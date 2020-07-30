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Оппонентка Лукашенко собрала крупнейший в Белоруссии митинг
30 июля 2020, 22:05 • 52 • Политика
На агитационный пикет пришли свыше двадцати тысяч человек
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую считают главным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко, собрала на митинг в свою поддержку не меньше 25 тыс человек. Об этом сообщает "TUT.by".
Отмечается, что такие цифры приводит правозащитный центр "Весна".
Мероприятие проходит в минском парке Дружбы народов в рамках агитационного пикета. По данным телеграм-канала WarGonzo, "некто (белорусские спецслужбы) полностью положили мобильную связь (интернет) на главном оппозиционном митинге сезона".
Судя по видео польского спутникового телеканала "Белсат", людей на митинг пришло действительно очень много.
По последней информации правозащитников, на нем уже насчитали 34 тыс человек.
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