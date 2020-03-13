Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / В мире

«Опоздали на 15 лет»: как Пентагон собирается отстаивать интересы США в Арктике

13 марта 2020, 02:30  •  93 • В мире
Безопасности США в Арктике угрожает «враждебное присутствие» других игроков, считают в Пентагоне. Как отметили в военном ведомстве, Вашингтон должен развивать новые технологии, чтобы иметь возможность защищать свои интересы в этом регионе. По мнению аналитиков, говоря о «враждебном присутствии», американские военные имеют в виду прежде всего Россию и Китай. Эксперты подчёркивают, что Вашингтон стремится помешать Москве реализовывать экономические проекты в арктической зоне, в том числе планы по развитию Северного морского пути. Однако политологи убеждены, что пока Соединённые Штаты не могут соперничать с РФ за влияние в Арктике из-за технологического отставания: к примеру, США в отличие от России не обладают полноценным ледокольным флотом.
 
Американские военные на Аляске © U.S. Army
 

Национальной безопасности Соединённых Штатов в Арктике угрожает «враждебное присутствие» в регионе других игроков. Об этом заявил глава Северного командования ВС США генерал Терренс О'Шонесси, выступая перед комитетом палаты представителей по вооружённым силам. 

«Арктика перестала быть крепостной стеной, а океаны больше не выполняют роль защитных рвов, — цитирует генерала сайт Пентагона. — Они стали путями подхода к нашей родине, о чём свидетельствует усиление враждебного присутствия в Арктике».

Как отметил О'Шонесси, противники Вашингтона хотят воспользоваться «слабыми сторонами» Соединённых Штатов.

«Демонстрируемое ими поведение говорит об их возможностях, способностях и намерении угрожать безопасности нашей родины, не переступая ядерный порог», — сказал глава командования. 

При этом он добавил, что для отстаивания своих интересов в арктической зоне Вашингтон должен заниматься разработкой новых систем вооружений, поскольку невозможно «защитить страну от угроз XXI века с помощью технологий XX века». В качестве примера подобных инноваций О'Шонесси рассказал о создании стратегической комплексной экосистемы многоуровневой обороны «Щит» (Strategic Home and Integrated Ecosystem for Layered Defense, SHIELD). 

«Наша система многоуровневой обороны должна обеспечить ситуационную осведомлённость во всех средах: от глубин океана до космических высот, включая незримое киберпространство. В каждой среде мы подвергаемся опасности», — сказал военачальник, добавив, что военные в Арктике должны иметь возможность развёртывать «поражающие механизмы, способные нейтрализовать передовые системы вооружения противника».

  • Пентагон
  • Flickr

 

Военно-техническое отставание

 

Стоит отметить, что ранее в Америке не раз заявляли о военно-техническом отставании в Арктике.

Как сообщил в конце февраля председатель подкомитета по вопросам перевозок и морской безопасности нижней палаты конгресса США Лу Корреа, Вашингтон считает «своей обязанностью» защитить экономические интересы государства в арктическом регионе. Однако, по его словам, Береговая охрана Соединённых Штатов, которая этим занимается, не располагает необходимыми ресурсами, в частности достаточным количеством ледоколов.

Эксперты напоминают, что у США есть только один действующий ледокол тяжёлого класса — Polar Star 1976 года. По словам член-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, чтобы начать отстаивать свои позиции в регионе, Соединённым Штатам не обойтись без нового ледокольного флота.

«Чтобы наверстать отставание в этой сфере, им потребуется достаточно длительное время. Кроме того, речь идёт о десятках миллиардов долларов. При этом результаты должны быть показаны быстро, никто Вашингтон ждать не собирается», — отметил аналитик в беседе с RT.

Судаков напомнил, что США «в своё время остановили многие программы по развитию арктических технологий».

«Они посчитали, что это им попросту не нужно, а сейчас расхлёбывают последствия таких решений. В частности, США не успевают сформировать полновесный контингент, который мог бы находиться в Арктике, опоздав с этим уже как минимум лет на 15», — заявил аналитик.

Военный эксперт Василий Кашин также считает, что для «разработки и отладки» системы «Щит», о которой заявил американский генерал, США понадобится «много времени».

«Речь идёт о комплексной системе сбора и обработки разведывательных данных с использованием искусственного интеллекта для мониторинга активности вероятных противников во всех средах. Цель такой системы — свести потоки информации из разных источников в единый», — пояснил аналитик в беседе с RT, подчеркнув при этом, что работы над созданием таких технологий уже ведутся во всём мире и ничего экстраординарного в этом нет.

По словам Кашина, это «очевидное и общепринятое направление развития военного строительства».

В свою очередь, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров отметил в беседе с RT, что заявлениями о необходимости внедрения подобных систем слежения в Арктике американский военачальник пытается «добиться дополнительного финансирования».

Ключевой регион

 

По мнению аналитиков, говоря об «усилении враждебного присутствия в Арктике», О'Шонесси прежде всего имеет в виду деятельность России и Китая в регионе, хотя они в заявлении прямо не указываются.

