Операция "Жвачка для Кима" • 118 • Аналитика



Делегацию принял лично лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что главной своей целью он считает объединение Родины, и готов ради этого делать всё. Начало «всему» положено устным ответом на письмо южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, который фактически приглашает коллегу из КНДР к взаимодействию на самом высоком уровне. Письмо Мун Чжэ Ина в Пхеньяне зачитали представители делегации РК, и Ким Чен Ын ответил принципиальным согласием. По словам северокорейского лидера, он призвал профильные ведомства начать подготовку к переговорам на высшем уровне.









После такого рода информации, распространённой Центральным телеграфным агентством КНДР, стали появляться первые, относительно робкие, комментарии в японской и американской прессе. Японские СМИ заявили, что власти страны намерены узнать у коллег из Сеула о подробностях их визита в Пхеньян и о том, действительно ли Ким Чен Ын готов садиться за стол переговоров. Американские СМИ отметились статьями, в которых заявили, что такой «прогресс» в отношениях Сеула и Пхеньяна наблюдается благодаря «введённым по инициативе США в отношении КНДР санкций».



Прокомментировали пхеньянскую встречу Ким Чен Ына с южнокорейской делегацией и в Москве. Замглавы МИД России Игорь Моргулов на встрече с главой парламентской группы Республики Корея по вопросам мира и сотрудничества Чон Дон Ёном отметил, что Российская Федерация будет всячески содействовать диалогу между Пхеньяном и Сеулом. При этом Игорь Моргулов отметил, что Москва приветствует первые шаги двух корейских сторон навстречу друг другу и выступает исключительно за политико-дипломатические меры по разрешению затяжного конфликта.



Примечательно, что за несколько часов до первых известий с переговорных «полей» в Пхеньяне информационный ресурс North38, отслеживающий «ядерную» и военную активность в КНДР, опубликовал материал, в котором было объявлено о получении «свидетельств» запуска Пхеньяном ядерного реактора. При этом сайт привычно ссылается на данные с американских спутников, которые зафиксировали появление пара над объектом в северокорейской Ёнбьёне.







Приводится оценочная мощность реактора – 5 МВт. В качестве «свидетельств» работы реактора приводится не только появление пара, но также «таяние льда на водоёме» у реактора. При этом нет данных о том, что на объекте в Ёнбьёне фиксировалось повышение объёма сброса воды, используемой для охлаждения реактора. Именно этот процесс является одним из важных косвенных доказательств того, что реактор действительно запущен в работу. Западные эксперты тут же нашли ответ. Повышение объёмов водосброса не наблюдалось, так как «хитрые северокорейцы создали дополнительную водопроводную систему, отводящую воду на большое расстояние от объекта».



Также обращает на себя внимание тот факт, что сами снимки, сделанные в середине февраля, опубликовать решили буквально в день встречи южнокорейской делегации с главой КНДР. Вполне возможно, что это чистой воды совпадение, но если учесть, что портал North38 выдаёт информацию отнюдь не ежедневно, то в совпадение с трудом верится. В связи с этим просматривается посыл: «Пока кто-то говорит о позитивных переговорах, Пхеньян продолжает ядерные разработки. Аларм!»



Однако ситуацию с публикацией «предупреждающих» снимков несколько скомкал глава южнокорейской делегации, посетившей Пхеньян, Чон Ый Ён, возглавляющий управление национальной безопасности при президенте Республики Корея. Тернистый путь от резолюции к перемирию



По словам Чон Ый Ёна, Пхеньян заявляет о готовности заморозить ракетно-ядерные испытания в случае начала «честных и открытых переговоров» с Вашингтоном. Чон Ый Ён отметил, что «Север» обещал воздержаться и от «военных действий».



После такого заявления особенно активизировались СМИ США, которые пуще прежнего стали восторгаться эффективностью ранее введённых в отношении КНДР санкций. Мол, вот уже и совсем по-другому заговорил «рокетмэн», как называет Ким Чен Ына президент США Дональд Трамп.



На самом деле, все последние события на Корейском полуострове, включая совместное выступление на некоторых соревнованиях Олимпиады в Пхёнчхане, единый флаг двух Корей, посещение РК сестрой Ким Чен Ына, договорённости об отправке южнокорейской делегации в Пхеньян вряд ли выглядят чисто корейскими инициативами. В первую очередь Вашингтону после многочисленных заявлений о том, что американские авианосцы вот-вот подойдут к берегам КНДР и вот-вот наведут там шороху, нужно было хоть как-то реабилитироваться перед теми, кто без ума от «гегемона». Сохранить, так сказать, лицо. Ведь рисовалось всё для «гегемона» не в очень приятном свете: очень маленькое государство не просто что-то там кладёт на угрозы Вашингтона, но ещё и угрожает в ответ, причём и с показом видеороликов с пусками МБР. На Гуаме уже начали пересчитывать количество подземных бункеров, а на Гавайях – покупать билеты на посещение родственников в континентальных штатах.



