Опережая Константинополь, Порошенко объявил время «объединительного собора»

Президент Украины Петр Порошенко опередил Константинополь и сам объявил время будущего так называемого «объединительного собора», о котором грезят раскольники Незалежной.

На днях из Стамбула, где проходил Синод Константинопольского патриархата, приходили разноречивые данные. То сообщалось, что там так и не смогли назначить проведение так называемого «объединительного собора» епископов на Украине на декабрь, то патриарх Варфоломей все же заявил о его проведении в указанные сроки. Но точной даты до сих пор названо не было.

Президент Украины Петр Порошенко в своих лучших традициях сильно опережать события и тут пошел на обгон Константинополя, объявив время так называемого «объединительного собора».

Сделал он это во время своего пребывания в Хмельницкой области, где принял участие в заседании Регионального совета развития региона. Президент Незалежной напомнил, что дату должен объявить патриарх Варфоломей, но тут же сообщил, что собор состоится в середине декабря.

«Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может и в первую половину декабря», - заявил Порошенко, добавив, что его участники изберут предстоятеля так называемой независимой «украинской церкви», которому, как искренне верит глава государства, «будет вручен Томос - грамота о нашей духовной независимости».

Напомним, накануне Синод Константинопольского патриархата одобрил проект устава новой «объединенной» церковной структуры на Украине, однако так и не смог окончательно назвать дату проведения «объединительного собора», без которого возникновение такой структуры невозможно.

Киевские власти тем временем активно продвигают идею объединения украинских православных и псевдоправославных общин в так называемую «единую церковь», однако в Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) подобные мысли считают раскольническими, приводящими к усугублению церковного раскола в стране.