Эксперты напомнили, что подобная мысль содержится и в принятой ранее Арктической стратегии Береговой охраны США, в которой говорится, что Москва и Пекин угрожают интересам Вашингтона в этом регионе. 

«В связи с тем что Россия и Китай по всему миру постоянно ставят под сомнение международный порядок, основанный на правилах, возникают опасения, что они аналогичным образом будут препятствовать и сохранению мирной стабильности в Арктике», — указано в тексте.

  • Подводная лодка USS Hampton ВМС США
  • © U.S. Department of Defense

Как отметил Сергей Судаков, заявления США о «враждебном присутствии» в Арктике других стран и угрозе безопасности Вашингтона «политически мотивированы». По его словам, Россия в этом регионе «действует исключительно в целях обороны, защищая свои национальные интересы».

Как пояснил аналитик, численность населения арктической зоны Российской Федерации превышает 2 млн человек — это более 50% всего населения мировой Арктики. Кроме того, арктическое побережье — наиболее масштабная прибрежная зона РФ, которая богата нефтегазовыми и биологическими ресурсами.

«Нужно понимать, что Арктический регион является ключевым с точки зрения формирования не только концепции безопасности, но и формирования в целом экономических потоков. Россия сейчас курирует Северный морской путь, который обеспечит дешёвый способ доставки товаров из Азии», — пояснил аналитик.

Ветры социализма над западным миром

По словам Андрея Сидорова, Вашингтон пытается всеми способами помешать России реализовывать экономический потенциал арктических территорий.  

«США являются морской державой, и для них крайне важен контроль за торговыми путями и морскими коммуникациями. А открытие Северного морского пути уменьшает шансы американской стороны владеть ситуацией», — заявил эксперт.

«Не повлияет на позиции России»

Аналитики напоминают, что для наращивания своего присутствия в Арктике США проводят военные учения совместно со своими союзниками. 

Так, в феврале и марте на Аляске прошли американо-канадские учения Arctic Edge — 2020. В манёврах были задействованы Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооружённых сил США (USNORTHCOM).

Кроме того, 2 марта на севере Норвегии стартовали масштабные военные учения стран НАТО Cold Response, в которых приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, в том числе из США. Манёвры должны были продлиться до 18 марта, однако было принято решение завершить их досрочно в связи с распространением коронавирусной инфекции.

  • Учения Arctic Edge 2020
  • © U.S. Marine Corps

По информации российского Минобороны, в конце декабря США нарастили активность своих ВМС в районе Чукотки. Об этом сообщил начальник штаба Объединённого командования вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко в эфире телеканала «Звезда».

По словам военачальника, активность американских ВС была заметна и раньше, однако находилась в рамках повседневной оперативной боевой подготовки.

«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются в том числе высадки морского десанта», — подчеркнул Биличенко.

Однако аналитики подчёркивают, что активизация Соединённых Штатов в Арктике никак «не повлияет на позиции России» в этом регионе. По словам экспертов, американская сторона «значительно уступает» РФ по развитию арктических технологий и составу военного контингента.

Как заявил ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу, РФ считает приоритетом защиту своих национальных интересов в Арктическом регионе, поскольку он стал объектом «территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств». 

В марте президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года. Как отмечается в документе, по состоянию на 2020 год Россия создала в Арктическом регионе группировку войск общего назначения, которая способна обеспечить военную безопасность, а также активно функционирующую систему береговой охраны Федеральной службы безопасности.

До этого российский лидер заявлял, что через 15 лет Россия будет иметь более 13 тяжёлых ледоколов.

«Сейчас в Петербурге строятся три новых атомных ледокола: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Всего же к 2035 году арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжёлых линейных ледоколов, в том числе девять атомных», — отметил российский лидер.

Как подчеркнул Сергей Судаков, Россия сейчас имеет «серьёзный потенциал и конкурентное преимущество в Арктике».

«РФ обладает самым мощным ледокольным флотом в мире, располагая десятками ледоколов разного класса и закладывая новые. Россия активно развивает другие арктические технологии, в частности создаёт плавучие технические базы», — заключил аналитик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
12 марта 2020, 16:30
«Их компания замешана не просто в жульнических операциях»: Путин рассказал о связях Ходорковского с убийцами
12 марта 2020, 15:35
Погиб контрактник: Минобороны раскрыло детали ДТП с российскими военными в Сирии
12 марта 2020, 13:35
"Эстония давно в кризисе": Эксперт напомнил Таллину о разрухе в экономике
12 марта 2020, 13:35
"Не умеют проигрывать": Вяльбе сочла коронавирус лишь прикрытием норвежских лыжников
12 марта 2020, 20:35
Угроза обществу: Словакия объявила режим ЧП
13 марта 2020, 00:35
Атака на американскую базу в Ираке: СМИ сообщают о погибших и раненых
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
07 марта 2020, 23:35
"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК - источник
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренера возбуждено уголовное дело
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.