Операция «Вирус» • 89 • Аналитика

Коронавирус — это такая операция прикрытия для мирового кризиса капитализма. Западные финансовые учреждения и элиты действуют с такой синхронностью, очевидно, что они были готовы к появлению вируса.



Системный кризис

С конца XX столетия человечество живёт в условиях нового этапа кризиса капитализма, общества потребления, ставшего глобальным. Предыдущие кризисы Запад преодолел с помощью мировых войн, разрушения и освоения территорий и ресурсов конкурентов. В 1970—1980-е годы Запад был на пороге нового кризиса и крушения всей системы. Однако разрушение СССР и социалистического лагеря (поражение СССР в «холодной» третьей мировой войне), их разграбление позволило отодвинуть новый кризис капиталистической системы. Он пришёл уже в 2008 году, но тогда его залили деньгами. Ведущие центробанки мира, вслед за ФРС США, выпустили массу необеспеченных денег. Обманули весь мир, включая своих граждан, скупили массу «мусорных» бумаг, не давая никому обанкротиться. Надули новый финансовый пузырь, ещё более огромный, чем ранее.







В итоге кризис капитализма, глобализма и общества потребления в 2008—2010 гг. заморозили. Но его причины никуда не делись. Порочна сама система. Грабительская, паразитарная по своей сути. Финансово-спекулятивный, ростовщический капитализм. Делание денег из денег. Общество, где господствует принцип: «Обогащайтесь любой ценой!» Общество и религия «золотого тельца».



Всё последние десятилетие планета неуклонно входила в состояние «идеального шторма». Во всех странах накапливались неразрешимые противоречия, проблемы. И в богатых странах ядра капсистемы — США, государствах ЕС, Израиле. И в «мировой фабрике» — Китае. В России, Индии, Японии, Бразилии, Аргентине, Мексике, Турции, Иране, Саудовской Аравии, Египте и т. д. Запущен процесс «перезагрузки матрицы». Мы его видели в виде «арабской весны». Войны в Ливии, Ираке, Сирии и Йемене. В открытии первого фронта четвёртой мировой войны – ближневосточного. В появлении «чёрного халифата». В развале Малороссии-Украины, гражданской войне в Малой России. В создании основы для «украинского фронта». В милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, где также подготовлено несколько очагов войны (Курилы, Корея, Тайвань и др.). В «войне элит» в США, где Трамп пытается спасти американскую империю, а глобалисты готовы принести в жертву США, устроить там «перестройку». В бегстве Великобритании из ЕС. В создании Эрдоганом новой турецкой империи. В угрозе войны США, Израиля и Саудовской Аравии против Ирана. В газовой, а теперь и нефтяной войне. Признаков приближения глобальной смуты множество.



Операция прикрытия

То есть причины нынешнего кризиса вполне объективны, они накапливались десятилетиями. И коронавирус, который явно не дотягивает для пандемии, стал прекрасным поводом для «перезагрузки» всей системы. Теперь есть виновник всех кризисов и катастроф – вирус! Не западный проект развития (паразитирования на человечестве), ставший глобальным, не капитализм, не общество потребления и «золотого тельца», а вирус! Коронавирус стал «гитлером» нашего времени, на который можно повесить все грехи и ошибки глобальной элиты (де-факто мафии).



Поэтому по планете так стремительно распространилась паника, информационно-психическая эпидемия. Отсюда принятие жестких мер, которые не соответствуют масштабам эпидемии и уровню смертности от неё. Опасность от рака, сердечно-сосудистых болезней, алкоголя и наркотиков намного выше! Но войну против них почему-то не объявляют! Цифры заболевших на планете ничтожны для объявления пандемии – около 210 тыс. человек на 20 марта 2020 г. Из 7 млрд. человек. Стоит отметить, что человечество загодя подготовили к такому сценарию. Сняли множество фильмов-катастроф, зомби-апокалипсисов, «обителей зла» и пр. Вирус оказался идеальным оружием против старого мира, для его обрушения.



В начале была остановлена «китайская фабрика». Показалось, что всё обратимо. Но затем полыхнуло в Европе и США. Где правительства закрывают страны, останавливают авиасообщение, производства, прекращают жизнедеятельность на несколько месяцев. Одновременно падают биржи, обесцениваются криптовалюты, золото. Начинается нефтяная война. Падает всё! И эти процессы, очевидно, скоординированы. Западные элиты были подготовлены заранее, обрушение было согласовано.



Таким образом, коронавирус – это составная часть большой игры. Операция прикрытия, завеса, за которой глобальные элиты спрятали «перезагрузку матрицы». Найден психический, информационный метод для замены мировой «горячей» войны, невозможной в условиях наличия ракетно-ядерных арсеналов у ведущих держав. При этом они заранее подстраховались от уличных протестов, волнений и революций. Протестовать против эпидемии и мер, принимаемых против неё, невозможно. На вирус спишут всё. Мир свалили в смутокризис. Крах прежней модели глобализации приведёт к откату назад. Возрождению империализма, «игре престолов», развалу планеты на несколько крупных блоков-империй. В частности, мы видим, как Трамп пытается спасти американскую империю. Эрдоган строит свою. В Европе, возможно, вскоре увидим «четвёртый рейх» на основе Германии и Франции.



