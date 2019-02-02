Ополченца Иванова на Украине запытали до смерти

Результаты судебно-медицинской экспертизы тела гражданина РФ Валерия Иванова, погибшего украинской исправительной колонии Львовской области Украины лишь подтвердил то, что все знали и так – гражданин РФ был убит. Причем, не просто убит, а забит до смерти. Именно так единственным образом можно толковать формулировку «смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела». Лживость утверждений украинских официальных властей о том, что он якобы упал, пытаясь закрутить лампочку (на самом деле это очень тупые оправдания, потому что никакую лампочку давать заключенным по всем правилам просто нельзя, как потенциально опасный предмет) вылезла наружу.

- Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И тут никаких шуток нет – избиение, а не драка, когда жертва не имеет возможности сопротивляться в силу обездвиженности или численного превосходства нападающих (групповое избиение), это самые настоящие пытки. А если учесть, что это произошло в «помещении по воспитательной работе», то становится понятно, что забили Иванова или сами охранники колонии, или же другие заключенные по указанию охраны.

И теперь следующий вопрос заключается в том, чем ответит Россия на убийство ее гражданина в заведомо беспомощном состоянии. Именно по ее реакции на этот вопрос будет зависеть, насколько состоятельными на международной арене в глазах своих собственных граждан окажутся наши власти.

Напомним, Валерия Иванова, взятого в плен в станице Луганская ополченца-добровольца ЛНР из Архангельской области, приговоренного на Украине к 12 годам лишения свободы, должны были обменять в декабре 2017-го. Но вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, представляющая сейчас Украину в гуманитарной подгруппе Минской контактной группы по урегулированию в Донбассе, лично вычеркнула Иванова и еще четырех человек из списка на обмен. Говорят, что она это сделала якобы по прямому указанию Порошенко, но это выяснится, когда эта дама окажется на скамье подсудимых.

Наверное, стоит сразу признать, что все обращения в разного рода «Амнисти интернешнл» и прочие «шпионы без границ», которые как бы ведут правозащитную деятельность в планетарном масштабе, будут обречены на неудачу. Европейские правозащитники очень избирательны в своих антипатиях, которым починена их деятельность. Иначе они бы давно уже подняли шум от войны Украины со своим собственным населением на Донбассе и бомбежках мирного населения. Аналогично закончатся и прогнозируемые обращения во всякого рода официальные международные структуры вроде ООН, ОБСЕ, Совет Европы и т.д. Что касается Международного уголовного суда, базирующегося в Гааге, то ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС (Украина, вообще, не ратифицировала Римский статут, хотя «рвется в Европу»). Да и его эффективность (равно как и непредвзятость), мягко говоря, вызывает сомнения. Примерно такая же история и с Международным судом ООН, в котором рассматривают преимущественно споры между государствами.

Остается только одна, по сути, международная инстанция, в которую можно подать исковое заявление – ЕСПЧ, который присуждает денежную компенсацию. Нет, можно, конечно, подать в суд и на территории Украины, но судьба этого иска не вызовет ничего, кроме грустной усмешки. А шансы добиться осуждения Украины в ЕСПЧ имеются. Но все это будет бесполезно, если российское следствие (а, напомним, СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Иванова) не соберет убедительных доказательств виновности в этом украинских должностных лиц. А тогда уже можно будет задействовать не только ЕСПЧ, но и Интерпол для преследования тех, кто конкретно виновен в этом уголовном преступлении.

Что же касается наших переговорщиков, то, наверное, любые контакты с Геращенко должны быть прекращены. Украина спит и видит, чтобы получить назад тех ВМСУшников, которые были задержаны в Керченском проливе после нарушения границы РФ. Российская сторона, в принципе, не исключает варианта выдачи их после вынесения приговора судом. Так вот, для начала можно поставить условие, что любые разговоры на эту тему и обсуждение вариантов лишь после того, как Геращенко заменят на человека, чьи руки хотя бы не напрямую в человеческой крови. И после гарантий безопасности остальным гражданам России и ополченцам ЛДНР, которые содержатся в украинских местах заключения. А там – поговорим.

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