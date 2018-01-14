Операция возмездия в Сирии: подробности

• 692 • Политика

"Царьград" - о деталях уничтожения группы террористов, напавших на базу в Хмеймиме

Русские военные не похожи на хоть и хорошеньких, но барышень из очень хорошего, но кино. Тем не менее получилось всё так, что хоть в линейку бестселлеров вставляй. Менее чем через две недели после того как террористы покусились на русскую авиабазу в Сирии, они были уничтожены. Причём настолько брутально-красиво, что Голливуд… Ну, в общем, если бы это сделали американцы, в работе было бы до десятка сценариев.

Читайте также 09:28 - 12 Января Бомбы для Хмеймима испещрены украинскими отпечатками Взрывчатка, которую использовали террористы для нападения на русские базы в Сирии, была сделана на Украине и поставлена террористам с ведома киевского режима, пока ещё вежливо намекают эксперты и военные

Нападение террористов оказалось, к сожалению, удачным. В результате обстрела базы в Хмеймиме 31 декабря погибло двое военнослужащих и, по всё ещё неподтверждённым данным, повреждено несколько самолётов. А также, вероятно, уничтожен один вертолёт: в силу неуклюжих объяснений пресс-службы Минобороны, в тот же день разбился один вертолёт, и при этом погибли два пилота, но в дальнейших сообщениях фигурировали не четверо, а всего лишь двое погибших.

Тогда же русские военные пообещали, что найдут и уничтожат нападавших.

И вот это случилось. Как было сообщено, командование группировки войск в Сирии "провело специальную операцию по поиску и уничтожению диверсионной группы боевиков, осуществивших миномётный обстрел территории авиабазы "Хмеймим".

В ходе этой работы - тщательной и многоплановой, как сообщил "Царьграду" источник среди информированных по данной теме военных, - было установлено место базирования ДРГ боевиков из всё той же группировки, что позднее пыталась пробомбить базу "Хмеймим" с ударных беспилотников.

При этом, по словам источника, великолепно сработала разведка, в том числе и на уровне информаторов из местных источников. Тот самый случай, когда мы устанавливали имена убийц наших людей, после чего ни один из покушавшихся не выжил, отметил собеседник "Царьграда", намекнув далее, что "в последнее время перестали биться" и американские вертолёты в глубинах Аризоны с военнослужащими на борту.

Скорое возмездие

За местом, где была локализована база тех самых террористов, русские разведчики организовали непрерывное наблюдение через беспилотники. Для ответного удара был назначены "высокоточные средства поражения" в виде боеприпаса "Краснополь". Это корректируемый артиллерийский - отметим это - снаряд калибра 152 или 155 мм с головкой самонаведения и дальностью выстрела до 20 километров. Снаряд весьма даже особый: имеет аэродинамические рули, реактивный двигатель или донный газогенератор, благодаря чему к цели может долетать не по баллистической траектории, а планированием.

Уничтожение боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим 31 декабря 2017 года. Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Плавненько так он уничтожил и террористов, которые как раз готовились к пересадке в микроавтобус. Путь оказался коротким.

В дополнение к этому акту скорого и безусловно справедливого возмездия российские военные в Сирии уничтожили также и мастерскую по сборке беспилотников, с помощью которых была осуществлена вторая попытка побомбить базу "Хмеймим".

"В провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолётного типа. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь" склад беспилотников уничтожен", - как это было освещено в официальном сообщении Минобороны России.

Как видим, опять сработал "Краснополь", что говорит о том, что именно русские сухопутные подразделения выдвинулись к линии соприкосновения с якобы замирёнными протурецкими бандформированиями в провинции Идлиб и взяли дело умиротворения их в свои мозолистые руки.

Читайте также 09:45 - 10 Января Под обстрелом Хмеймима подписались турки Похоже, что к нападению боевиков на базу Хмеймим причастны турецкие "горячие головы", пытающиеся остановить сирийское наступление "непрямыми" методами

Они взяли на себя даже нечто большее. Как говорят источники "Царьграда" в Сирии, в ходе продолжающегося наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб русская авиация устроила буквально тотальный террор исламистам, которые только покушаются на сопротивление законному правительству. При этом не разбираются, кто там признанный террорист, вроде членов запрещённой в России "Джебхат на- Нусры" и её клонов, а кто "деэскалированный", вроде взятой турками под крыло "Ахрар аш-Шам". Сопротивляешься армии правительства? - значит, террорист - так ныне звучит формула национального примирения.

И, как сообщают наши источники, такая политика уже дает свои плоды. Кто-то из боевиков, конечно, сопротивляется. И даже нападает. Но многие просто бегут. А многие дают понять, что они из "мирных" фракций, которые и являются подлинными выразителями позиций тех или иных группировок.

Не всем, правда, помогает. Группировка "Ахрар аш-Шам", как говорят, реально попала в чёрный список русских военных.

Это очень плохо.

Для неё.

Покровский Александр