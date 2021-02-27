Опередили НАТО: Безпалько объяснил Украине про Крым

Крым как был русской военной базой, так им и остаётся - в этом смысле полуостров свой статус не сменил, вернувшись в Россию. Об этом напомнил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Его слова привёл сайт радио Sputnik.

Киев постоянно держит в информационном пространстве повестку Крыма и России. Эту повестку на Укораине постоянно подпитывают разного рода информационнными поводами, зачастую которые притянуты, что называется, "за уши". То президент Украины Владимир Зеленский заявит, что Киев возведёт аэропорт между Донецкой и Луганской областями. То тот же Зеленский обратится к соотечественникам с утверждениями, что Крым остаётся украинским - а потом оказывается, что у прехидента Украины в Ливадии есть недвижимость. То Киев подаёт иск в ЕСПЧ -с туманными формулироваками и юридически безграмотный. А вот заодно на Украине пожаловались, что Россия превратила Крым в мощную военнукю базу.

"При этом сами постоянно говорят о войне с Россией, о возможном завоевании Крыма обратно", – заметил Безпалько.

По словам эксперта, Крым был и остается основной базой Черноморского флота России. В военном смысле полуостров своего статуса не менял. Военно-морской флот, базирующийся в Севастополе, позволял и позволяет контролировать всю черноморскую и еще половину средиземноморской акватории. Так что в данной ситуации Крым не менял своей функции.

"Думаю, что если бы он остался украинским, то был бы главным военным объектом на Черном море, но только пользовались бы этим совершенно другие страны: например, Великобритания или США. Так что здесь жаловаться не стоит", – заключил эксперт.