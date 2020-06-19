Операция "Преемник": Медведев выступил со статьёй, читаем между строк

Автор:

Александр Гришин

Бывший премьер российского правительства Дмитрий Медведев выступил с программной статьёй в журнале "Россия в глобальной политике". Материал под заголовком "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса" появился на сайте издания 17 июня. Что руководило заместителем председателя Совета безопасности РФ, для которого специально придумали этот важный, но не облечённый конкретными ответственностью и обязанностями пост, остаётся только догадываться. Примечательно, что в тот же день в "Российской газете" вышла статья секретаря Совбеза России Николая Патрушева "Нужны ли России «универсальные» ценности?". Два текста, два мира, две судьбы. Что это – свидетельство разброда и шатаний в Совбезе? Или что-то другое?

Он тучи разведёт словами

Медведев, круг решаемых задач которого до сих пор остаётся тайной за семью печатями, в статье прошёлся практически по всем животрепещущим проблемам, уделил внимание и внешней политике России, и внутренней, и выдал своё видение международной ситуации, перекосов в ней и вариантов исправления (в его видении), но по окончании чтения сего труда послевкусие остаётся, как будто тебе дали уже кем-то хорошо пожёванную жвачку. В немалой степени по той причине, что большая часть статьи – это обычная болтология, а некоторые её части практически нереализуемы или даже откровенно ошибочны и противоречивы между собой же.

Чего стоит, например, такой пассаж:

Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах, прежде всего – по соображениям национальной безопасности. Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор "коронавирусную бомбу".

Во-первых, у многих стран будут собственные вакцины, которые разработают в разные сроки и начнут применять после испытаний тоже не одномоментно. И как можно обеспечить "одномоментность" в Африке, Австралии и Южной Америке? А ещё может ли кто-нибудь объяснить мне, какая "коронавирусная бомба" может быть закинута соседом в страну с привитым населением? И не начхать ли этой стране будет на происки соседа, который сам в таком случае имеет больше шансов на заражение своего населения? Если же речь идёт о новых вирусных заболеваниях, то почему не сказать об этом прямо? Тем более что буквально тут же Медведев говорит "об исследовательской работе, которая ведётся в определённых лабораториях, в том числе тех, которые США разместили по всей планете". Но также очень невразумительно. Наверное, чтобы не обидеть Вашингтон.

– Как это не обидеть? – воскликнет читатель, проштудировавший статью зампреда Совбеза. – Да он там дальше прямо кроет США.

И действительно. Буквально через абзац-другой намёки становятся более чем прозрачные.

Сегодня расследования о причинах пандемии – часть внутренней политики отдельных стран, которая служит основой для избирательных кампаний. В результате появляются и "подследственные" государства, на которые перекладывается ответственность за провалы в экономике и борьбе с коронавирусом на своей территории. Обозначаются триллионные суммы претензий. Это тупиковый путь, который никому не поможет, даже в ходе выборов, пишет Дмитрий Медведев, явно говоря о высказываниях и обвинениях Трампа в адрес Китая.

Вот только нынешний президент США Дональд Трамп, несмотря на всю свою эклектичность, непоследовательность и эпатажность, – категорический противник глобализма и антилиберал до мозга костей. За что, по большому счёту, его и "бьют" нещадно. А Дмитрий Анатольевич стоит на позициях глобализма, неоднократно, кстати, критиковавшихся президентом России Владимиром Путиным. Экс-премьер не боится утверждать, что основой межгосударственного взаимодействия в ХХI веке является именно глобализации, и похоже, воспринимает её в качестве безальтернативной идеи.

Не так и не туда идёте!

Впрочем, внутриполитическим вопросам России Медведев уделяет также весьма серьёзное внимание. В той части, где он говорит о рисках и шоке российской экономики от пандемии, в том числе о шоках ещё и ожидаемых и путях их преодоления, позиции также обозначены весьма либеральные. И, скажем прямо, расходящиеся с практикой руководителей разного ранга в органах власти.

Пандемию, как пишет Медведев, "невозможно победить в отдельно взятой стране даже при закрытых рубежах, отмене транспортного сообщения и иных коммуникаций между людьми". Неправильный, оказывается, Владимир Путин со своей командой выбрал путь для страны в борьбе с коронавирусом. И что с того, что в России, пусть и при наличии большого количества заболевших, рекордно низкое число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом? И это в то время, когда в развитых и так называемых "суперразвитых" странах, неоднократно ставившихся в пример "отсталой варварской России", число жертв пандемии выше на порядки.

Дмитрий Медведев в своей статье не сказал ни одного слова о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию, которые в известной степени преобразят страну. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Поучил Медведев и правительство. Что, мол, надо думать о гражданах, доходах и благосостоянии населения, развитии экономики и т.д.

