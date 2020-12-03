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Операция "спасти Псаки": Facebook цензурирует фото чиновницы в шапке-ушанке
03 декабря 2020, 05:50 • 121 • Политика
Facebook кинулся обелять Псаки в ушанке с красной звездой. Подлинное фото было объявлено фейком за "отсутствие контекста". "Независимые эксперты по проверке фактов считают, что в этой публикации отсутствует контекст и она может ввести людей в заблуждение", - гласит предупреждение соцсети всем, кто пытается опубликовать снимок.
Фотография бывшего пресс-секретаря Госдепартамента США Дженнифер Псаки в шапке-ушанке с красной звездой и в объятиях главы МИД России Сергея Лаврова вызвала панику в Facebook. Соцсеть принялась яростно оправдывать чиновницу из команды Джо Байдена.
За публикацию данной фотографии Facebook начал выписывать предупреждения пользователям, обвиняя их в распространении фальшивых новостей. Однако фотография самая что ни на есть настоящая, и это невозможно отрицать, поэтому соцсеть заявляет, что "отсутствует контекст".
Иронично, что подобная реакция соцсети на вполне невинное фото заставила подозревать Псаки ещё сильнее. Потому что с чего бы Facebook вдруг так яростно убеждать пользователей в том, что будущий пресс-секретарь Белого дома не является "русским агентом"?
Напомним, что фото было сделано в 2014 году. Розовая шапка-ушанка с советской звездой была подарена Дженнифер Псаки официальным представителем МИД России Марией Захаровой. После этого была сделана фотография, на которой Псаки в шапке-ушанке стоит с главой МИД России, а Захарова - с госсекретарём США.
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