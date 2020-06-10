Оплачивать восстановление экономики ЕС придётся нынешним молодым

План Евросоюза создаёт неравенство и концентрирует богатство в руках немногих

Европа без призраков жить не может. Теперь по ней бродит призрак единой минимальной заработной платы. Щедрое обещание сначала 250 миллиардов евро, затем 500 и наконец 750, сделанное Еврокомиссией, рождает иллюзию того, что «единой Европе» сегодня всё можно. Скупая долговые обязательства стран-членов ЕС на эти самые 750 миллиардов, Брюссель до конца года будет хорошо смазывать печатный станок. Да, поднимется инфляция; да, упадёт ВВП; да, платить по обязательствам будет нечем, но всё это потом. Сегодня, пишет Euronews, «преимущества для стран-членов в том, что они получат очень дешевый кредит, в основном с нулевой учетной ставкой. Это потому, что сам Евросоюз может брать такую долгосрочную ссуду под ноль процентов». Откуда брать? Из ЕЦБ, сейфы которого пополняют члены Евросоюза.

Под ноль процентов получат слабейшие – расходы покроют все остальные. «План восстановления в 750 млрд евро, предложенный Урсулой фон дер Ляйен, выводит Европу на новый рубеж. Если он будет одобрен странами-членами, это даст Брюсселю больше полномочий, чем когда-либо прежде», – подчёркивает французское издание Euronews.

Слабые экономики Евросоюза остаются такими уже не первый год. Подравняться на сильнейших они не могут и за 750 миллиардов евро. К примеру, сейчас размер минимальной заработной платы в Болгарии 286 евро, в Люксембурге – 2000 евро. Разница в 7 раз отражает и разницу в потреблении, жёстко ограничивающем внутренний рынок. Вот почему так усердно, начиная с первых дней июня, в Брюсселе дискутируют об имущественном неравенстве, о бедности занятых в реальном секторе экономики (в некоторых странах).

«Нам нужно повышать спрос по мере выхода из коронавирусного кризиса. У людей должны быть деньги, чтобы их тратить, – пишет Euroactiv. – Нужно поднять покупательную способность и тех, у кого низкие зарплаты».

Идея вполне социалистическая. От неё недалеко до идеи введения гарантированного минимального дохода для всех, включая безработных, которая сейчас обсуждается в Мадриде. Однако Еврокомиссия пока не собирается устанавливать единый для всех минимальный размер оплаты труда. Вместо этого еврокомиссары хотят выдвинуть ряд условий, которые страны-члены должны выполнять для определения своего минимума.

Не из жалости к нищим болгарам сели за стол переговоров с общественными организациями чиновники ЕС. Обеспечить нужды людей с минимальными зарплатами – это значит минимизировать риск распространения американского синдрома «Я не могу дышать». Смерть афроамериканца Джорджа Флойда стала детонатором вспышки ярости, за которой стоит расовое и имущественное неравенство в «стране равных возможностей». Неравенство, определяемое цветом кожи, полом, образованием, доступностью здравоохранения и, главное, кошельком.

Брюссель боится своего Миннеаполиса не без оснований. С расширением ЕС социальное расслоение в странах-членах Евросоюза привело к росту бедности даже среди имеющих работу. Если с 2007 по 2018 год доля бедных среди наёмных работников в среднем по ЕС увеличилась до 9,4 процента, то в Испании она возросла до 38 процентов, в Италии – до 48, в Болгарии – до 50, в Греции – до 60.

«Минимальная заработная плата все еще слишком мала во многих странах, где люди не могут свести концы с концами», – цитирует Euroactiv выводы исследования Еврокомиссии. Государства-члены ЕС уже выделили около 2 триллионов евро помощи на предотвращение банкротств и массовой безработицы. Готов проявить щедрость на 750 миллиардов и Евросоюз. Однако еврокомиссары опаздывают. «Шок и гнев в Соединённых Штатах по поводу насильственной смерти задержанного полицией безоружного человека, – сообщала 5 июня служба Euronews, – достигли на этой неделе точки кипения. И гнев распространился на Европу. В Лондоне, Берлине, Амстердаме тысячи людей вышли на улицы, чтобы осудить жестокость полиции и выразить поддержку афроамериканцам, которые переживают подобные трагедии снова и снова».

В Европе чёрных много. И еврочиновникам очень не хочется, чтобы расовый протест стал толчком к затяжному общественному кризису. Поэтому готовы даже минимальную заработную плату для работающих сделать единой по всему ЕС. А то и ввести гарантированный минимум доходов для всех поголовно. Ведь рассчитываться за купленные долговые обязательства будут нынешние молодые.

ЕС впервые будет давать в долг деньги (0% годовых!), которые предполагается вернуть за счёт обычных налогов. В беседе с Euronews председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнадёжила молодежь, которой предстоит оплатить восстановление экономики: «У нас есть пакт со следующим поколением. Мы говорим ему: «Да, мы должны сейчас собирать и инвестировать деньги, но мы будем вкладывать их в европейские приоритеты, которые так важны для вас. Европейская «зелёная сделка» и внедрение цифровых технологий, которые очень важны для молодого поколения. Если ему придётся частично возвращать эти деньги, то оно хотя бы сможет пожинать плоды, получать пользу от этих инвестиций».

Никто не спорит, журавль в небе красиво летит. Однако Greanpeace назвал брюссельский план восстановления экономики Европы «противоречивым в лучшем случае и разрушительным в худшем. В нем основное внимание уделяется сохранению существующей экономической модели ЕС, которая разрушает окружающую среду, создает неравенство и концентрирует богатство в руках немногих». Так что Брюсселю надо готовиться.

Новости от Associated Press: правительство Великобритании призывает граждан не собираться больше шести человек, полиция предупреждает, что массовые демонстрации будут незаконны; в Берлине около 15 тысяч протестующих с лозунгами «Я не могу дышать» собрались на Александерплац; в Мадриде прошла многотысячная акция протеста против расизма в связи с гибелью Джорджа Флойда; в Неаполе около консульства США толпа протестующих скандировала «Свобода!», «Нет справедливости, нет мира, долой полицию!».