Для нас это шанс возродить свою русскую империю. На основе «русского кода» — справедливости (социализма) и этики совести. Иначе общество «золотого тельца» убьёт русскую цивилизацию и русский народ (первопричина вымирания нашего народа). Коронавирус — это такая операция прикрытия для мирового кризиса капитализма. Западные финансовые учреждения и элиты действуют с такой синхронностью, очевидно, что они были готовы к появлению вируса.С конца XX столетия человечество живёт в условиях нового этапа кризиса капитализма, общества потребления, ставшего глобальным. Предыдущие кризисы Запад преодолел с помощью мировых войн, разрушения и освоения территорий и ресурсов конкурентов. В 1970—1980-е годы Запад был на пороге нового кризиса и крушения всей системы. Однако разрушение СССР и социалистического лагеря (поражение СССР в «холодной» третьей мировой войне), их разграбление позволило отодвинуть новый кризис капиталистической системы. Он пришёл уже в 2008 году, но тогда его залили деньгами. Ведущие центробанки мира, вслед за ФРС США, выпустили массу необеспеченных денег. Обманули весь мир, включая своих граждан, скупили массу «мусорных» бумаг, не давая никому обанкротиться. Надули новый финансовый пузырь, ещё более огромный, чем ранее.В итоге кризис капитализма, глобализма и общества потребления в 2008—2010 гг. заморозили. Но его причины никуда не делись. Порочна сама система. Грабительская, паразитарная по своей сути. Финансово-спекулятивный, ростовщический капитализм. Делание денег из денег. Общество, где господствует принцип: «Обогащайтесь любой ценой!» Общество и религия «золотого тельца».Всё последние десятилетие планета неуклонно входила в состояние «идеального шторма». Во всех странах накапливались неразрешимые противоречия, проблемы. И в богатых странах ядра капсистемы — США, государствах ЕС, Израиле. И в «мировой фабрике» — Китае. В России, Индии, Японии, Бразилии, Аргентине, Мексике, Турции, Иране, Саудовской Аравии, Египте и т. д. Запущен процесс «перезагрузки матрицы». Мы его видели в виде «арабской весны». Войны в Ливии, Ираке, Сирии и Йемене. В открытии первого фронта четвёртой мировой войны – ближневосточного. В появлении «чёрного халифата». В развале Малороссии-Украины, гражданской войне в Малой России. В создании основы для «украинского фронта». В милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, где также подготовлено несколько очагов войны (Курилы, Корея, Тайвань и др.). В «войне элит» в США, где Трамп пытается спасти американскую империю, а глобалисты готовы принести в жертву США, устроить там «перестройку». В бегстве Великобритании из ЕС. В создании Эрдоганом новой турецкой империи. В угрозе войны США, Израиля и Саудовской Аравии против Ирана. В газовой, а теперь и нефтяной войне. Признаков приближения глобальной смуты множество.То есть причины нынешнего кризиса вполне объективны, они накапливались десятилетиями. И коронавирус, который явно не дотягивает для пандемии, стал прекрасным поводом для «перезагрузки» всей системы. Теперь есть виновник всех кризисов и катастроф – вирус! Не западный проект развития (паразитирования на человечестве), ставший глобальным, не капитализм, не общество потребления и «золотого тельца», а вирус! Коронавирус стал «гитлером» нашего времени, на который можно повесить все грехи и ошибки глобальной элиты (де-факто мафии).Поэтому по планете так стремительно распространилась паника, информационно-психическая эпидемия. Отсюда принятие жестких мер, которые не соответствуют масштабам эпидемии и уровню смертности от неё. Опасность от рака, сердечно-сосудистых болезней, алкоголя и наркотиков намного выше! Но войну против них почему-то не объявляют! Цифры заболевших на планете ничтожны для объявления пандемии – около 210 тыс. человек на 20 марта 2020 г. Из 7 млрд. человек. Стоит отметить, что человечество загодя подготовили к такому сценарию. Сняли множество фильмов-катастроф, зомби-апокалипсисов, «обителей зла» и пр. Вирус оказался идеальным оружием против старого мира, для его обрушения.В начале была остановлена «китайская фабрика». Показалось, что всё обратимо. Но затем полыхнуло в Европе и США. Где правительства закрывают страны, останавливают авиасообщение, производства, прекращают жизнедеятельность на несколько месяцев. Одновременно падают биржи, обесцениваются криптовалюты, золото. Начинается нефтяная война. Падает всё! И эти процессы, очевидно, скоординированы. Западные элиты были подготовлены заранее, обрушение было согласовано.Таким образом, коронавирус – это составная часть большой игры. Операция прикрытия, завеса, за которой глобальные элиты спрятали «перезагрузку матрицы». Найден психический, информационный метод для замены мировой «горячей» войны, невозможной в условиях наличия ракетно-ядерных арсеналов у ведущих держав. При этом они заранее подстраховались от уличных протестов, волнений и революций. Протестовать против эпидемии и мер, принимаемых против неё, невозможно. На вирус спишут всё. Мир свалили в смутокризис. Крах прежней модели глобализации приведёт к откату назад. Возрождению империализма, «игре престолов», развалу планеты на несколько крупных блоков-империй. В частности, мы видим, как Трамп пытается спасти американскую империю. Эрдоган строит свою. В Европе, возможно, вскоре увидим «четвёртый рейх» на основе Германии и Франции.Для нас это шанс возродить свою русскую империю. На основе «русского кода» — справедливости (социализма) и этики совести. Иначе общество «золотого тельца» убьёт русскую цивилизацию и русский народ (первопричина вымирания нашего народа). Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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