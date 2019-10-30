Опознать человека невозможно: Facebook представила новую "обманную" технологию

Различные программы по изменению лица весьма популярны у пользователей гаджетов. Свою лепту внесла в эту сферу и американская корпорация Facebook. Она представила свою новую технологию, которая позволяет обмануть систему распознавания лиц. Подробности опубликованы на сайте исследовательского подразделения Facebook.

На видео, которое показали эксперты, наглядно показана работа программы. Лицо человека с ее помощью меняют настолько, что общее сходство остается, однако это уже будет совсем другой тип лица. Система распознавания будет обманута, несмотря на то что копия будет очень походить на оригинал.

Как работает алгоритм? Он меняет основные черты, например форму носа, глаз или бровей, сохраняя при этом мимику, освещение и речь человека. Эксперты уверяют: в этом случае опознать человека, идентифицировать его помощью системы, будет невозможно.

В качестве доказательства разработчики показали измененные видео специальной системе, способной распознавать до 50 тысяч лиц - ArcFace. Но если с оригиналом у программы проблем не возникло, измененную копию распознать точно она не смогла.