Опережая реакцию: в США предложили запретить российским кораблям из Азова заходить в европейские и американские порты

Бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил запретить российским кораблям заходить в европейские порты, пока Москва не перестанет препятствовать украинскому судоходству в Азовском море. С докладом дипломата ознакомился RT. Политик призвал Соединённые Штаты и ЕС ввести упреждающие санкции, чтобы сдерживать российскую «агрессию», а также продолжить поставки оружия на Украину. При этом документ был опубликован за несколько дней до инцидента в Керченском проливе. 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу и были задержаны. По мнению экспертов, в инциденте мог быть замешан Вашингтон.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил Вашингтону и его союзникам в ЕС запретить российским кораблям, вышедшим из азовских портов, заходить в европейские и американские порты. Об этом говорится в докладе дипломата, опубликованном на сайте американского Атлантического совета.

«Соединённым Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлёвские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Примечательно, что документ появился на сайте Atlantic Council 21 ноября, за несколько дней до инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — незаконно пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды страны. Украинские суда были задержаны. Как пояснили в ФСБ, пограничникам пришлось применить оружие, потому что корабли не реагировали на требование остановиться.

На следующий день Верховная рада Украины проголосовала за введение в стране военного положения. Режим будет действовать в течение 30 дней с 28 ноября в ряде регионов, граничащих с Россией, в том числе в Луганской, Харьковской, Винницкой, Одесской областях, а также в районах побережий Азовского и Чёрного морей.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук политолога Сергея Судакова, к действиям Украины в Чёрном море имеет отношение Вашингтон.

«Мы бы вряд ли увидели подобные инциденты, если бы Госдепартамент США системно не поддерживал инициативы чиновничьего беспредела в правящих кругах Украины. Режим страны перестал быть адекватным и потерял свою идентичность. Все слова изначально сверяются с Госдепом, а потом уже произносятся в эфире», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Посыл к ограничению выхода российских кораблей из территориальных вод РФ означает «прощупывание» международной реакции. А инцидент с военными кораблями призван показать, как ещё надавить на Москву, считает политолог.

«Это как лакмусовый тест, который покажет, какие ещё можно ввести санкции — мол, пусть украинская сторона назовёт новые меры, а мы дальше будем думать, как их реализовать через европейских и американских партнёров», — пояснил Судаков.

Тщательно спланированная провокация для наращивания санкций — так действия Украины охарактеризовали в российском МИД. Версию о провокации подтверждают данные ФСБ, согласно которым украинские суда курировали два сотрудника СБУ, а вторжение осуществлялось по указанию Киева. При этом украинская сторона не скрывает, что на кораблях находились офицеры спецслужбы, которые, по словам главы ведомства, выполняли служебные задачи.

Разговоры о санкциях

Призывы к новым санкциям не заставили себя ждать. После задержания кораблей президент Украины Пётр Порошенко обратился к Евросоюзу с просьбой ужесточить ограничительные меры против РФ.

«Во время телефонного разговора с президентом Польши призвал ЕС усилить санкционное давление на Россию в связи с грубым актом агрессии против Украины и вынести этот вопрос на заседание Европейского совета», — написал украинский лидер в Twitter.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По словам представителя президента в Верховной раде Ирины Луценко, действия Москвы уже осудили Польша, Канада и Литва. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты работают вместе с ЕС по украинско-российскому вопросу.

При этом большинство стран на заседании Совбеза ООН отказались обсуждать произошедшее в Керченском проливе, проголосовав против российской повестки «Нарушение границ РФ». Как отметил первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский, такое решение Совета Безопасности позволит Украине осуществить новые провокации в отношении РФ.

О санкциях в своём докладе упомянул и Хербст. Он призвал США и Евросоюз рассмотреть «упреждающее» использование санкций, чтобы предотвратить возможную «агрессию» со стороны Москвы.

Поставки оружия

Кроме того, экс-посол порекомендовал США и союзникам продолжить поставку оружия на Украину и в Грузию, а также увеличить регулярные военные учения с этими странами.

«Соединённым Штатам и их союзникам стоит подумать о поставках новых партий оружия Грузии и особенно Украине... Фронт борьбы сейчас на востоке Украины. Это обосновывает ежегодное выделение западной помощи в размере $1 млрд в течение пяти лет на приобретение военного оборудования», — говорится в документе.

Как пояснил Хербст, речь идёт о противотанковых ракетах, системах связи и управления, продвинутых беспилотных аппаратах и зенитном радаре для ракет. Поставки также должны включать противовоздушные средства и противокорабельные ракеты, которые «убедили бы Москву воздержаться от использования воздушной силы или проведения десантных операций против Украины».

Ранее стало известно, что в 2019 году Киев получит от Вашингтона ряд вооружений, в том числе американские комплексы Javelin. Украинский президент Пётр Порошенко заявлял, что за последние годы на вооружение Десантно-штурмовых войск было передано около 150 образцов новейших вооружений и военной техники. Среди них БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и «Корсар».

Украина также получила $250 млн военной помощи, которую Киев планирует потратить на медицину, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Борьба за Чёрное море

Помимо военной помощи, в докладе также указывается необходимость рассмотреть вопрос увеличения присутствия в Черноморском регионе.

«Соединённым Штатам и союзникам по НАТО также следует рассмотреть вопрос наращивания присутствия в Черноморском регионе», — отмечается в докладе Хербста.

РИА Новости

© Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

В 2017 году генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о решении альянса усилить военно-морское присутствие в Чёрном море. По его словам, это необходимо для интенсификации учений и лучшей осведомлённости о ситуации.

За расширение армии НАТО в Чёрном море выступил ещё один американский дипломат, бывший посол США в России Александр Вершбоу. Об этом говорится в аналитической заметке, также опубликованной на сайте Atlantic Council. По его словам, альянсу следует усилить поддержку украинского флота. Вершбоу также считает, что Россия «преднамеренно совершает акты агрессии, чтобы дестабилизировать Украину в преддверии выборов в 2019 году».

Он также предложил приостановить или вовсе отменить строительство газопровода «Северный поток — 2» в качестве экономических санкций против России, если Москва не изменит свой курс.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объяснил намерение НАТО усилить военно-морское присутствие в Чёрном море желанием альянса получить финансовую поддержку США.

Комментируя действия НАТО у российских границ, глава МИД России Сергей Лавров отметил «настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе, чтобы американским тяжёлым вооружениям — и не только американским, но и других стран — было легче добираться» до российской границы.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT напомнил о существовании конвенции Монтрё, которая регулирует присутствие судов иностранных государств, не входящих в Черноморский регион. Согласно документу, корабли могут пребывать в акватории не более 21 дня.

«Конвенцию никто не отменял, но попытки пересмотреть были неоднократно. И со стороны Румынии, и со стороны Грузии. Очередным поводом к пересмотру могут послужить натянутые отношения между США и Турцией. Кроме того, американские суда регулярно заходят в акваторию Чёрного моря и проводят там учения с участием стран НАТО», — отметил эксперт.

Леонков связал очередной призыв к наращиванию военной мощи в Черноморском регионе с ситуацией на Украине.

«Киев во внутриполитической борьбе США играет не последнюю роль. Противники Трампа втягивают в события на Украине Европу, причём не только политически, но и финансово. Проект, который был задуман в 2014 году, не дал тех результатов. Теперь нужно его оживить, чтобы сделать более привлекательным для финансирования и поставок вооружения», — заключил он.