Левада-центра".
Партию власти поддерживают 48% респондентов. У КПРФ и ЛДПР также не возникло бы проблем с попаданием в нижнюю палату парламента — за них готовы голосовать 17 и 16 процентов опрошенных соответственно.
Популярность "Справедливой России" и партии "Коммунисты России" оценивается в 4% голосов, а вот оппозиции вряд ли бы удалось набрать больше 2 процентов. Именно столько участников исследования готовы голосовать за "Яблоко". Партию "ПАРНАС" поддерживает 1% граждан России, столько же у "Родины" и "Зеленых", сообщает "Интерфакс".
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