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Оплата за газ в рублях. Макрон лично услышал это от Путина
29 марта 2022, 21:10 • 38 • Политика
Президенты России и Франции провели телефонный разговор. В ходе обсуждения затрагивались темы по Украине и оплате за русский газ.
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь связался с Москвой. В телефонном разговоре глава России Владимир Путин обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине. Также, уточняет Bloomberg, был затронут вопрос по поставкам газа.
В частности, обсуждалась тема перехода к оплате поставок газа в рублях.
По Украине стороны обсудили темы, в том числе с учётом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров.
Президент России Владимир Путин проинформировал Макрона о мерах по обеспечению гумпомощи и эвакуации гражданских, в том числе из Мариуполя. Он подчеркнул, что для разрешения тяжёлой ситуации в Мариуполе боевики-националисты должны сложить оружие.
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