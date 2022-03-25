Сегодня ровно месяц с начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе. Всего за это время уничтожено без малого 1572 танка и других бронированных машин, 1379 единиц военной спецтехники, более 630 артиллерийских орудий, 257 беспилотников, 202 ЗРК, 160 РСЗО.К сегодняшнему утру ВС РФ окончательно взят под контроль город Изюм. Ночью были запущены удары по украинским военным объектам. Уничтожены 13 пусковых установок ЗРК в Даниловке, штаб и склад артиллерийского вооружения в Бахмуте, пункт дислокации нацбата в Лисичанске, два беспилотника в Старой Марковке и Харькове.Минобороны РФ изучает данные об американских биолабораториях на Украине. Уже известно, что проект «Ю-Пи-2» разрабатывали в Пентагоне. В работу входил отбор образцов в старых скотомогильниках для получения новых штаммов сибирской язвы. Также в одной из лабораторий американская фармацевтическая фирма проводила опыты на украинских солдатах.Цель операции Z – уничтожение нацизма на Украине и спасение жителей Донбасса. И в то время, как ВС РФ помогают мирным гражданам, снабжают людей всем необходимым, украинские солдаты и нацбаты отбирают у людей дома, отправляют их в подвалы и не выпускают из городов.