«Опоры продолжают смещаться»: В Киеве сделали «шокирующее» признание о проблемах Крымского моста

Опоры Крымского моста продолжают смещаться. С таким заявлением выступил украинский министр по Крыму и Донбассу Вадим Черныш. По его словам, при строительстве моста «не были учтены все факторы».

Напомним, что долгое время Киев вообще отрицал возможность строительства Крымского моста, затем уверял, что все кадры со стройки сделаны на Мосфильме. Когда же автомобильную часть моста официально запустили - на Украине начали наперебой рассказывать, что не сегодня, так завтра мост рухнет прямо в Керченский пролив.

«Технологически эта часть очень узкая. Поэтому в случае малейших проблем морские пробки создаются очень быстро», - цитирует украинское издание «Обозреватель» новое «шокирующее» признание о проблемах Крымского моста.

При этом украинский министр настолько переживает о состоянии столь ненавистного ему моста, что предложил отправить туда международную комиссию для оценки его состояния. Также Вадим Черныш добавил, что опоры Крымского моста «продолжают смещаться».

Примечательно, что украинские СМИ так и не смогли определиться, куда именно смещаются эти самые опоры. Одни пишут, что опоры проседают на 89 миллиметров в год, а другие, что, наоборот, поднимаются на 52 миллиметра, сообщают «Дни.ру».