Ополченцы Донбасса "Боинг" не сбивали: Прослушка стала новым аргументом

Впору повторить вслед за военным корреспондентом "Комсомольской правды" Александром Коцем: "утёкшие" к журналистам от следствия записи прослушки разговоров руководителей донецкого ополчения позволяют убедиться, что их вины в трагедии "Боинга" нет. Поскольку трудно предположить, что "заказчик" стрельбы по самолёту был совершенно не в курсе, кого именно сбили…

"Ознакомился со свежими прослушками по малайзийскому "Боингу". Какой вывод я бы сделал, будь я голландским гражданином?

Ну, во-первых, и это самое главное, "Боинг" не был сбит российским "Буком".

Во-вторых, "Боинг" был сбит украинским истребителем Су.

В-третьих, если мы, как голландцы, берём на веру то, что российский "Бук" в этот момент в Донбассе, то Украина, зная об этом, устроила кровавую провокацию, чтобы свалить всю вину на Россию".

Так написал на своей страничке в одной из соцсетей военкор "Комсомолки" Александр Коц. Что называется, ни убавить, ни… Впрочем, добавить кое-что можно. И даже нужно.

Перехват телефонных разговоров говорит о…

Итак, журналисты одного из каналов голландского телевидения опубликовали записи расшифровок перехваченных летом 2014 года телефонных разговоров, что велись между некоторыми командирами донбасских повстанцев. Эти перехваты находятся в материалах следствия по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком 17 июля того года, когда, напомним, на Украине разгорелась настоящая гражданская война после нацистского государственного переворота в феврале. Следствие формально международное, но по факту всем заправляют там голландцы, которые, в свою очередь, работают в трогательном согласии со Службой безопасности Украины и вообще с украинским руководством.

Сегодня следователи делают большие глаза и разводят руками: совершенно не представляем, откуда в распоряжении журналистов оказались закрытые следственные документы!

В целом опубликованная часть перехватов представляет собой записи телефонных разговоров командиров ополчения, сделанные именно украинскими спецслужбами. Известными своими "кристальной честностью и трепетным чувством чести", что доказано многочисленными убийствами, терактами, пытками и лжесвидетельствами.

Так что, дополняя коллегу, отметим сразу: подлинность и аутентичность записей ещё нужно будет проверять и проверять.

Но предположим, что тут всё чисто. Вот о чём в этих разговорах шла речь.

Приблизительно за сутки до катастрофы "Боинга" Олег Пулатов (позывные Гюрза, Халиф и ряд ещё), служивший с июня по август 2014 года начальником 1-го отдела (контрразведка) в ГРУ Донецка, заявил руководителю ГРУ Сергею Дубинскому (позывной Хмурый):

Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО.

Дело в том, пояснил он, что повстанцев буквально терроризирует авиация ВСУ:

Самолёт с большой высоты работал. То есть практически ни одна система его не доставала.

Ответ:

Постараюсь сегодня, если ночью притянут "Бук-М", придёт сразу туда к тебе... Сейчас тебе Крот (позывной Леонида Харченко – командира разведподразделения ГРУ. – Ред.) притянет "Бук-М". Надо поставить где-то в районе Первомайска его.

Такова завязка. Правда, и тут встаёт вопрос: а почему это серьёзные мужики – офицеры, разведчики – обсуждают такие вопросы по открытой связи, по телефону? Те, кто был в те времена на территории Донбасса, прекрасно знают: после ряда "прилётов", когда украинская артиллерия и авиация целенаправленно били по площадям, на которых фиксировались массовые сигналы мобильников или переговоры военного характера, здесь старались этим видом связи пользоваться осторожно. А тут вдруг начальники военной разведки в "прямом эфире" обговаривают, когда и куда будет доставлен комплекс ПВО? С трудом верится. Да и сам Олег Пулатов свидетельствует:

По-настоящему важные переговоры велись по защищённым каналам связи.

Но так или иначе, а договорились. На счастье греющих уши разведчиков СБУ. После чего – ещё один вопрос из важнейших! – кто-то распорядился изменить будущий маршрут рейса МН17 так, чтобы гражданский "Боинг" пролетел как раз над упомянутой местностью! Кто и зачем?

"Сбили, молодцы!"

После свершившейся трагедии голосом Харченко делается доклад: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили". Ответ: "Молодцы, ай молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!"

И даже спустя два часа после катастрофы Дубинский не понимает, что произошло на деле:

Голос: "Тут мне звонят журналисты, в частности с НТВ. Говорят, что-то "Боинг" рухнул под Донецком, где-то километров 80 от Донецка. Правда?" Дубинский: "Бой идёт, в смысле?"