При этом активность Пхеньяна приводила к явно незапланированным расходам из американского военного бюджета, а считать деньги, пусть и с пылу с жару отпечатанные, в США привыкли скрупулёзно. Посчитали, во сколько обошлась переброска на Гуам дополнительных элементов ПРО, во сколько обходится необходимость убеждать японцев и южнокорейцев в том, что их воздушное пространство на замке, и что никакая МБР от Ким Чен Ына к ним не прилетит, во сколько обходится сама репутация ПРО США, которая молчаливо созерцала, как северокорейские ракеты перелетали через головы японских подданных. Две такие разные России, или Послание президента Федеральному собранию



Потому вряд ли стоит полагать, что Южная Корея вот так – самостоятельно – решила отбросить все нюансы взаимоотношений с США и в одиночку искать точки соприкосновения с КНДР. По большому счёту, это американский проект, который нацелен на одно: сдержать КНДР, ракетно-ядерные разработки в которой вышли на вполне промышленный уровень. Сдержать процесс, затянуть время, попытаться успокоить партнёров по антисеверокорейскому блоку, плюс – объявить о том, что санкции достигли своей цели, потому, дескать, Пхеньян отыгрывает назад. Судя по газетным публикациям в США, о последнем уже активно говорят.



Вряд ли этого не понимают в Пхеньяне, и уж точно вряд ли готовы разменять гипотетическое обещания американских «печенек» на завершение ракетно-ядерных разработок. Да и не в интересах России, чтобы Пхеньян на такой размен пошёл. Получить под боком очередную «дружественную» территорию с американскими военными базами, да ещё и с собственного одобрения (как в случае с договорённостями по Германии в обмен на сами знаете что...) было бы как-то совсем уж странно. Потому и Пхеньян может использовать те приёмы, которые давно используют США: растекаться мыслью (мысию) по древу – о заморозке испытаний и разработок, об открытом и честном диалоге, о готовности контактировать с властями Юга. Но цель также прослеживается – попытаться вытащить США на такой разговор, в котором были бы чётко обозначены шаги, как любит выражаться Трамп, для возможной сделки. И сделка вряд ли будет такой, к какой привыкли в Вашингтоне: «вы – сделаете, а мы пообещаем сделать». Большой исторический опыт других государств в отношениях с США, после соглашений с которыми многие прекратили своё существование, - важная "напоминалочка". Впервые за долгие годы в Пхеньяне состоялась встреча руководства КНДР с представителями делегации «Юга». По-настоящему беспрецедентное явление – вхождение в южнокорейскую делегацию главы национальной разведки Республики Корея Со Хуна, основная работа которого, по сути, связана именно с разведыванием «северокорейских секретов», касающихся, в том числе и развития ракетно-ядерной программы.Делегацию принял лично лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что главной своей целью он считает объединение Родины, и готов ради этого делать всё. Начало «всему» положено устным ответом на письмо южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, который фактически приглашает коллегу из КНДР к взаимодействию на самом высоком уровне. Письмо Мун Чжэ Ина в Пхеньяне зачитали представители делегации РК, и Ким Чен Ын ответил принципиальным согласием. По словам северокорейского лидера, он призвал профильные ведомства начать подготовку к переговорам на высшем уровне.После такого рода информации, распространённой Центральным телеграфным агентством КНДР, стали появляться первые, относительно робкие, комментарии в японской и американской прессе. Японские СМИ заявили, что власти страны намерены узнать у коллег из Сеула о подробностях их визита в Пхеньян и о том, действительно ли Ким Чен Ын готов садиться за стол переговоров. Американские СМИ отметились статьями, в которых заявили, что такой «прогресс» в отношениях Сеула и Пхеньяна наблюдается благодаря «введённым по инициативе США в отношении КНДР санкций».Прокомментировали пхеньянскую встречу Ким Чен Ына с южнокорейской делегацией и в Москве. Замглавы МИД России Игорь Моргулов на встрече с главой парламентской группы Республики Корея по вопросам мира и сотрудничества Чон Дон Ёном отметил, что Российская Федерация будет всячески содействовать диалогу между Пхеньяном и Сеулом. При этом Игорь Моргулов отметил, что Москва приветствует первые шаги двух корейских сторон навстречу друг другу и выступает исключительно за политико-дипломатические меры по разрешению затяжного конфликта.Примечательно, что за несколько часов до первых известий с переговорных «полей» в Пхеньяне информационный ресурс North38, отслеживающий «ядерную» и военную активность в КНДР, опубликовал материал, в котором было объявлено о получении «свидетельств» запуска Пхеньяном ядерного реактора. При этом сайт привычно ссылается на данные с американских спутников, которые зафиксировали появление пара над объектом в северокорейской Ёнбьёне.