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Опоздали с арестом: В день теракта в Страсбурге полиция не застала стрелка дома
12 декабря 2018, 12:39 • 51 • В мире
В результате теракта в центре французского города Страсбург погибли не менее трех человек. Открывшему огонь преступнику удалось сбежать, а жизнь города оказалась практически парализована.
Автор:
Курганов Дмитрий
Конец 2018 года приобретает для Франции все более негативную окраску. На фоне почти месяц продолжающихся в стране протестов произошла ужасная трагедия. Около 20:00 по местному времени в центре Страсбурга мужчина открыл огонь из автоматического оружия. Ему удалось скрыться. По данным телеканала BFM, погибли четыре человека, местные власти сообщали о смерти двух человек, еще 11 пострадали. Позже глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил о трех жертвах. Шесть раненых, по его словам, находятся в критическом состоянии.
Где произошло нападение
Для своей атаки стрелок выбрал весьма людное место – в непосредственной близости от рождественской ярмарки, которую традиционно приезжают посетить туристы из-за рубежа. Именно здесь число потенциальных жертв нападавшего было максимальным. Каждый год гостями мероприятия становятся не менее двух миллионов человек. Также сообщается, что стрельба велась поочередно в трех точках города.
Официальная информация долгое время оставалась довольно скупой. МВД Франции сообщило о серьезном инциденте, касающемся «общественной безопасности». Правоохранительные органы призвали жителей не покидать своих домов. Центр города был эвакуирован полицией и оцеплен, приостановлено движение транспорта. Также было временно закрыто находящееся в том районе здание Европарламента, находящихся там депутатов оставили внутри. Больницы переведены на особый режим, который вводится в случае теракта или крупной катастрофы.
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