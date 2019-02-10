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Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
10 февраля 2019, 03:39 • 43 • Политика
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса. Лучи светло-фиолетового цвета "атаковали" их с 4 утра до 10 вечера.
На Украине заявили, что ополченцы Донбасса применили против украинских военных лазерное оружие в районе пункта пропуска Станица Луганская. Подробности "лазерной атаки" сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Утверждается, что 8 февраля с 4 утра и до 10 часов вечера украинские пограничники фиксировали лучи светло-фиолетового цвета, исходящие со стороны территорий, находящихся под контролем ополченцев. Отмечается, что данные лучи появлялись с периодичностью 2-3 минуты.
При этом в Госпогранслужбе Украины добавляют, что неоднократно замечали подобные лучи на протяжении последних трёх лет. Жертвой лазерного оружия ополченцев за весь период стало зрение 5 украинских военнослужащих, подчеркивает пресс-служба.
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