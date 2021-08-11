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Опознание не проводилось: пропавший без вести в Турции россиянин, предположительно, найден мёртвым недалеко от Стамбула
11 августа 2021, 17:15 • 25 • В мире
20-летний россиянин Макар Рагин, пропавший в Турции около двух недель назад, предположительно, найден мёртвым на одном из островов недалеко от Стамбула. Об обнаружении тела сообщили местные СМИ. Между тем в генконсульстве России в Турции RT заявили, что опознание тела пока не проводилось.
AFP © OZAN KOSE
20-летний россиянин Макар Рагин, пропавший без вести около двух недель назад в Турции, предположительно, найден мёртвым недалеко от Стамбула. Об этом сообщают местные СМИ. В генконсульстве России в Стамбуле RT рассказали, что пока опознания тела пока не проводилось.
«Официальные документы, подтверждающие личность и гражданство этого человека, в генеральное консульство из турецких правоохранительных органов не поступали», — добавил атташе генконсульства Гусейн Гулиев.
По информации СМИ, тело было найдено на острове Бургазада. Обстоятельства гибели пока неизвестны. Рядом с трупом, как уточняется, найдена сумка с его документами.
Также, согласно данным СМИ, 10 августа в полицию острова Бургазада поступило сообщение о том, что в море в районе скал нашли тело человека. При осмотре местности найдена сумка, в которой была якобы обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщают журналисты.
В данный момент Фёдор Рагин, отец Макара, недоступен для комментариев. Мать Анна сообщила RT, что находится в аэропорту.
Может быть, его похитили
Об исчезновении Рагина стало известно около двух недель назад. Он приехал в Турцию 16 июля, а 29 должен был вернуться в Литву, где у он учится в вузе и получил вид на жительство. Но 28 июля Макар перестал выходить на связь.
В этот день молодого человека видели в последний раз, он выходил из отеля в Стамбуле около 9:30 утра. По словам отца Рагина, сын сообщил им с Анной о своих планах посетить Принцевы острова в семейном чате накануне поездки, 27 июля.
«По информации полиции, он добрался до острова Бююкада в день исчезновения. Но мы не знаем, уехал он потом с острова или остался там. Сегодня на острове работает группа с нашим следователем во главе. Кроме того, я слышал про использование дронов» — рассказал Фёдор Рагин в интервью RT.
«В четверг, 29 июля, я написал в Booking менеджеру отеля. Спросил, выписался ли сын. Это было в три–четыре часа дня. Выяснилось, что его вещи всё ещё в номере. Стало понятно, что случилась беда» — продолжил Рагин-старший.
На следующий день, 30 июля, в Стамбул отправилась его жена Анна, в субботу туда вылетел и сам Фёдор.
«По нашим предположениям, Макар мог посетить руины дома Льва Троцкого на острове. Они находятся недалеко от пристани, в густонаселённом районе, но очень опасны с точки зрения падения, обвала. Мы посетили их с женой. Сам дом, сад и спуск к морю огорожены каменной стеной ещё тех времён. Формального запрета на проникновение нет, хотя делать это нежелательно. Там можно пострадать. Я звал сына, но бесполезно» — вспоминал отец Макара в беседе с RT.
В Турцию также прилетел дедушка Рагина. Искать парня помогает подруга семьи, живущая в Стамбуле.
По словам Фёдора Рагина, их семья также также приняла участие в телевизионном шоу, посвященном поиску людей.
Возможные причины исчезновения Макара Фёдор назвать затрудняется. «Мы отработали самые примитивные (версии. — RT) о том, что он был задержан во время рейда против нелегальных мигрантов. Но её отбросили. Что касается остальных версий — не знаю. Вполне возможно, он мог пропасть в лесах. Может быть, под руинами здания вроде дома Троцкого. Может, даже упал со скалы. Мы, кстати, привлекали местных рыбаков на Бююкаде — они обходили остров на лодках. Это всё с помощью наших друзей в Турции, которые нам помогают. Может быть, его похитили» — предполагал мужчина.
По словам Рагина, его сын — довольно замкнутый человек, интроверт. «Макар очень умный, начитанный парень, он глубоко увлечён историей, математикой и программированием. При этом он замкнут, у него нет друзей. Из-за своей интровертности он наивен, наверное, в каких-то вопросах. Не исключаю, что могли возникнуть ситуации манипуляции им, а дальше всё что угодно. Хотя я рассказывал ему, чего стоит опасаться в Стамбуле, о способах защиты от манипуляции путём избегания контакта, непоявления в определённых местах. Но это слова, а практики у него не было», — рассказал Фёдор Рагин RT.
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