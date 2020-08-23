Операция "вывоз Навального": Президент Финляндии рассказал о своей роли

Президент Финляндии Саули Ниинистё стал посредником в перевозке Навального в Германию. В интервью Yle политик рассказал, что общался с канцлером ФРГ, а затем с российским лидером Владимиром Путиным о перевозке Навального.

Ниинистё пояснил, что по разговору с Путиным понял, что для вывоза оппозиционера за рубеж тот не видит никаких препятствий.

На переговоры политиков о Навальном обратили внимания несколько немецких изданий. По их версии, такая схема была выстроена Меркель, чтобы напрямую не создавать причин вмешательства Берлина в дела другой страны и не просить напрямую российского лидера от своего имени.

Отметим, что в Германии статус Навального, который был госпитализирован в клинику "Шарите", значится как "гость канцлера". Возле больницы дежурят экипажи полиции.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. После нештатной посадки в Омске Навального госпитализировали. Позднее оппозиционного блогера перевезли самолётом в Берлин. Накануне немецкие врачи начали медицинские исследования, однако о результатах пока не сообщалось.