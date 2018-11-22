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«Опорная точка Вашингтона в Европе»: США готовы потратить почти $50 млн на ремонт военных объектов в Польше

22 ноября 2018, 08:09  •  5 • В мире
Вашингтон планирует отремонтировать военные объекты в Польше. Согласно проекту, с текстом которого ознакомился RT, на эти цели из госбюджета выделяется около $50 млн. В частности, Инженерный корпус армии США в Европе намерен строить здания, прокладывать дороги и проводить монтажные работы. По мнению экспертов, Соединённые Штаты пытаются укрепить своё присутствие в Польше, рассматривая эту восточноевропейскую страну как свой плацдарм рядом с границами России. Ранее министр национальной обороны Польской Республики Мариуш Блащак заявил, что создание американской военной базы Форт Трамп — уже решённый вопрос. В России предупреждают, что Москва будет вынуждена реагировать на такие действия как на прямую угрозу.
 
© U.S. Air Force
 

Инженерный корпус армии США в Европе планирует отремонтировать военные объекты в Польше. Вашингтон готов выделить потенциальным подрядчикам до $49,9 млн за пять лет. С соответствующим проектом ознакомился RT.

«Целевые заказы будут главным образом касаться строительства новых зданий, общего ремонта дорожного покрытия и общих мер по защите окружающей среды, в том числе маломасштабные строительные работы, работы по сносу, экскаваторные, водопроводно-канализационные, электротехнические, монтажные, слесарные, бетонные, а также природовосстановительные», — говорится в заявке.

Отмечается, что ремонтные работы будут проводиться как на американских, так и на польских объектах.

По мнению экспертов, Соединённые Штаты пытаются укрепить своё присутствие в Польше, чтобы приблизиться к восточным границам Европы. Варшава является одним из основных союзников США, пояснил в разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. По его словам, польские власти «под аплодисменты» встречают военные инициативы Вашингтона.

«США рассматривают Польшу как одну из главных опорных точек в Европе. Для Вашингтона это запасной сухопутный авианосец и плацдарм для систем ПРО. Польские власти поддерживают своего западного союзника и при необходимости позволят американцам в разы нарастить военную инфраструктуру», — сказал эксперт.

 

Приоритет — «общественная безопасность» 

В этом году Инженерный корпус американской армии опубликовал ещё два проекта по улучшению военной инфраструктуры в Польше. Так, на авиационной базе Повидз планируется построить дополнительные железнодорожные пути для транспортировки военных грузов. На базе оборудуют конечную станцию и узел снабжения для хранения военного имущества Сухопутных войск США. 

Кроме того, для нужд американской армии в Польше собираются вырубить деревья на площади в 38 га неподалёку от Повидза. Примечательно, что леса в этом районе находятся под защитой европейского проекта Natura 2000, задача которого — сохранить редкие виды животных и места их обитания.

  • © U.S. Air Force

Однако, как оказалось, для властей Польши охрана природы не является приоритетом. Специально для реализации американского проекта глава регионального природоохранного ведомства снял запрет на уничтожение птичьих гнёзд. В документах к проекту также поясняется, что «общественная безопасность», ради которой якобы возведут новые военные объекты, важнее защиты птиц. 

Кроме того, в планах у США значится расширение военной инфраструктуры не только в Польше, но и в Германии, Чехии, Бельгии и Нидерландах. Там предполагается построить новые и привести в порядок имеющиеся казармы, жилые дома для служащих, военные полигоны, штабные и разведывательные центры. Строительные работы затронут аэродромы и склады боеприпасов. На эти цели Пентагон выделил почти четверть миллиарда долларов.

Попытка пригрозить Москве

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США реализуют проекты на территории Польши ещё с 1990-х, и, по мнению Синельникова-Оришака, финансирование особенно усилилось в связи с обострением российско-американских отношений.

«Наращивая своё присутствие, США пытаются показать Москве, что рядом есть ещё одна точка, угрожающая национальным интересам России — торговым, дипломатическим и военным. А если в Польше развернут системы ПРО, которые легко оборудуются в ракеты, то это уже прямая опасность для нашей страны», — отметил политолог.

В марте Варшава подписала соглашение о поставках в Польшу систем ПВО Patriot. Первые батареи ракет должны поступить в польскую армию в 2022 году. Аналогичные комплексы уже установлены в Румынии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объекты ПРО США в Восточной Европе подрывают стабильность в регионе. 

Безопасность за счёт США

Польские власти не остановились на системах ПРО и предложили США разместить в Польше полноценную военную базу.

«Для нас важно, чтобы безопасность Польши была укреплена за счёт постоянного присутствия войск США», — заявил польский президент Анджей Дуда.

Он выразил желание подготовить необходимую инфраструктуру на деньги Польши и назвать базу в честь лидера Соединённых Штатов Форт Трамп. 

20 ноября министр национальной обороны польской республики Мариуш Блащак заявил, что создание американской военной базы в Польше — уже решённый вопрос. «Форт Трамп будет создан. Это не подлежит никакому сомнению», — сказал он.

  • Reuters
  • © Kacper Pempel
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При этом официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США продолжают оценивать необходимость создания своей военной базы в Польше.

«Польша — надёжный союзник по НАТО, который служит центром  притяжения усилий США по сдерживанию в Центральной Европе. Мы консультируемся с союзниками по НАТО по этому вопросу, включая Польшу, и продолжаем оценивать необходимость и последствия дополнительного присутствия в стране», — цитирует его ТАСС.

В России же заявили, что Россия будет вынуждена реагировать на создание американской военной базы в Польше как на прямую угрозу.

«Создание такой базы в непосредственной близости от наших границ будет представлять для нас, безусловно, прямую и явную угрозу. Россия будет вынуждена отреагировать на это», — заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

На планы Варшавы ранее отреагировали и в Минске. «Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с главой МИД Польши. 

В российском внешнеполитическом ведомстве также подтвердили, что Москва и Минск имеют военно-технические возможности для реагирования на размещение военной базы США.

«У нас есть весь спектр военно-технических возможностей, которые позволят сделать это эффективно и не очень затратно», — добавил замглавы МИД России Александр Грушко.

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