Человек явно не может понять, что за "Боинг", откуда, чей, и переспрашивает по созвучию про какой-то "бой". И даже поясняет:

А, так наши сбили на Саур-Могиле. Там вот возле Марииновки. Наши – "сушку".

Три с половиной часа после крушения тоже не добавляют ясности:

Это "сушка" сбила "Боинг", да?

После чего человек с голосом Дубинского докладывает тогдашнему министру обороны ДНР Игорю Гиркину:

"Сушка" вальнула "Боинг", а "сушку" уже наши "Буком" сбили.

Вот явно не в курсе люди, что сбили гражданский борт!

Но всё же сбили? Из этих разговоров предстаёт картина, что вроде бы да. Пусть и по ошибке. Если бы… Если бы украинского самолёта Су-25 и в самом деле не было на месте трагедии. Но он был: его видели свидетели на земле, его наблюдали на локаторах русские военные, причём об этом заявлено было официальным представителем Министерства обороны России, наконец, его вылет и возвращение – без одной ракеты "воздух - воздух" Р-60 – фиксировался на украинском аэродроме. И слова пилота Су-25 Владислава Волошина, сказанные по прилёте, есть в показаниях свидетелей: "Он ("Боинг". – Ред.) оказался не в то время и не в том месте". И то, что позднее Волошину был дан "в кормление" целый аэродром в Николаеве, тоже известно. Темна лишь история с его самоубийством – как раз тогда, когда он созрел для рассказа о том, что произошло в небе Донбасса на самом деле…

Запутано-перепутано…

В этой истории запутано так много, что запутанным кажется всё. Следствие долго с наслаждением трясло в воздухе записями с "покатушками" машины с пусковой установкой "Бука". Потом последовало разоблачение: подделка, и даже не очень старательно слепленная. Да и не сбить из одной только пусковой установки не то что самолёта, но даже вороны. "Бук-М1" – это целый комплекс, состоящий из командного пункта, станции обнаружения и целеуказания (СОЦ) 9С18М1 "Купол", пуско-заряжающей установки (ПЗУ) 9А39М1и собственно самоходной огневой установки (СОУ) 9А310М1. Стрелять и попасть только из одной СОУ – то же самое, что стрелять и попасть в зайца из ружья без мушки, спускового крючка, приклада, а есть только голый ствол.

Следствие также убеждало всех и само себя, будто в день катастрофы у Украины просто не было рабочих ЗРК "Бук-М1". Оказалось, были. И не один, а сразу несколько, и как раз с зонами поражения, лежавшими точно по маршруту рейса MH17. По изменённому маршруту. Словно готовились.

А сколько радости у голландских следователей было, когда они обнаружили кусок ракеты с маркировкой, "неопровержимо" доказывающей российское происхождение ракеты, сбившей "Боинг"! Но опять всё кончилось конфузом: военная техника учитывается скрупулёзно, и по журналам учёта было твёрдо установлено, что делалась-то ракета действительно в России, но ещё в 1986 году была отправлена в часть ПВО на территории Украины и с тех пор с Украины никуда не вывозилась.

Собственно, на этом следствие можно было и заканчивать – улика надёжная и убойная. Но Запад любой ценой решил выводить Украину из этого мрачного дела. А потому подобные улики тихо прячутся, а следствие занимается добычей – или фальсификацией – новых. Скажем, ещё один гнилой мухлёж разоблачили в России: не мог самолёт быть сбитым русской ракетой, потому как нет в России на вооружении ракет 9М38, устарели они, списаны. А на вооружении украинской армии – есть! И главное, формы поражающих элементов разные: 9М38 даёт круглые следы, а новая русская 9М38М1 – фигурные, похожие на бабочку. И на "Боинге" дырки круглые!

Всё, казалось бы, опять следствие можно прекращать за полной доказанностью улик? Нет, говорит прокурор Тейс Бергер, осколки, извлечённые из тел погибших, "имеют больше сходства с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38". Из каких тел, каких погибших? Оказывается, из тела капитана воздушного судна. Единственный "бабочкообразный" поражающий элемент, неведомо как, когда и кем в это тело помещённый. И главное, на обшивке рухнувшего самолёта такой формы отверстий нет вовсе!

Так что в смысле этого "кривого", лукавого, несовместимого с элементарными процессуальными нормами следствия новые "доказательства" не дают ничего именно нового. Международная следственная группа заранее знает нужный результат. И она заранее опровергает ненужные результаты, свидетельства, доказательства. Обнародование переговоров тогдашних командиров ополчения добавляет в эту картину лишь необходимой публике красочности. Но не добавляет необходимой делу доказательности.