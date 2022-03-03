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Опередить на сутки: данные разведки с наступлением НАТО на Донбасс раскрыты

03 марта 2022, 12:36  •  869 • Политика
Куратора НАТО должны были помочь в наступлении неонацистов на Донбасс. Разведданные подтвердил Володин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил разведывательные данные о том, что спецоперация России на Украине буквально на сутки опередила прорыв неонацистов под контролем НАТО в Донбассе. В интервью "России 24" Вячеслав Володин подчеркнул:
Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней.
Вячеслав Володин напомнил о словах президента США Джо Байдена, который ранее заявил, что альтернативой санкциям против России стала бы третья мировая войны. Другими словами, продолжил Володин, Украину просто выбрали как плацдарм для атаки на Россию. Всем было ясно, что зачистка неонацистами республик Донбасса приведёт к тому, что Россия вмешается - мы и сами об этом говорили неоднократно. На то и был расчёт в случае с провокацией НАТО.
Сегодня, когда спецоперация России на Украине началась, следует сделать всё, чтобы наши соседи стали мирным государством - независимым, самостоятельным, демократичным, не участвующим в блоках, отметил Володин.
Напомним, спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Сегодня ровно неделя с её начала.

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