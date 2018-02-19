Операция «Ремоторизация»: чем обернётся запрет на поставку в Россию украинских авиационных двигателей

Украинские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолётов, сообщил замминистра промышленности РФ Олег Бочаров. Эти силовые установки производятся на запорожском предприятии «Мотор Сич» и устанавливаются на пассажирские Ан-148 и самолёты-амфибии Бе-200. По словам опрошенных RT экспертов, решение Киева может повлечь за собой отказ от эксплуатации лайнеров Ан-148 и замену их на другие типы ближнемагистральных самолётов. В то же время важно сохранить авиапарк Бе-200, поэтому рассматривается вариант замены двигателей Д-436 на силовые установки SaM146, которые используются на Sukhoi SuperJet 100. Работы по возможной ремоторизации уникальных самолётов-амфибий ведутся уже несколько лет. Что последует за отказом Украины от поставок в Россию силовых установок Д-436 — в материале RT.

Власти Украины ввели запрет на поставку в Россию авиационных двигателей Д-436 для гражданских самолётов. Такое заявление в ходе выступления на круглом столе в Госдуме сделал заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.

«К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», — приводит ТАСС слова замминистра.

Силовые установки Д-436 были разработаны в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро имени Ивченко в 1980-х годах и производятся на запорожском предприятии «Мотор Сич». Эти двигатели предназначены для установки на самолёты малой и средней дальности — прежде всего на пассажирские Ан-148 и самолёты-амфибии Бе-200.

По состоянию на середину февраля (после катастрофы лайнера «Саратовских авиалиний») в мире эксплуатируется 32 самолёта типа Ан-148, из них 29 — в России. Около 40% из них (12 бортов) принадлежит Минобороны, ещё шесть — специальному лётному отряду «Россия» и два — МЧС России.

Среди гражданских эксплуатантов Ан-148 — авиакомпания «Ангара» (пять воздушных судов) и «Саратовские авиалинии» (четыре самолёта). Основным оператором самолёта-амфибии Бе-200 является МЧС России, в распоряжении которого находится девять таких воздушных судов.

По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, запрет на поставку в Россию двигателей Д-436 нарушит кооперацию и приведёт к приостановке создания самолётов Ан-148. Вместе с тем эксперт в беседе с RT отметил, что основной урон от этого решения понесёт сама Украина.

«Они давно запретили поставлять двигатели, прервали военно-техническое сотрудничество. Трагедия с Ан-148 стала информационным поводом, чтобы они ещё раз напомнили об этом. В Советском Союзе существовал принцип разделения труда: самолёты марки Ан-148 конструировались в Киеве, собирались на территории России. Какие-то комплектующие делали в Армении, в Казахстане, в Прибалтике, а собирали в Саратове, Ульяновске. Отказ от поставок нарушит кооперацию и приостановит создание этих самолётов, но мы не переживаем, у нас есть другие самолёты, например Sukhoi SuperJet», — подчеркнул Литовкин.

«Это не нанесёт серьёзного урона нам, это нанесёт урон самой Украине. Кому они будут поставлять эти двигатели, если основной парк самолётов — российский?» — отметил собеседник RT.

Его точку зрения разделяет заслуженный пилот СССР, член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов. По его словам, это решение киевских властей прежде всего противоречит интересам украинской экономики.

«Отказ Украины поставлять двигатели Д-436 на самолёт их же конструкции — это печальная новость. Это противоречит всем международным отношениям в области гражданской авиации, а также противоречит их личным, украинским интересам, потому что самолёты, которые выпускаются на воронежском заводе и оборудуются этим авиадвигателем, приносят дивиденды украинской экономике», — рассказал Смирнов RT.

Он добавил, что за отказом от поставок двигателей последует отказ в поставке запчастей к Д-436, а это, в свою очередь, может привести к вынужденному прекращению эксплуатации имеющихся самолётов с этими силовыми установками.

«По сути, это приговор всему парку этих типов самолётов», — отметил эксперт.

Двигатель Д-436

globallookpress.com

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«Это ненужный и вредный самолёт»

В свою очередь заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко заявил RT, что с его точки зрения парк Ан-148 «надо вообще останавливать и выводить».

