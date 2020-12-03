Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Главная / Политика

Операция "спасти Псаки": Facebook цензурирует фото чиновницы в шапке-ушанке

03 декабря 2020, 05:50  •  121 • Политика
Facebook кинулся обелять Псаки в ушанке с красной звездой. Подлинное фото было объявлено фейком за "отсутствие контекста". "Независимые эксперты по проверке фактов считают, что в этой публикации отсутствует контекст и она может ввести людей в заблуждение", - гласит предупреждение соцсети всем, кто пытается опубликовать снимок.
Фотография бывшего пресс-секретаря Госдепартамента США Дженнифер Псаки в шапке-ушанке с красной звездой и в объятиях главы МИД России Сергея Лаврова вызвала панику в Facebook. Соцсеть принялась яростно оправдывать чиновницу из команды Джо Байдена.
За публикацию данной фотографии Facebook начал выписывать предупреждения пользователям, обвиняя их в распространении фальшивых новостей. Однако фотография самая что ни на есть настоящая, и это невозможно отрицать, поэтому соцсеть заявляет, что "отсутствует контекст".
Независимые эксперты по проверке фактов считают, что в этой публикации отсутствует контекст и она может ввести людей в заблуждение, - гласит предупреждение Facebook.
Иронично, что подобная реакция соцсети на вполне невинное фото заставила подозревать Псаки ещё сильнее. Потому что с чего бы Facebook вдруг так яростно убеждать пользователей в том, что будущий пресс-секретарь Белого дома не является "русским агентом"?
Напомним, что фото было сделано в 2014 году. Розовая шапка-ушанка с советской звездой была подарена Дженнифер Псаки официальным представителем МИД России Марией Захаровой. После этого была сделана фотография, на которой Псаки в шапке-ушанке стоит с главой МИД России, а Захарова - с госсекретарём США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 22:30
Звоночек для Украины: Республики Донбасса выступят в ООН, несмотря на сопротивление Парижа и Берлина
02 декабря 2020, 22:30
"Как на это реагировать?": Лукашенко рассказал о планах НАТО вернуть "исторические земли Польши"
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим главой "Роснано"
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
02 декабря 2020, 22:30
Убийство, изменившее всё: Иран быстро приближается к производству оружейного урана
03 декабря 2020, 00:20
"Это даже для Прибалтики как-то чересчур": В наборе шпионов по объявлению "нашли второе дно"
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим глав...
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предате...
03 декабря 2020, 00:20
"Это даже для Прибалтики как-то чересчур": В наборе шпионов по объявлению &...
03 декабря 2020, 02:10
Оператор "Северного потока - 2" воспользовался "окном" между Трам...
03 декабря 2020, 02:10
"Попросим помощи у народа": Санду устроит майдан, если её лишат контроля на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2020, 01:55
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-160 8 млрд долларов, уничтожила их за 5 млн гривен
28 ноября 2020, 00:15
"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.