Ополченец Николай Трегуб получил убежище в России

В минувший четверг, в гостях на Радио КП побывала Ольга Кириллова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России. В середине эфира, один из радиослушателей задал Ольге Евгеньевне вопрос о судьбе бывшего ополченца, уроженца Винницкой области Николая Трегуба. «Комсомолка» подробно писала об этой истории.

В минувший четверг, в гостях на Радио КП побывала Ольга Кириллова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РоссииФото: Иван МАКЕЕВ

Парень уже несколько месяцев находился в СИЗО, проиграл суды двух инстанций, и его должны были депортировать на Украину, буквально в ближайшие сутки или часы. На Украине его ждал серьезный тюремный срок — до 10 лет, минимум. Правда, с помощью адвокатов Николай Трегуб смог подать ходатайство о предоставлении ему убежища в России. Вот только когда его рассмотрят? До депортации или после? Один из ведущих Радио КП, начал пересказывать Ольге Кирилловой канву этого дела, получившего серьезный общественный резонанс. Ответ генерал-майора полиции удивил всех:

— Я очень хорошо знаю эту ситуацию. Николай Трегуб однозначно получит статус временного убежища. Потому что по нему работа заканчивается… И исходя из конкретной ситуации, я могу сказать, что у нас есть подтверждение, что Николай Трегуб действительно не может вернуться на Украину в силу своих политических убеждений.

Во вторник вечером, общественники, занимающиеся юридической поддержкой Николая Трегуба сообщили — свидетельство о предоставлении ополченцу убежища оформлено и получено на руки адвокатами.

Владислав Сурков. Одиночество полукровки (14+) Свидетельство о предоставлении Николаю убежища оформлено. Фото сообщества "Война и мир"

Свидетельство о предоставлении Николаю убежища оформлено. Фото сообщества "Война и мир"