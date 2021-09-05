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Ополченцы в Панджшере согласились прекратить боевые действия. Условия всего два

05 сентября 2021, 22:30  •  202 • Политика
Лидер ополченцев Ахмад Масуд заявил, что отряды национального сопротивления в афганской провинции Панджшер согласились прекратить боевые действия. Талибам* они выдвинули всего два условия.
На своей странице в Facebook Масуд-младший написал, что Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана приветствует резолюцию о прекращении огня в Панджшере. Они готовы к перемирию, но талибы должны выполнить два условия.
"Мы настаиваем на том, чтобы "Талибан"* прекратил свои атаки и провокации в отношении Панджшера, Андараба, Парвана и Каписы и вывел свои войска из Панджшера и Андараба", - сказано в сообщении.
Ранее представители "Талибана" рассказали, по какому принципу собираются формировать новое правительство Афганистана. "Будет инклюзивно", - пообещал член комиссии по культуре движения Анамуллах Самангани.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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