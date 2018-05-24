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«Опираются на подделки»: в Минобороны РФ опровергли выводы голландских следователей по делу MH17

24 мая 2018, 20:39  •  94 • Украина
Ни один зенитно-ракетный комплекс ВС РФ не пересекал границу с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны России. Так в ведомстве ответили на обвинения со стороны голландских следователей в причастности Москвы к крушению пассажирского авиалайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH17. По мнению представителей Нидерландов, ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит самолёт, якобы принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В министерстве подчеркнули, что следствие отвергает доказательства и факты, предоставленные российской стороной, и основывает свои выводы на «подделках фейкогенераторов».
 
© REUTERS/Maxim Zmeyev
 

В Минобороны опровергли заявления голландской стороны о причастности России к крушению малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. В ведомстве напомнили, что Нидерландам были предоставлены исчерпывающие доказательства причастности украинских расчётов ЗРК «Бук».

«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтверждённые в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчётов ЗРК «Бук» к уничтожению в небе Украины пассажирского Boeing из Нидерландов», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве подчеркнули, что «ни одного зенитного ракетного комплекса Вооружённых Сил РФ российско-украинскую границу никогда не пересекало».

Кроме того, международной следственной группе были переданы все непрерывные первичные (необработанные) данные, полученные с трассового радиолокационного комплекса «Утёс-Т», который 17 июля 2014 года работал в Ростовской области, вблизи посёлка Усть-Донецкий.

«Приближение каких-либо воздушных объектов к пассажирскому Boeing с восточной стороны, в том числе со стороны населённого пункта Снежное или Первомайское, данным радаром не обнаружено», — заявили в Минобороны. 

«Делают выводы по изображениям из соцсетей»

Министерство выразило озабоченность тем фактом, что голландское следствие по малайзийскому Boeing обосновывает свои выводы изображениями из социальных сетей.

В ведомстве напомнили, что голландские следователи отвергли показания очевидцев из ближайших к району катастрофы украинских населённых пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооружённым силам.

«Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH17 в небе Украины, её представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не подделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ», — добавили военные.

Международная следственная группа, расследующая обстоятельства крушения малайзийского Boeing на востоке Украины, пришла к выводам, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолёт, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооружённых сил России. Об этом заявил глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Гилберт Паулиссен в ходе презентации предварительных итогов второго расследования авиакатастрофы рейса MH17.

По его словам, следователи изучили все доступные изображения и выявили ряд уникальных особенностей​​​ «Бука».

  • Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке
  • Reuters
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«После интенсивного сравнительного исследования нескольких «Буков» установлено, что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация», — заявил представитель Нидерландов.

Паулиссен отметил, что следствие по делу об авиакатастрофе находится в завершающей стадии.

«Мы проделали большую работу и сейчас находимся на последнем этапе расследования​​​. Но это самая сложная часть», — пояснил он, добавив, что пока говорить о конкретных сроках нельзя.

Что касается подозреваемых в крушении пассажирского лайнера, то их круг сужен до нескольких десятков человек, отметил генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке​​​. В то же время он подчеркнул, что следственная группа не будет сейчас обнародовать всю имеющуюся у них информацию.

В ЕС заявили, что поддерживают международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине.

«ЕС полностью поддерживает работу международной следственной группы... В связи с предварительными заключениями следственной группы мы призываем РФ всецело сотрудничать», — сказала представитель внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини.

  • Часть ракеты, показанная на пресс-конференции Международной следственной группы
  • Reuters

«Причастность Украины была доказана»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов напомнил о бездоказательности заявлений о причастности России к авиакатастрофе под Донецком. 

«Прежде чем говорить о расследовании крушения этого самолёта, необходимо сказать, что сейчас попытки демонизировать и опорочить Россию участились. Но, к сожалению, западные страны не пытаются подтвердить свои обвинения, они высосаны из пальца и бездоказательны. Это затянувшееся расследование, направленное на очернение России. Наши коллеги очень долго расследуют, но не представляют каких-либо доказательств», — отметил Красов.

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Депутат подчеркнул, что Россия не является участником конфликта на Украине. Войну ведёт Украина, которая возобновила боевые действия, однако мировое сообщество не обращает внимания на убийство мирных жителей в Донбассе.

«Сейчас начался новый виток боевых действий, опять идёт обстрел населённых пунктов. В чём пытаются обвинить Российскую Федерацию? Уже было доказано, что те поражающие элементы, которые привели к крушению самолёта, стоят на вооружении Украины. Но почему-то эта позиция не была принята во внимание. Идёт очередная волна нападок на Россию. Доказательств нет, и реагировать на такие сообщения не стоит», — заключил он.

Расследование затянулось, так как Запад не заинтересован в установлении настоящего виновного в катастрофе Boeing. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«Расследование так затянулось, потому что все эти эксперты не заинтересованы в том, чтобы их заключения по виновникам были направлены в адрес Украины. Поэтому сейчас всё так затягивается для того, чтобы найти какие-то предлоги и обвинить ещё и российскую сторону», — сказал он в разговоре с RT.

Собеседник напомнил, что у Москвы есть доказательства виновности украинской стороны и соответствующие заключения.

О роли России в крушении рейса MH17 на востоке Украины ещё в 2016 году заявляла группа блогеров и журналистов Bellingcat. Активисты пришли к выводу, что якобы зенитно-ракетный комплекс «Бук» ополченцам предоставила Россия. Однако авторы расследования из интернет-издания «Сегодня.ру» уличили Bellingcat в подтасовке фактов. В частности, они сообщили, что фото- и видеодокументы в докладе были отретушированы. Издание также обращает внимание на то, что в материалах сообщества были использованы показания свидетелей, которые «исчезли после вброса материалов и обвинений России».

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области на Украине 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 298 человек.

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