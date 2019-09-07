Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram

Султан выразил сожаление в связи с публикацией его личных фотографий в соцсети. Кроме того, двор бывшего малайзийского монарха выразил "решительное отрицание любых не соответствующих действительности и клеветнических комментариев, сопровождавших фотографии".

Бывшая супруга короля также поздравила Малайзию с 62-м Днем независимости. В своем видеообращении она пожелала жителям страны единства, мира и процветания.

Напомним, Оксана Воеводина и Мухаммад V развелись 17 июля 2019 года, спустя полгода после своей свадьбы. Перед этим в январе 2019 года король заявил об отречении от престола, оставив за собой лишь трон султана Келантана.