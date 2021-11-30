Оплата долга за русский газ в Молдавии обернулась громкой отставкой

В Молдавии подал в отставку глава предприятия, через которое были выплачены долги республики за поставки газа.

В Молдавии на прошлой неделе рассчитались с задолженностью перед "Газпромом". Оплата была произведена через предприятие "Термоэлектрика".

Долг в $74 млн газораспределительной компании "Молдовагаз" был оплачен через договор цессии с уступкой долга "Термоэлектрики" за газ госпредприятию "Энергоком". Саму схему в Молдавии сочли непрозрачной. В России также выразили обеспокоенность таким молдавским манёвром.

В результате такой ход Кишинёва привёл к обвинениям в адрес руководства "Термоэлектрики". Глава предприятия Вячеслав Ени сообщил, что покидает свой пост.

Ранее в Молдавии против Ени завели уголовное дело, в его доме и кабинете были проведены обыски. Чиновника подозревают в незаконном обогащении.

В послании, размещённом на странице в Facebook, он "пожелал дальнейших успехов" коллективу "Термоэлектрики", снабжающей Кишинёв теплом и электроэнергией.