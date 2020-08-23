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Операция "вывоз Навального": Президент Финляндии рассказал о своей роли

23 августа 2020, 21:40  •  168 • Политика
Финский лидер Саули Ниинистё рассказал, что сыграл посредническую роль в организации вывоза оппозиционера Алексея Навального из Омска в Берлин. Как выяснили немецкие журналисты, за день до отправки оппозиционера в Германию Ниинистё сначала созвонился с Меркель, а после с Владимиром Путиным.
Президент Финляндии Саули Ниинистё стал посредником в перевозке Навального в Германию. В интервью Yle политик рассказал, что общался с канцлером ФРГ, а затем с российским лидером Владимиром Путиным о перевозке Навального.
Ниинистё пояснил, что по разговору с Путиным понял, что для вывоза оппозиционера за рубеж тот не видит никаких препятствий.
На переговоры политиков о Навальном обратили внимания несколько немецких изданий. По их версии, такая схема была выстроена Меркель, чтобы напрямую не создавать причин вмешательства Берлина в дела другой страны и не просить напрямую российского лидера от своего имени.
Отметим, что в Германии статус Навального, который был госпитализирован в клинику "Шарите", значится как "гость канцлера". Возле больницы дежурят экипажи полиции.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. После нештатной посадки в Омске Навального госпитализировали. Позднее оппозиционного блогера перевезли самолётом в Берлин. Накануне немецкие врачи начали медицинские исследования, однако о результатах пока не сообщалось.

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