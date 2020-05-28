Опомнились спустя 6 лет: Почему Украина хочет пересмотреть ассоциацию с ЕС, за которую стоял майдан

Вице-премьер Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас сложился удачный момент, чтобы пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Речь идёт о той самой ассоциации, под предлогом которой был организован Евромайдан 2014 года. И вот теперь, спустя шесть лет после тех кровавых событий, власти вдруг заявляют, что ассоциацию надо бы пересмотреть.

По словам главы департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона, экономическая часть ассоциации с ЕС абсолютно неравноправна. По сути, это договор о свободной торговле "в одну сторону". И всем очевидно, в какую.

"Проблема даже не в том, что у украинских производителей маленькие квоты. Там прописана полная открытость нашего рынка и фактическое отсутствие доступа для украинцев на европейский рынок, если исключить сырьё. В договоре масса технических процедур, призванных отсечь страну от рынка ЕС", - сказал Сергей Саливон на онлайн-конференции.

Чтобы как можно ярче проиллюстрировать ситуацию, он привёл недавний пример с картошкой из Голландии. Эта картошка должна была отправиться на утилизацию, но вместо этого попала на продуктовые прилавки Украины. В обратном направлении такое было бы невозможно, подчёркивает Саливон.