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Главная / В России

Ополченца не пустили в республику, за которую он воевал

20 апреля 2020, 17:35  •  55 • В России

Два дня бывший ополченец прожил на российской границе и когда корреспондент КП с ним связался, он рассказал:

- Озверел, не могу больше питаться кофе и шоколадом, еду в Старый Оскол, там дней десять есть где пожить. Буду думать, что делать…

Адресную справку (аналог прописки, – авт.), которую хотели от него пограничники, пока сделать не удалось, хотя, как сказал Андрей: «Обошли весь Донецк по кругу, только покупать поддельную или за взятку, но я не хочу». Армейскому руководству республики, похоже, нет дела до мытарств демобилизованного – им и так проблем хватает. Хотя, могли бы поучаствовать, из уважения.

Андрей Б. воевал с самых первых дней в составе 1-й Славянской бригады. Он из соседнего со Славянском городка Дружковка, и летом 2014 отступил вместе с ополчением в Донецк. Дома, в Дружковке, осталась семья. Как горько говорит мне Андрей:

- Когда война началась, дочке было 9 лет, сейчас – 15, почти невеста…

Он просит меня не указывать его фамилию и не публиковать сканы документов, которые он прислал в редакцию – аннулированная нашей погранслужбой миграционная карта, украинский паспорт с пропиской и военный билет ДНР. Опасения не напрасны – семье не поздоровится, если узнают, и запись в «Миротворце» (интернет-база «предателей Украины и сепаратистов», которую ведут националисты в Киеве, - авт.), не самая страшная беда. С семьями ополченцев, оставшихся на «той стороне», очень любит играть СБУ – вербовать, требовать добыть какую-то информацию, или уговорить отца семейства перебежать - примеров множество. Я обещаю Андрею, все сохранить в тайне.

Донбасс. Ополченец у бойницы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мой собеседник демобилизовался из армии ДНР в 2016 году, когда активные боевые действия закончились. Уехал работать в Россию. Бывший ополченец оказался не просто рукастым парнем, а квалифицированным строителем с инженерным образованием. Работал в России, содержал семью, снимал жилье в Донецке – родня приезжала к нему через линию фронта. Даже купил машину. Зарегистрировал ее в Ростовской области по справке о том, что проживает в Донецке, и даже успел два раза заплатить в российский бюджет транспортный налог. Но это обстоятельство, никак пограничников не разжалобило и не убедило, согласно инструкции требуется адресная справка. Нет – до свидания. Единственное хорошее в этой истории – моего собеседника не стали депортировать на Украину, точнее - прямо в украинскую тюрьму.

«Комсомолка» будет следить за судьбой Андрея Б. все нужные документы в распоряжении редакции.

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