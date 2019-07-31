|
Операция "приватизация": В команде Зеленского раскрыли изданию Bloomberg смелые планы реформирования Украины
31 июля 2019, 05:24 • 34 • В мире
В команде украинского президента Владимира Зеленского раскрыли смелые планы реформирования и благоустройства страны. Так, замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук обозначил, что грядет операция по приватизации целого ряда госкомпаний.
В беседе с Bloomberg Гончарук обсуждал меры по улучшению экономической ситуации в стране. При этом автор публикации не преминул напомнить читателю – мол, сложности на Украине происходят оттого, что Кремль поддерживает войну на востоке этой страны. Естественно, каких-либо доказательств написанному не приводят.
Улучшить же экономику Незалежной в команде Зеленского, как выяснилось, надеются с помощью приватизации. В частные руки могут уйти, к примеру, банки, почтовые отделения и железнодорожный оператор.
Порассуждал Гончарук и о "надежном партнере" Незалежной – Мировом валютном фонде. Поскольку соглашение с ним истекает в конце года, решается вопрос о заключении нового контракта.
Также власти планируют сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли, а после переговоров со Всемирным банком будет решено, смогут ли иностранцы покупать землю или же объем ее продаж ограничат. Вклад отмены моратория на продажу земель в рост ВВП оценивается порядка в 0,5-3 процента, пишет РИА Новости.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2019, 09:39
|
28 июля 2019, 09:09
|
25 июля 2019, 03:09
|
28 июля 2019, 14:12
|
29 июля 2019, 19:09
|
24 июля 2019, 10:54
|
27 июля 2019, 03:54