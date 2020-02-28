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Операция "сбить русский самолёт". Эрдоган соврал Путину и подставил под удар своих же военных в Сирии

28 февраля 2020, 10:24  •  69 • Политика
Турецкие военные обстреляли самолёты ВКС России в Идлибе. Ситуация напоминает 2015 год, когда был сбит русский самолёт. Возможно ли повторение операции? Эксперты уверены, что да. Ведь сегодняшнее обострение в Сирии - это следствие того, что Эрдоган соврал Путину, подставив под удар своих же военных на сирийской земле.
Телеканал "Россия-24" сообщил, что турецкие военные при пособничестве боевиков активно противостоят сирийской и российской авиации в Идлибе. Эксклюзивную информацию из Сирии передал военный корреспондент Евгений Поддубный, он же сообщил, что самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков, но против них на земле активно работают - и не только террористы и так называемая умеренная оппозиция, но и турецкие инструкторы. По нашим самолётам бьют ПЗРК.
Ситуация по накалу близка к ноябрю 2015 года, когда в Сирии турки сбили российский Су-24. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолёт был сбит ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16. Военный борт потерпел крушение и упал в Сирии в четырёх километрах от границы с Турцией. Владимир Путин назвал этот инцидент "ударом в спину" со стороны пособников террористов.
До войны, к счастью, дело не дошло, но между Москвой и Анкарой после предательского удара существенно обострились отношения.
Нынешняя ситуация в Идлибе - не копирка той, что мы сообща сумели преодолеть. Бьют с земли, однако российские военные уже неоднократно заявляли, что турки не просто не очищают свою зону деэскалации, но и способствуют усилению позиций боевиков. И в данном контексте атака русских истребителей выглядит, как минимум, опасно для Анкары.
Прямые репортажи из Идлиба уже пару недель ведёт военкор Олег Блохин. Он рассказывает о попытках боевиков занять новые территории, публикуя кадры с места. Фото: Олег Блохин.
Поддубный в своём репортаже говорит, что российская и сирийская авиация активно применяет тепловые ловушки для защиты от огня ПЗРК, а турецкие военные атакуют позиции сирийской армии.
ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно. Боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные ракетно-зенитные комплексы, и вот российский и сирийский самолёты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по террористам.
Самые ожесточённые бои ведутся в посёлке Джубас, где от огня турецких бойцов потеряно "большое количество бронетехники и артиллерии". Накануне военный корреспондент Олег Блохин в ежедневном отчёте о событиях в Сирии писал как раз о Джубасе.
"Населённый пункт Джубас. Сегодня он после потери Нираба и Сааны оказался на передовой. От него до трассы М5 менее трёх километров. По "населёнке" постоянно прилетает от артиллерии турок и духов, плюс ещё и танки подключились. По состоянию на 21:00 по местному времени, он оставался под контролем САА. Духи при поддержке турецкой артиллерии широким фронтом от Сана до Афеса наступали в сторону Серакиба и трассы М5. По состоянию на 21:00 трасса и Серакиб оставались под контролем правительственных сил", - это запись от 26 февраля, сделанная в Идлибе. Сегодня новой информации ни Блохин, ни Поддубный в своих телеграм-каналах касаемо боёв и обстрелов Турции не давали.
Идлиб, февраль, 2020 год. Фото: Олег Блохин.

"Не дай Бог туркам попасть из ПЗРК по русским"

