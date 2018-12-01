Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт РАН назвал провокацию в Керченском проливе заказом Запада
«Особенности французского поцелуя»: В сети обсуждают, как Макрон на G20 перецело...
Эксперт оценил призыв депутата Рады не пускать на Украину женщин из России
Провокация в Керченском проливе и высокие цены в Севастополе (Геополитика.Руслан...
Главная / Политика

Опережая Константинополь, Порошенко объявил время «объединительного собора»

01 декабря 2018, 13:24  •  155 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко опередил Константинополь и сам объявил время будущего так называемого «объединительного собора», о котором грезят раскольники Незалежной.
На днях из Стамбула, где проходил Синод Константинопольского патриархата, приходили разноречивые данные. То сообщалось, что там так и не смогли назначить проведение так называемого «объединительного собора» епископов на Украине на декабрь, то патриарх Варфоломей все же заявил о его проведении в указанные сроки. Но точной даты до сих пор названо не было.
Президент Украины Петр Порошенко в своих лучших традициях сильно опережать события и тут пошел на обгон Константинополя, объявив время так называемого «объединительного собора».
Сделал он это во время своего пребывания в Хмельницкой области, где принял участие в заседании Регионального совета развития региона. Президент Незалежной напомнил, что дату должен объявить патриарх Варфоломей, но тут же сообщил, что собор состоится в середине декабря.
«Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может и в первую половину декабря», - заявил Порошенко, добавив, что его участники изберут предстоятеля так называемой независимой «украинской церкви», которому, как искренне верит глава государства, «будет вручен Томос - грамота о нашей духовной независимости».
Напомним, накануне Синод Константинопольского патриархата одобрил проект устава новой «объединенной» церковной структуры на Украине, однако так и не смог окончательно назвать дату проведения «объединительного собора», без которого возникновение такой структуры невозможно.
Киевские власти тем временем активно продвигают идею объединения украинских православных и псевдоправославных общин в так называемую «единую церковь», однако в Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) подобные мысли считают раскольническими, приводящими к усугублению церковного раскола в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

155
Источник
Похожие новости
01 декабря 2018, 13:24
"А жить-то хочется": Константин Косачев о мотивах украинских провокаций
30 ноября 2018, 17:55
Меркель не намерена отказываться от встречи с Путиным после твита Трампа
01 декабря 2018, 13:24
«Просто поздоровались»: В Кремле не подтвердили рукопожатие Путина и Трампа

01 декабря 2018, 10:09
Эксперт РАН назвал провокацию в Керченском проливе заказом Запада
01 декабря 2018, 03:39
«Обоюдный настрой»: Песков озвучил условие для подготовки новой встречи Путина и Трампа
01 декабря 2018, 10:09
«Анна Чапман, Мария Бутина»: В Киеве напомнили о «русских шпионках» и призвали запретить въезд женщинам
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 декабря 2018, 03:39
Украина нанесла ответный удар по России при поддержке США (Руслан Осташко)
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Пути...
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
01 декабря 2018, 03:39
Закрыть порты ЕС и США: в Германии раскритиковали Россию
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
27 ноября 2018, 11:54
«Предлагают на максимальных скоростях оторваться и уйти»: хронология событий в Керченском проливе от ФСБ
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.