«Опоздали на 15 лет»: как Пентагон собирается отстаивать интересы США в Арктике • 93 • В мире Безопасности США в Арктике угрожает «враждебное присутствие» других игроков, считают в Пентагоне. Как отметили в военном ведомстве, Вашингтон должен развивать новые технологии, чтобы иметь возможность защищать свои интересы в этом регионе. По мнению аналитиков, говоря о «враждебном присутствии», американские военные имеют в виду прежде всего Россию и Китай. Эксперты подчёркивают, что Вашингтон стремится помешать Москве реализовывать экономические проекты в арктической зоне, в том числе планы по развитию Северного морского пути. Однако политологи убеждены, что пока Соединённые Штаты не могут соперничать с РФ за влияние в Арктике из-за технологического отставания: к примеру, США в отличие от России не обладают полноценным ледокольным флотом. Американские военные на Аляске © U.S. Army Национальной безопасности Соединённых Штатов в Арктике угрожает «враждебное присутствие» в регионе других игроков. Об этом заявил глава Северного командования ВС США генерал Терренс О'Шонесси, выступая перед комитетом палаты представителей по вооружённым силам. «Арктика перестала быть крепостной стеной, а океаны больше не выполняют роль защитных рвов, — цитирует генерала сайт Пентагона. — Они стали путями подхода к нашей родине, о чём свидетельствует усиление враждебного присутствия в Арктике». Как отметил О'Шонесси, противники Вашингтона хотят воспользоваться «слабыми сторонами» Соединённых Штатов. «Демонстрируемое ими поведение говорит об их возможностях, способностях и намерении угрожать безопасности нашей родины, не переступая ядерный порог», — сказал глава командования. При этом он добавил, что для отстаивания своих интересов в арктической зоне Вашингтон должен заниматься разработкой новых систем вооружений, поскольку невозможно «защитить страну от угроз XXI века с помощью технологий XX века». В качестве примера подобных инноваций О'Шонесси рассказал о создании стратегической комплексной экосистемы многоуровневой обороны «Щит» (Strategic Home and Integrated Ecosystem for Layered Defense, SHIELD). «Наша система многоуровневой обороны должна обеспечить ситуационную осведомлённость во всех средах: от глубин океана до космических высот, включая незримое киберпространство. В каждой среде мы подвергаемся опасности», — сказал военачальник, добавив, что военные в Арктике должны иметь возможность развёртывать «поражающие механизмы, способные нейтрализовать передовые системы вооружения противника». Пентагон

Flickr Военно-техническое отставание Стоит отметить, что ранее в Америке не раз заявляли о военно-техническом отставании в Арктике. Как сообщил в конце февраля председатель подкомитета по вопросам перевозок и морской безопасности нижней палаты конгресса США Лу Корреа, Вашингтон считает «своей обязанностью» защитить экономические интересы государства в арктическом регионе. Однако, по его словам, Береговая охрана Соединённых Штатов, которая этим занимается, не располагает необходимыми ресурсами, в частности достаточным количеством ледоколов. Эксперты напоминают, что у США есть только один действующий ледокол тяжёлого класса — Polar Star 1976 года. По словам член-корреспондента Академии военных наук, политолога Сергея Судакова, чтобы начать отстаивать свои позиции в регионе, Соединённым Штатам не обойтись без нового ледокольного флота. «Чтобы наверстать отставание в этой сфере, им потребуется достаточно длительное время. Кроме того, речь идёт о десятках миллиардов долларов. При этом результаты должны быть показаны быстро, никто Вашингтон ждать не собирается», — отметил аналитик в беседе с RT. Судаков напомнил, что США «в своё время остановили многие программы по развитию арктических технологий». «Они посчитали, что это им попросту не нужно, а сейчас расхлёбывают последствия таких решений. В частности, США не успевают сформировать полновесный контингент, который мог бы находиться в Арктике, опоздав с этим уже как минимум лет на 15», — заявил аналитик. Военный эксперт Василий Кашин также считает, что для «разработки и отладки» системы «Щит», о которой заявил американский генерал, США понадобится «много времени». «Речь идёт о комплексной системе сбора и обработки разведывательных данных с использованием искусственного интеллекта для мониторинга активности вероятных противников во всех средах. Цель такой системы — свести потоки информации из разных источников в единый», — пояснил аналитик в беседе с RT, подчеркнув при этом, что работы над созданием таких технологий уже ведутся во всём мире и ничего экстраординарного в этом нет. По словам Кашина, это «очевидное и общепринятое направление развития военного строительства». В свою очередь, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров отметил в беседе с RT, что заявлениями о необходимости внедрения подобных систем слежения в Арктике американский военачальник пытается «добиться дополнительного финансирования». Ключевой регион По мнению аналитиков, говоря об «усилении враждебного присутствия в Арктике», О'Шонесси прежде всего имеет в виду деятельность России и Китая в регионе, хотя они в заявлении прямо не указываются. Эксперты напомнили, что подобная мысль содержится и в принятой ранее Арктической стратегии Береговой охраны США, в которой говорится, что Москва и Пекин угрожают интересам Вашингтона в этом регионе. «В связи с тем что Россия и Китай по всему миру постоянно ставят под сомнение международный порядок, основанный на правилах, возникают опасения, что они аналогичным образом будут препятствовать и сохранению мирной стабильности в Арктике», — указано в тексте. Подводная лодка USS Hampton ВМС США