Приводится оценочная мощность реактора – 5 МВт. В качестве «свидетельств» работы реактора приводится не только появление пара, но также «таяние льда на водоёме» у реактора. При этом нет данных о том, что на объекте в Ёнбьёне фиксировалось повышение объёма сброса воды, используемой для охлаждения реактора. Именно этот процесс является одним из важных косвенных доказательств того, что реактор действительно запущен в работу. Западные эксперты тут же нашли ответ. Повышение объёмов водосброса не наблюдалось, так как «хитрые северокорейцы создали дополнительную водопроводную систему, отводящую воду на большое расстояние от объекта».Также обращает на себя внимание тот факт, что сами снимки, сделанные в середине февраля, опубликовать решили буквально в день встречи южнокорейской делегации с главой КНДР. Вполне возможно, что это чистой воды совпадение, но если учесть, что портал North38 выдаёт информацию отнюдь не ежедневно, то в совпадение с трудом верится. В связи с этим просматривается посыл: «Пока кто-то говорит о позитивных переговорах, Пхеньян продолжает ядерные разработки. Аларм!»Однако ситуацию с публикацией «предупреждающих» снимков несколько скомкал глава южнокорейской делегации, посетившей Пхеньян, Чон Ый Ён, возглавляющий управление национальной безопасности при президенте Республики Корея.По словам Чон Ый Ёна, Пхеньян заявляет о готовности заморозить ракетно-ядерные испытания в случае начала «честных и открытых переговоров» с Вашингтоном. Чон Ый Ён отметил, что «Север» обещал воздержаться и от «военных действий».После такого заявления особенно активизировались СМИ США, которые пуще прежнего стали восторгаться эффективностью ранее введённых в отношении КНДР санкций. Мол, вот уже и совсем по-другому заговорил «рокетмэн», как называет Ким Чен Ына президент США Дональд Трамп.На самом деле, все последние события на Корейском полуострове, включая совместное выступление на некоторых соревнованиях Олимпиады в Пхёнчхане, единый флаг двух Корей, посещение РК сестрой Ким Чен Ына, договорённости об отправке южнокорейской делегации в Пхеньян вряд ли выглядят чисто корейскими инициативами. В первую очередь Вашингтону после многочисленных заявлений о том, что американские авианосцы вот-вот подойдут к берегам КНДР и вот-вот наведут там шороху, нужно было хоть как-то реабилитироваться перед теми, кто без ума от «гегемона». Сохранить, так сказать, лицо. Ведь рисовалось всё для «гегемона» не в очень приятном свете: очень маленькое государство не просто что-то там кладёт на угрозы Вашингтона, но ещё и угрожает в ответ, причём и с показом видеороликов с пусками МБР. На Гуаме уже начали пересчитывать количество подземных бункеров, а на Гавайях – покупать билеты на посещение родственников в континентальных штатах.При этом активность Пхеньяна приводила к явно незапланированным расходам из американского военного бюджета, а считать деньги, пусть и с пылу с жару отпечатанные, в США привыкли скрупулёзно. Посчитали, во сколько обошлась переброска на Гуам дополнительных элементов ПРО, во сколько обходится необходимость убеждать японцев и южнокорейцев в том, что их воздушное пространство на замке, и что никакая МБР от Ким Чен Ына к ним не прилетит, во сколько обходится сама репутация ПРО США, которая молчаливо созерцала, как северокорейские ракеты перелетали через головы японских подданных.Потому вряд ли стоит полагать, что Южная Корея вот так – самостоятельно – решила отбросить все нюансы взаимоотношений с США и в одиночку искать точки соприкосновения с КНДР. По большому счёту, это американский проект, который нацелен на одно: сдержать КНДР, ракетно-ядерные разработки в которой вышли на вполне промышленный уровень. Сдержать процесс, затянуть время, попытаться успокоить партнёров по антисеверокорейскому блоку, плюс – объявить о том, что санкции достигли своей цели, потому, дескать, Пхеньян отыгрывает назад. Судя по газетным публикациям в США, о последнем уже активно говорят.Вряд ли этого не понимают в Пхеньяне, и уж точно вряд ли готовы разменять гипотетическое обещания американских «печенек» на завершение ракетно-ядерных разработок. Да и не в интересах России, чтобы Пхеньян на такой размен пошёл. Получить под боком очередную «дружественную» территорию с американскими военными базами, да ещё и с собственного одобрения (как в случае с договорённостями по Германии в обмен на сами знаете что...) было бы как-то совсем уж странно. Потому и Пхеньян может использовать те приёмы, которые давно используют США: растекаться мыслью (мысию) по древу – о заморозке испытаний и разработок, об открытом и честном диалоге, о готовности контактировать с властями Юга. Но цель также прослеживается – попытаться вытащить США на такой разговор, в котором были бы чётко обозначены шаги, как любит выражаться Трамп, для возможной сделки. И сделка вряд ли будет такой, к какой привыкли в Вашингтоне: «вы – сделаете, а мы пообещаем сделать». Большой исторический опыт других государств в отношениях с США, после соглашений с которыми многие прекратили своё существование, - важная "напоминалочка". Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 118 Источник Похожие новости Полное господство Фондовые амбиции Китая ВВС США среди звёзд

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