Операция "спасти Псаки": Facebook цензурирует фото чиновницы в шапке-ушанке

Фотография бывшего пресс-секретаря Госдепартамента США Дженнифер Псаки в шапке-ушанке с красной звездой и в объятиях главы МИД России Сергея Лаврова вызвала панику в Facebook. Соцсеть принялась яростно оправдывать чиновницу из команды Джо Байдена.

За публикацию данной фотографии Facebook начал выписывать предупреждения пользователям, обвиняя их в распространении фальшивых новостей. Однако фотография самая что ни на есть настоящая, и это невозможно отрицать, поэтому соцсеть заявляет, что "отсутствует контекст".

Независимые эксперты по проверке фактов считают, что в этой публикации отсутствует контекст и она может ввести людей в заблуждение, - гласит предупреждение Facebook.

Иронично, что подобная реакция соцсети на вполне невинное фото заставила подозревать Псаки ещё сильнее. Потому что с чего бы Facebook вдруг так яростно убеждать пользователей в том, что будущий пресс-секретарь Белого дома не является "русским агентом"?

Напомним, что фото было сделано в 2014 году. Розовая шапка-ушанка с советской звездой была подарена Дженнифер Псаки официальным представителем МИД России Марией Захаровой. После этого была сделана фотография, на которой Псаки в шапке-ушанке стоит с главой МИД России, а Захарова - с госсекретарём США.