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"Операция занимает 10-15 минут". Крымские пограничники тренировались "зачищать" суда от пиратов

08 мая 2018, 09:54  •  108 • В России

Крымские пограничники 7 мая провели в Керченском проливе антитеррористическую тренировку по освобождению захваченного судна.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РК

Согласно легенде, диверсанты проникли на борт промыслового судна и хотели с его помощью совершить теракт на Крымском мосту.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РК

В тренировке участвовали корабельно-катерный и личный состав Пограничного управления ФСБ РФ по РК. Они отрабатывали приемы и способы высадки на различные суда, координацию действий на море, чтобы не допустить совершения террористического акта.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РК

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- Продолжительность проведения подобного рода мероприятий в реальной обстановке будет напрямую зависеть от удаленности захваченного объекта в открытом море и времени прибытия к месту боевых групп. Непосредственная операция по захвату и «зачистке» судна от террористов продлится не более 10–15 минут, - рассказали в пресс-службе погрануправления.

В руководстве ведомства заявили, что все задачи в рамках тренировки выполнены успешно.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РК

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РК

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