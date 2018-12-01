|
Опережая Константинополь, Порошенко объявил время «объединительного собора»
01 декабря 2018, 13:24 • 155 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко опередил Константинополь и сам объявил время будущего так называемого «объединительного собора», о котором грезят раскольники Незалежной.
На днях из Стамбула, где проходил Синод Константинопольского патриархата, приходили разноречивые данные. То сообщалось, что там так и не смогли назначить проведение так называемого «объединительного собора» епископов на Украине на декабрь, то патриарх Варфоломей все же заявил о его проведении в указанные сроки. Но точной даты до сих пор названо не было.
Президент Украины Петр Порошенко в своих лучших традициях сильно опережать события и тут пошел на обгон Константинополя, объявив время так называемого «объединительного собора».
Сделал он это во время своего пребывания в Хмельницкой области, где принял участие в заседании Регионального совета развития региона. Президент Незалежной напомнил, что дату должен объявить патриарх Варфоломей, но тут же сообщил, что собор состоится в середине декабря.
«Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может и в первую половину декабря», - заявил Порошенко, добавив, что его участники изберут предстоятеля так называемой независимой «украинской церкви», которому, как искренне верит глава государства, «будет вручен Томос - грамота о нашей духовной независимости».
Напомним, накануне Синод Константинопольского патриархата одобрил проект устава новой «объединенной» церковной структуры на Украине, однако так и не смог окончательно назвать дату проведения «объединительного собора», без которого возникновение такой структуры невозможно.
Киевские власти тем временем активно продвигают идею объединения украинских православных и псевдоправославных общин в так называемую «единую церковь», однако в Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) подобные мысли считают раскольническими, приводящими к усугублению церковного раскола в стране.
Подпишитесь на нас
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
27 ноября 2018, 10:09
|
26 ноября 2018, 11:24
|
01 декабря 2018, 06:54
|
25 ноября 2018, 06:28
|
28 ноября 2018, 15:24
|
27 ноября 2018, 11:54
|
27 ноября 2018, 03:39