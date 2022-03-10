Оплатившим IELTS деньги не вернут: Международный тест по английскому отменён в России

IELTS – международная система оценки владения английским языком. Компания-владелец отменила тест по английскому в России. Стало известно, что оплатившим экзамен деньги не вернут.

Причиной решения собственников экзамена IELTS, компании British Council & Cambridge Assessment English, стало "обострение внешнеполитической обстановки".

В письме IELTS сообщается, что на территории России приостановлены все экзаменационные сессии. Тем, кто собирался сдавать тест и уже оплатил его, деньги не вернут.

В компании предложили выход – как можно быстрее перенацелить средства, направив их на оплату курсов по подготовке к экзамену. Если этого не сделать, деньги заморозят до тех пор, пока в России не будут возобновлены экзаменационные сессии, пишет "Коммерсантъ".

В компании сообщили, что информации, когда снова можно будет зарегистрироваться на сдачу IELTS, пока нет.