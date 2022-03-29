Оплата за газ в рублях. Макрон лично услышал это от Путина

Президенты России и Франции провели телефонный разговор. В ходе обсуждения затрагивались темы по Украине и оплате за русский газ.

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь связался с Москвой. В телефонном разговоре глава России Владимир Путин обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине. Также, уточняет Bloomberg, был затронут вопрос по поставкам газа.

В частности, обсуждалась тема перехода к оплате поставок газа в рублях.

По Украине стороны обсудили темы, в том числе с учётом завершившегося в Стамбуле раунда переговоров.

Президент России Владимир Путин проинформировал Макрона о мерах по обеспечению гумпомощи и эвакуации гражданских, в том числе из Мариуполя. Он подчеркнул, что для разрешения тяжёлой ситуации в Мариуполе боевики-националисты должны сложить оружие.