Опозорил страну перед США: Посадивший корабль на мель украинский моряк предстанет перед судом

Инцидент произошёл во время военно-морских учений Sea Breeze-2017, в которых принимали участие ВМСУ и силы США. Командир украинского артиллерийского катера "Скадовск" во время выполнения манёвров на реке Дунай допустил ошибку, в результате чего судно село на мель.

Во время маневрирования на реке Дунай не оценил объективно существующие риски, в результате чего допустил ошибку и совершил посадку артиллерийского катера "Скадовск" на мель, - говорится в сообщении Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

В результате плавсредству был причинён ущерб на сумму 1,35 млн гривен (3,57 млн рублей). Теперь прокуратура хочет взыскать эти деньги с подсудимого. Дело возбуждено по статьям "Нарушения правил кораблевождения" и "Небрежное отношение к военной службе".

Напомним, что с 2014 года Украина взяла курс на вхождение в НАТО, однако альянс пока не торопится давать стране членство. Тем не менее НАТО и США регулярно проводят учения с Украиной, подчёркивая своё партнёрство. Накануне президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, который разрешает иностранным войскам присутствовать на Украине. Это необходимо для проведения учений с Румынией, Польшей, Великобританией и США. Дело в том, что украинское законодательство запрещает иностранным военным находиться на территории Украины. Поэтому каждый раз для проведения учений президенту приходится вносить отдельный закон.