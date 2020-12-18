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Опозорил страну перед США: Посадивший корабль на мель украинский моряк предстанет перед судом
18 декабря 2020, 10:40 • 134 • Политика
Посадивший корабль на мель украинский военный моряк предстанет перед судом. Он не только повредил катер, но и опозорил страну перед лицом США, которым Украина уже почти семь лет пытается доказать свою боеспособность.
Инцидент произошёл во время военно-морских учений Sea Breeze-2017, в которых принимали участие ВМСУ и силы США. Командир украинского артиллерийского катера "Скадовск" во время выполнения манёвров на реке Дунай допустил ошибку, в результате чего судно село на мель.
В результате плавсредству был причинён ущерб на сумму 1,35 млн гривен (3,57 млн рублей). Теперь прокуратура хочет взыскать эти деньги с подсудимого. Дело возбуждено по статьям "Нарушения правил кораблевождения" и "Небрежное отношение к военной службе".
Напомним, что с 2014 года Украина взяла курс на вхождение в НАТО, однако альянс пока не торопится давать стране членство. Тем не менее НАТО и США регулярно проводят учения с Украиной, подчёркивая своё партнёрство. Накануне президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, который разрешает иностранным войскам присутствовать на Украине. Это необходимо для проведения учений с Румынией, Польшей, Великобританией и США. Дело в том, что украинское законодательство запрещает иностранным военным находиться на территории Украины. Поэтому каждый раз для проведения учений президенту приходится вносить отдельный закон.
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