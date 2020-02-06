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Опередила только Канада: В прошлом году Россия заняла второе место на нефтяном рынке США

06 февраля 2020, 17:54  •  117 • В мире
Осенью минувшего года Россия, резко увеличив поставки нефти и нефтепродуктов, стала вторым по объёму экспортёром энергоносителей в Соединённые Штаты, уступив только Канаде.
О том, что Россия значительно увеличила свою долю на американском нефтяном рынке, сообщается в отчёте Управления энергетической информации Минэнерго США. По мнению экспертов, таким образом сказались санкции, которые американские власти ввели против Венесуэлы.
Согласно отчёту EIA, на октябрь 2019 года пришёлся самый пик поставок энергоносителей: у России тогда было закуплено рекордные за последние восемь лет 20,9 млн баррелей нефти и топлива. Канада лидировала с огромным отрывом. Доставленные 135 млн баррелей укрепили её позиции поставщика № 1.
На третьем месте по поставкам оказалась Мексика (17 млн баррелей, на четвёртом - Саудовская Аравия, доставившая 13,7 млн баррелей.
В ноябре прошлого года ситуация изменилась: Россия доставила в США 19,2 млн баррелей, тогда как Мексика - 21,2 млн.

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