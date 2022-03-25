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Операция Z – успехи за месяц и за прошедшую ночь

25 марта 2022, 07:30  •  118 • Украина
Сегодня ровно месяц с начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе. Всего за это время уничтожено без малого 1572 танка и других бронированных машин, 1379 единиц военной спецтехники, более 630 артиллерийских орудий, 257 беспилотников, 202 ЗРК, 160 РСЗО.


К сегодняшнему утру ВС РФ окончательно взят под контроль город Изюм. Ночью были запущены удары по украинским военным объектам. Уничтожены 13 пусковых установок ЗРК в Даниловке, штаб и склад артиллерийского вооружения в Бахмуте, пункт дислокации нацбата в Лисичанске, два беспилотника в Старой Марковке и Харькове.

Минобороны РФ изучает данные об американских биолабораториях на Украине. Уже известно, что проект «Ю-Пи-2» разрабатывали в Пентагоне. В работу входил отбор образцов в старых скотомогильниках для получения новых штаммов сибирской язвы. Также в одной из лабораторий американская фармацевтическая фирма проводила опыты на украинских солдатах.



Цель операции Z – уничтожение нацизма на Украине и спасение жителей Донбасса. И в то время, как ВС РФ помогают мирным гражданам, снабжают людей всем необходимым, украинские солдаты и нацбаты отбирают у людей дома, отправляют их в подвалы и не выпускают из городов.

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