«Это ненужный и вредный самолёт. Этот проект изначально был очень вредный, потому что он оттянул ресурсы от действительно важного национального проекта SSJ. Это дело старое и бессмысленно говорить о делах 10-летней давности, но сейчас в связи с таким поведением Украины этот парк надо просто выводить», — заявил Макиенко.

«Дело в том, что любые долгосрочные санкции наносят урон только тому, кто их вводит, а не объекту санкций. Объект санкций, тем более такая индустриальная страна, как Россия, в конце-концов разворачивает соответствующее производство на своей территории», — отметил эксперт.

По его словам, в ситуации с Бе-200 есть вариант ремоторизации (замены двигателей) на силовые установки SaM146 (СМ146), предназначенные для региональных самолётов и в настоящее время устанавливающиеся на лайнеры SSJ100.

О важности сохранения авиапарка Бе-200 заявил и Олег Смирнов, назвавший самолёт-амфибию уникальным воздушным судном, аналогов которому в мире не существует.

«Здесь придётся поднапрячься министру промышленности и найти выход, каким-то аналогичным двигателем заменить этот украинский двигатель. Потому что Бе-200 останавливать нельзя. Это уникальная машина, и её надо вооружить нашими отечественными двигателями», — подчеркнул Смирнов.

В пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) рассказали RT, что работы по возможной ремоторизации самолётов-амфибий ведутся уже несколько лет.

«По Бе-200 мы давно вели работу, просчитывали варианты по ремоторизации с момента наступления известных событий 2014 года, — заявили в пресс-службе ОДК. — По итогам работы, проведённой совместно производителем самолёта Бе-200 и PowerJet (российско-французским предприятием, осуществляющим поставки и все услуги по послепродажному обслуживанию SaM146) подтверждена техническая возможность ремоторизации».

При этом в корпорации отметили, что в московском Научно-производственном центре газотурбостроения «Салют» велись работы по изготовлению отдельных узлов и комплектующих для двигателей Д-436, однако работы по локализации производства этих силовых установок в России не велись.

Самолёт Ан-148

Reuters

© Mikhail Grigoryev

«Фатальным для нас это не будет»

Возможность замены Д-436 на SaM146 для самолётов-амфибий Бе-200 подтвердил и главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

«Надо исходить из того, что, по всей видимости, сотрудничество со стороны Киева будет полностью прекращено. Что касается ремоторизации, в частности на российско-французский двигатель SaM146, то это требует определённых согласований и понимания относительно возможности использования этого двигателя на данном типе воздушного судна», — рассказал Коротченко RT.

Вместе с тем эксперт заявил, что говорить о возможной ремоторизации самолётов Ан-148 пока преждевременно, поскольку этот вопрос потребует технической экспертизы и заключения авиационных специалистов.

Собеседник RT добавил, что даже в случае необходимости вывода самолётов Ан-148 из российского авиапарка кризиса в пассажирских перевозках не возникнет, поскольку ближнемагистральные Ан-148 смогут заменить те же SSJ100.

«Даже если допустить крайний вариант, что эти машины будут сняты с эксплуатации, российский авиационный парк как за счёт самолётов собственной разработки, так и за счёт импортных машин вполне обеспечит потребности в пассажирских перевозках. Фатальным для нас это не будет. Это неприятный жест официального Киева, хотя всё к этому шло, и вряд ли стоит удивляться подобного рода поведению Украины», — подытожил Коротченко.

Член Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов подтвердил, что несмотря на тот факт, что Ан-148 выполняют «очень мощную социальную функцию», летая на аэродромы с короткими взлётно-посадочными полосами, российская авиация переживёт отказ от самолётов этого типа. Это связано в первую очередь с тем, что в отечественный воздушный флот входит всего 29 этих лайнеров.

Вместе с тем эксперт призвал не замыкаться на зарубежной технике, а продолжать активно заниматься импортозамещением.

«У нас есть хорошие двигателестроительные фирмы и заводы, которые сделают такой двигатель, но на это уйдёт немало времени. И ставить их на этот самолёт (Ан-148) вряд ли есть смысл, потому что могут потребоваться комплектующие и для самолёта, и для электроники. Как показали последние события, он не очень современно сконструирован по вопросу приборного оборудования. Придётся распрощаться с этой техникой», — подытожил Смирнов.