Оппонент Порошенко напугал Украину окончательной «потерей» Крыма

Автор:

Курганов Дмитрий

Громкое заявление

31 декабря на Украине официально стартует предвыборная президентская кампания. Чем ближе эта дата, тем активнее становятся потенциальные кандидаты на участие в гонке. Намеревающийся включиться в неё экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины, военный эксперт Николай Маломуж отметился 24 декабря заявлением, которое довольно быстро приобрело общественный и политический резонанс.

По мнению бывшего разведчика, решение киевских властей не продлевать Договор о дружбе с Россией приведёт к окончательной «потере» Крыма и с юридической точки зрения. Маломуж утверждает, что в этом случае исчезнет последний документ, в котором были зафиксированы границы Украины до 2014 года, а значит, полуостров автоматически становится российским.

Чтобы избежать такой ситуации, Киеву нужно было не целиком денонсировать соглашение, а отказываться только от действительно ненужных пунктов, например, от слова «дружба» в самом названии документа. С точки зрения украинских политиков, оно стало совершенно неуместным. А вот те положения, в которых юридически очерчены границы Украины, необходимо было оставить. Теперь, по мнению Маломужа, возникла опасность, что Россия сможет в своих целях весьма эффективно использовать сложившуюся ситуацию, получив новые аргументы в территориальном споре.