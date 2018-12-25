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Оппонент Порошенко напугал Украину окончательной «потерей» Крыма

25 декабря 2018, 12:54  •  139 • В мире
Киев может лишиться последней возможности предъявлять Москве претензии в связи с Крымом. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Царьград познакомился поближе с личностью генерала
Автор:
Курганов Дмитрий
Громкое заявление
31 декабря на Украине официально стартует предвыборная президентская кампания. Чем ближе эта дата, тем активнее становятся потенциальные кандидаты на участие в гонке. Намеревающийся включиться в неё экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины, военный эксперт Николай Маломуж отметился 24 декабря заявлением, которое довольно быстро приобрело общественный и политический резонанс.
По мнению бывшего разведчика, решение киевских властей не продлевать Договор о дружбе с Россией приведёт к окончательной «потере» Крыма и с юридической точки зрения. Маломуж утверждает, что в этом случае исчезнет последний документ, в котором были зафиксированы границы Украины до 2014 года, а значит, полуостров автоматически становится российским.
Чтобы избежать такой ситуации, Киеву нужно было не целиком денонсировать соглашение, а отказываться только от действительно ненужных пунктов, например, от слова «дружба» в самом названии документа. С точки зрения украинских политиков, оно стало совершенно неуместным. А вот те положения, в которых юридически очерчены границы Украины, необходимо было оставить. Теперь, по мнению Маломужа, возникла опасность, что Россия сможет в своих целях весьма эффективно использовать сложившуюся ситуацию, получив новые аргументы в территориальном споре.

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