© U.S. Department of Defense Как отметил Сергей Судаков, заявления США о «враждебном присутствии» в Арктике других стран и угрозе безопасности Вашингтона «политически мотивированы». По его словам, Россия в этом регионе «действует исключительно в целях обороны, защищая свои национальные интересы». Как пояснил аналитик, численность населения арктической зоны Российской Федерации превышает 2 млн человек — это более 50% всего населения мировой Арктики. Кроме того, арктическое побережье — наиболее масштабная прибрежная зона РФ, которая богата нефтегазовыми и биологическими ресурсами. «Нужно понимать, что Арктический регион является ключевым с точки зрения формирования не только концепции безопасности, но и формирования в целом экономических потоков. Россия сейчас курирует Северный морской путь, который обеспечит дешёвый способ доставки товаров из Азии», — пояснил аналитик. Ветры социализма над западным миром По словам Андрея Сидорова, Вашингтон пытается всеми способами помешать России реализовывать экономический потенциал арктических территорий. «США являются морской державой, и для них крайне важен контроль за торговыми путями и морскими коммуникациями. А открытие Северного морского пути уменьшает шансы американской стороны владеть ситуацией», — заявил эксперт. «Не повлияет на позиции России» Аналитики напоминают, что для наращивания своего присутствия в Арктике США проводят военные учения совместно со своими союзниками. Так, в феврале и марте на Аляске прошли американо-канадские учения Arctic Edge — 2020. В манёврах были задействованы Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооружённых сил США (USNORTHCOM). Кроме того, 2 марта на севере Норвегии стартовали масштабные военные учения стран НАТО Cold Response, в которых приняли участие около 14 тыс. военнослужащих, в том числе из США. Манёвры должны были продлиться до 18 марта, однако было принято решение завершить их досрочно в связи с распространением коронавирусной инфекции. Учения Arctic Edge 2020

© U.S. Marine Corps По информации российского Минобороны, в конце декабря США нарастили активность своих ВМС в районе Чукотки. Об этом сообщил начальник штаба Объединённого командования вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко в эфире телеканала «Звезда». По словам военачальника, активность американских ВС была заметна и раньше, однако находилась в рамках повседневной оперативной боевой подготовки. «Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются в том числе высадки морского десанта», — подчеркнул Биличенко. Однако аналитики подчёркивают, что активизация Соединённых Штатов в Арктике никак «не повлияет на позиции России» в этом регионе. По словам экспертов, американская сторона «значительно уступает» РФ по развитию арктических технологий и составу военного контингента. Как заявил ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу, РФ считает приоритетом защиту своих национальных интересов в Арктическом регионе, поскольку он стал объектом «территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств». В марте президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года. Как отмечается в документе, по состоянию на 2020 год Россия создала в Арктическом регионе группировку войск общего назначения, которая способна обеспечить военную безопасность, а также активно функционирующую систему береговой охраны Федеральной службы безопасности. До этого российский лидер заявлял, что через 15 лет Россия будет иметь более 13 тяжёлых ледоколов. «Сейчас в Петербурге строятся три новых атомных ледокола: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Всего же к 2035 году арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжёлых линейных ледоколов, в том числе девять атомных», — отметил российский лидер. Как подчеркнул Сергей Судаков, Россия сейчас имеет «серьёзный потенциал и конкурентное преимущество в Арктике». «РФ обладает самым мощным ледокольным флотом в мире, располагая десятками ледоколов разного класса и закладывая новые. Россия активно развивает другие арктические технологии, в частности создаёт плавучие технические базы», — заключил аналитик. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