Политолог Евгений Сатановский, комментируя инцидент с обстрелом российских ВКС и в целом обострение ситуации в Идлибе, подчеркнул, говоря о мотивации Турции:
"Понятия не имею, что они понимают, а что нет. Я не работаю с Эрдоганом (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) и его окружением. Наши ВКС участвуют в остановке агрессии боевиков, которые из зоны деэскалации, где их никто не разоружал, никто не разграничивал радикалов и обычное население. То есть все турецкие обещания оказались за последние два года невыполненными. Соврал Эрдоган Путину. И не собирался он ничего выполнять. Более того, боевиков сейчас Турция активнейшим образом вооружает, снаряжает и поддерживает, включая артиллерийский огонь из ПЗРК", - подчеркнул политолог.
Сатановский не отметает вероятности прямого столкновения турецких и российских военных в подобной ситуации.
При этом Эрдоган воюет на три фронта. Даже не на два. Потому что, помимо Сирии, у него есть Ливия, куда он ворвался, сосредоточив против себя достаточно большие силы, и у него есть Кипр с кипрским газовым шельфом. И в этом альянсе уже и саудовцы, и американцы, и Греция, и Кипр, и Израиль дружно против Эрдогана. У него внутриполитические проблемы. Ему нужен подъём национализма до безумия. Ставки высоки. Поскольку его политическое состояние весьма хрупкое. Но и экономика в Турции очень хрупкая.
Сегодня Эрдоган в шаге от "пропасти", говорит Сатановский.
"Если он (Эрдоган - ред.) сейчас сорвёт ещё и отношения с Россией, а это совершенно запросто может произойти, то есть такой вопрос: насколько дорого ему это обойдётся? У меня нет ни малейшего ощущения, что российское руководство, тем более в преддверии столь значимой внутриполитической ситуации, как общенародное голосование по изменениям в Конституцию России, будет терпеть эти провокации до бесконечности. И ещё, более того, мне не кажется, что, если, не дай Бог, по кому-то из наших военных туркам удастся попасть, это принесёт им большое счастье. Скорее, наоборот".
"Нираб сегодня. За последнее время он несколько раз переходил под контроль противоборствующих сторон", - одна из фотохроник военкора. Фото: Олег Блохин.

"Американцы навязывают России в Сирии "наземный бой"

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев для понимания ситуации предлагает осознать две простые вещи. Во-первых, Турция - это член НАТО, союзник США. Во-вторых, Идлиб - это место, где собрались все международные террористы, боевики, которых подпитывали и кормили американцы.
И вот сейчас наступила решающая фаза. Поэтому они будут готовы на всё, - сказал Сергей Хатылев в интервью Царьграду.
Что касается применения ПЗРК против российской авиации, то Су-34 и Су-24 уже показали, что могут эффективно с ними бороться - с подобными средствами ПВО, используя тепловые ловушки, средства радиоэлектронной борьбы и, конечно же, высокий уровень лётной подготовки. К тому же России как раз и нужно спровоцировать наших друзей на эти действия, чтобы потом было о чём говорить, уверен эксперт.
"И когда будет нанесён удар, можно будет потом предъявить: товарищи, вы нанесли удар ПЗРК, в лоб получили ракету, к примеру Р-27", - добавил Сергей Хатылев.

"Нанёс удар - получи ракету в лоб". Эрдоган соврал Путину

Главный вопрос, чтобы это не перешло в более глубокие формы - применение авиации, применение вертолётов, применение более крупных средств ПВО и так далее, подчёркивает военный эксперт.
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"Сирия - это то место, где мы заходим в район, согласно договору с правительством Асада на оказание военной помощи и договорённости с турками, что мы вместе этот район патрулируем, а нам американцы навязывают чуть ли не наземный бой и запрещают войти в район. То есть это сосредоточие тех районов, тех местностей, где все договорённости рушатся в одну секунду", - указал Сергей Хатылев.
Надо сказать, ранее Эрдоган отметился серией острых высказываний в адрес России на грани обвинений. Президент Турции выдвигал требования и настаивал, что будет атаковать сирийские войска там, где это понадобится. Россия неоднократно предупреждала, что поддержка турецкими военными боевиков в Сирии до добра не доведёт. В общем и целом, Турция с Россией сошлись на том, что взаимодействие должно обсуждаться - в этом и состоит искусство партнёрских отношений. Что касается США, в последние недели было зафиксировано несколько пересечений российских и американских войск в Сирии. Более того, русским военным пришлось спасать американцев от разгневанных сирийцев. Военные США открыли огонь по мирным людям, в результате чего погиб сирийский подросток - 14-летний мальчик.

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