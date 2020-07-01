Опередили китайцев и удивили американцев: Плавучая АЭС на Чукотке начала давать тепло

Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" введена в промышленную эксплуатацию. Как сообщили в концерне "Росэнергоатом", она начала давать первое тепло жителям Чукотки - пятого микрорайона города Певека.

До этого плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию. Теперь же она будет производить ещё и тепло для местных жителей.

Это самая северная в мире атомная станция и 11-я по счёту в России. "Академик Ломоносов" стал первой плавучей АЭС в мире, опередив китайские разработки. Российская ПАТЭС удивила даже американцев: специализированное американское издание Power перечислило главные события 2019 года, которые произошли в области атомной энергетики. В их число вошёл пуск "Академика Ломоносова". Издание Power считается одним из самых влиятельных и авторитетных международных СМИ в области атомной энергетики.

Ранее эксперты сообщили Царьграду, что "Академик Ломоносов" - это ключевое звено в планах России по экономическому развитию Арктического региона, касающихся добычи нефти и газа. Кроме того, для некоторых отдалённых территорий России эта станция станет новым источником электроэнергии, придя на смену устаревшим Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Хотя критики на Западе сомневались в успешности проекта и называли его "плавучим Чернобылем".