В беседе с Bloomberg Гончарук обсуждал меры по улучшению экономической ситуации в стране. При этом автор публикации не преминул напомнить читателю – мол, сложности на Украине происходят оттого, что Кремль поддерживает войну на востоке этой страны. Естественно, каких-либо доказательств написанному не приводят.

Улучшить же экономику Незалежной в команде Зеленского, как выяснилось, надеются с помощью приватизации. В частные руки могут уйти, к примеру, банки, почтовые отделения и железнодорожный оператор.

Порассуждал Гончарук и о "надежном партнере" Незалежной – Мировом валютном фонде. Поскольку соглашение с ним истекает в конце года, решается вопрос о заключении нового контракта.

Также власти планируют сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли, а после переговоров со Всемирным банком будет решено, смогут ли иностранцы покупать землю или же объем ее продаж ограничат. Вклад отмены моратория на продажу земель в рост ВВП оценивается порядка в 0,5-3 процента, пишет РИА Новости.