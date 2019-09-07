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Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram

07 сентября 2019, 03:24  •  15 • В мире
Бывшая супруга бывшего короля Малайзии султана Келантана Мухаммада V "Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина опубликовала в своем Instagram свои фотографии с ним. Кроме того, она рассказала о его предыдущей женитьбе на гражданке Чехии, не разведенной на момент свадьбы с королем.
Султан выразил сожаление в связи с публикацией его личных фотографий в соцсети. Кроме того, двор бывшего малайзийского монарха выразил "решительное отрицание любых не соответствующих действительности и клеветнических комментариев, сопровождавших фотографии".
Бывшая супруга короля также поздравила Малайзию с 62-м Днем независимости. В своем видеообращении она пожелала жителям страны единства, мира и процветания.
Напомним, Оксана Воеводина и Мухаммад V развелись 17 июля 2019 года, спустя полгода после своей свадьбы. Перед этим в январе 2019 года король заявил об отречении от престола, оставив за собой лишь трон султана Келантана.

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