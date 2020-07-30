Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревен...
Главная / Политика

Оппонентка Лукашенко собрала крупнейший в Белоруссии митинг

30 июля 2020, 22:05  •  52 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
На агитационный пикет пришли свыше двадцати тысяч человек
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую считают главным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко, собрала на митинг в свою поддержку не меньше 25 тыс человек. Об этом сообщает "TUT.by".
Отмечается, что такие цифры приводит правозащитный центр "Весна".
Мероприятие проходит в минском парке Дружбы народов в рамках агитационного пикета. По данным телеграм-канала WarGonzo, "некто (белорусские спецслужбы) полностью положили мобильную связь (интернет) на главном оппозиционном митинге сезона".
Новае відэа з дрону.

Мора людзей!

Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB
— Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Судя по видео польского спутникового телеканала "Белсат", людей на митинг пришло действительно очень много.
По последней информации правозащитников, на нем уже насчитали 34 тыс человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
30 июля 2020, 11:05
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
30 июля 2020, 00:05
Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт
30 июля 2020, 09:05
"Пакостят всеми доступными способами": Вассерман назвал авторов провокации с "наёмниками" в Минске
30 июля 2020, 16:05
"Люди просто продавали Родину": Баранец сделал неожиданное признание о шпионах в Крыму
30 июля 2020, 05:05
Белорусы подключат Украину к разбирательствам по задержанию иностранных бойцов
30 июля 2020, 01:05
"Кинжалами" и не только: В Минобороны рассказали, чем Россия ответит США на переброску военных
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 07:30
Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»
26 июля 2020, 17:05
Угрозу всей цивилизации нашли у берегов Антарктиды: Учёные бьют тревогу
24 июля 2020, 03:05
"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
28 июля 2020, 12:05
Ненужные трубы, или Закат страны-газоколонки
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.