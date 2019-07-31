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Операция "приватизация": В команде Зеленского раскрыли изданию Bloomberg смелые планы реформирования Украины

31 июля 2019, 05:24  •  34 • В мире
В команде украинского президента Владимира Зеленского раскрыли смелые планы реформирования и благоустройства страны. Так, замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук обозначил, что грядет операция по приватизации целого ряда госкомпаний.
В беседе с Bloomberg Гончарук обсуждал меры по улучшению экономической ситуации в стране. При этом автор публикации не преминул напомнить читателю – мол, сложности на Украине происходят оттого, что Кремль поддерживает войну на востоке этой страны. Естественно, каких-либо доказательств написанному не приводят.
Улучшить же экономику Незалежной в команде Зеленского, как выяснилось, надеются с помощью приватизации. В частные руки могут уйти, к примеру, банки, почтовые отделения и железнодорожный оператор.
Порассуждал Гончарук и о "надежном партнере" Незалежной – Мировом валютном фонде. Поскольку соглашение с ним истекает в конце года, решается вопрос о заключении нового контракта.
Также власти планируют сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли, а после переговоров со Всемирным банком будет решено, смогут ли иностранцы покупать землю или же объем ее продаж ограничат. Вклад отмены моратория на продажу земель в рост ВВП оценивается порядка в 0,5-3 процента, пишет РИА Новости.

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