Оперный певец поставил под угрозу тысячи человек. Кто раскрутил бунт во Владикавказе?

По мнению политолога, доцента МГИК Артура Атаева, митинг против самоизоляции во Владикавказе правильнее называть народным сходом, и, считает эксперт, мероприятие готовилось как минимум месяц.

"Планомерно, в закрытых и открытых группах, прежде всего в Telegram, шла ежедневная, ежеминутная работа по подготовке этого народного схода. Правоохранительные органы предпринимали на каком-то этапе робкие попытки предотвратить его, а также местное министерство здравоохранения убеждало организаторов в том, что это опасно для здоровья. Потому что действительно в Осетии уже порядка 150 заражённых коронавирусом, по крайней мере, подозрений. Там ситуация в клинической больнице скорой помощи довольно сложная. По слухам, есть заражённые врачи. На этом фоне правоохранительные органы предпринимали усилия. Но так как главный организатор этого митинга - оперный певец североосетинского происхождения - проживал в Санкт-Петербурге, и основные его посылы шли из Северной столицы, это было проблематично", - объяснил ситуацию Атаев.

По его словам, сначала следователи провели проверку, а затем возбудили уголовное дело по факту деятельности оперного певца Вадима Чельдиева.

"Он был общественным деятелем, потом уехал из республики, долгое время учился и работал в Санкт-Петербурге, затем был депортирован в республику уже в качестве подозреваемого, под домашний арест, согласно решению одного из местных судов, и параллельно на него было возбуждено уголовное дело по факту противодействия сотруднику, представителю власти. Вместе с этим фактически в республике уже сложилась очень серьёзная сеть по организации этого протестного движения. В деятельность по организации этого народного схода была вовлечена такая неформальная, незарегистрированная организация сторонников возрождения СССР, которые считают, что СССР никуда не делся, в учебнике деструктологии их называют некрокоммунистами", - рассказал политолог.

Он подчеркнул, что среди молодёжи были очень грамотно расставлены идеологические капканы, чтобы спродуцировать недовольство властью, что власть якобы специально нагнетает обстановку и заставляет людей сидеть по домам.

"В принципе, то, что идёт по всем регионам Северного Кавзказа, эта идеология в Дагестане и в Ингушетии тоже очень сильно распространяется. Но так как, допустим, в Ингушетии основные лидеры протеста уже сидят в местах лишения свободы, то там это спродуцировать не удалось. Здесь, судя по тому, что к тому событию проявляют интерес "МБХ медиа", "Би-би-си", безусловно, это ими не спродуцировано, но ими поддерживается в той или иной степени", - уверен эксперт.

Он добавил, что подобные СМИ заинтересованы в дестабилизации ситуации, а Северная Осетия находится на стыке транспортных артерий, а это значит, что политическая дестабилизация региона может парализовать транспортную и логистическую инфраструктуры и нанести серьёзный вред как дальнейшей экономике, так и геополитической составляющей.

"Поэтому здесь я не вижу особой объективной предпосылки для того, чтобы этот протест был в такой жёсткой форме. Единственное, чему я искренне удивляюсь, почему это не было пресечено в какой-то жёсткой форме на начальном этапе. Был же прецедент в Ингушетии, когда митинги фактически парализовали власть, эти бессрочные митинги. Здесь, конечно, вопросы есть к правоохранительным органам, почему так непревентивно они действовали. Хотя я знаю, что со многими организаторами вели профилактическую работу, пытались переубедить, но как-то это не возымело действия. Но в целом в республике очень сильно распространяются слухи о том, что это действительно не опасный вирус, а попытка загнать население по домам и лишить работы", - рассказал Атаев.

Политолог обратил внимание на то, что в местном сегменте соцсетей часто распространяются небольшие вирусные ролики, где цитируется Рошаль, а именно - его слова о том, что коронавирус якобы не опаснее, чем грипп.

"И ряд менее значимых персон, на которых ссылаются организаторы, говорят, что это специально инспирированная акция, пошли нападки буквально вчера на Русскую Православную Церковь, там храмы не закрылись, праздничное богослужение шло в прямом эфире, и храмы ещё не закрыты для посещения во Владикавказской и Аланской епархии. Поэтому жёсткие нападки в контексте того, что вы нас загнали, а Церковь - нет. Среди части популярных местных блогеров, ощущение такое, ведётся реальная работа на продуцирование тезиса о том, что COVID-2019 - это метод если не уничтожения населения, то экономического и политического переформатирования. С учётом того, что глава региона - очень крупный, очень успешный местный бизнесмен, его пытаются позиционировать как основного бенефициара этой мнимой программы обескровливания населения. Хотя у него серьёзные гуманитарные проекты, и сам он оказывает серьёзную помощь пострадавшим в форме сельхозпродуктов. Буквально каждому нуждающемуся они привозят продуктовый набор", - пояснил Атаев.

Он признался, что для него очень большим вопросом является отсутствие достаточной работы по обеспечению информацией родственников находящихся на лечении от COVID-19.

"Ни у одного из родственников нет прямого доступа, по телефону или как-то иначе, к своим больным. Только через какую-то горячую линию. Но какая-то объективная информация должна быть. Этого нет. На Кавказе это не отработано. Если я здесь знаю, что в Коммунарке лежит знакомый, он с женой ежедневно созванивается, то там такого нет. Какая-то система или какой-то информационный отдел должны быть в рамках оперативного штаба, круглосуточно действующие. Той горячей линии, которая есть, не хватает. Соответственно, нет информации у родственников. И отсутствие информации у ближайших родственников рождает отсутствие информации у общества как такового. Там информационный провал колоссальный. Не понимаю, зачем это сделано. В этом заинтересованы, судя по интересу, и определённые западные акторы, но есть и серьёзная недоработка местных структур", - резюмировал Атаев.