Важно, что Правительство одобрило антикризисный план и представило его Президенту. Сейчас главное – его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения. Необходима развёрнутая поддержка граждан и компаний, которая позволит избежать резкого сокращения совокупного спроса и предложения, предотвратить рост бедности, – написал он. – Потом должен произойти перезапуск экономики, включая выполнение национальных проектов в скорректированном виде. И на следующем этапе – запуск новой модели экономического роста, сопровождаемый структурными реформами.

Вообще-то, это по факту всего лишь пересказ плана правительства с его тремя этапами. Только другими словами. И никакой оригинальной мысли в этом фрагменте статьи (как, впрочем, и во многих других) не содержится. Ещё идея, что вторая волна коронавируса может нарушить все планы. Но автор сих строк, не претендующий ни на лидерство в "ЕР", ни на высокий пост в Совбезе, ещё несколько недель назад тоже писал, что у правительства должен быть запасной сценарий на вторую волну пандемии. Разве что про перезапуск нацпроектов не упомянуто, но об этом тоже уже говорили. Зато никаких "денег нет, но вы держитесь". Да, та фраза, ставшая мемом, вырвана в какой-то степени из контекста, но у ответственного политика подобных высказываний не должно быть вообще.

А вот что удивило, так это то, что приверженец новых технологий и всякого рода цифровизации, каким всегда был, на сей раз Медведев выступил с предостережением от чрезмерного увлечения в этой области.

Критически важно провести чёткое разграничение между благами, которые даёт цифровизация, и угрозой появления "цифрового Большого Брата", ограничения фундаментальных прав и свобод человека. Экономическая эффективность, которую несёт цифровизация, не может быть куплена ценой "цифрового тоталитаризма",

– предупредил Дмитрий Анатольевич.

Можно, конечно, свести всё к непрямой критике Собянина за цифровые пропуска, того же Грефа – за искусственный интеллект, что, безусловно, имеет место. Если учесть, что Собянин в случае возвращения Медведева в большую политику – один из его потенциальных конкурентов. Но не стоит забывать и про либерализм самого Медведева. Вот, кстати, что писал о том, какие угрозы и от кого исходят в сфере цифровизации, Николай Патрушев в своей статье:

В условиях цифровизации современного общества, на фоне деградации системы международных отношений и международной безопасности коллективный Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских граждан и наших соотечественников по всему миру, атакуя не только традиционные российские духовно-нравственные ценности, но и истинные, действительно общие для человечества ценности, подрывая устои государств. При этом активно используются идеологические формулировки типа "конфликта цивилизаций".

Прямо противоположные вещи, не находите? Тем более что "угрозой появления «цифрового Большого Брата», ограничения фундаментальных прав и свобод человека" – это как раз и есть те самые неолиберальные догмы.

Зачем и кому?

Если вспомнить недавнее советское прошлое, то статья Медведева очень сильно напоминает производственный роман в духе соцреализма, сводившийся к главному конфликту – борьбе хорошего с лучшим. Кто не в курсе, напомню. Обычно сюжет такого романа строился вокруг противостояния старого матёрого директора завода, человека заслуженного, но ставшего консервативным и тормозящим прогресс и развитие завода, и молодого, порывистого, романтичного инженера-изобретателя. В финале директор признавал правоту молодёжи, все мирились, завод давал 150% к плану, а молодой изобретатель женился на влюблённой в него дочке директора. Такая вот лапидарность и хохлома с гжелью. Именно такое послевкусие осталось после прочтения статьи Медведева. Как будто нет ни санкций со стороны США и ЕС, ни вызывающего хамства в отношении нашей страны со стороны западных политиков (того же Госсекретаря США Помпео), нет учений НАТО у наших границ и противодействия "Северному потоку-2" и попыток шантажа России. Тишь и благодать, и надо, чтобы все со всеми сотрудничали, причём открыто и честно. Сказочник. В отличие от жёсткой, честной статьи Патрушева, где вещи называются своими именами.

Беззубость и неконкретность Медведева в этой статье поневоле заставляет задавать вопрос, а зачем потребовалось это выступление? В нём, кстати, не прозвучало ни одного слова о грядущем голосовании по поправкам в Конституцию, которые в известной степени преобразят страну. О голосовании, являющемся одним из важнейших событий этого года, если не наиважнейшим. Удивительно не только то, что об этом не прозвучало ни слова от главы партии "Единая Россия", коим Дмитрий Медведев является. Удивительно и то, что из руководства Совбеза РФ одномоментно (в отличие от грядущего применения вакцины) вышло два практически диаметрально противоположных выступления.

Зачем и для кого? Можно предположить, и с весьма большой вероятностью, что, освоившись на новом месте, Дмитрий Анатольевич решил подать сигнал, что его рано списывать со счетов. Что он готов вернуться. Готов к борьбе. И по-прежнему олицетворяет собой либеральное крыло российской власти. Вспомним, кстати, практически повсеместное уныние либеральной общественности в России и разочарование Запада, когда выяснилось, что на выборы 2012 года пойдёт не Медведев на второй срок, а Путин.

Некоторые политологи, которые оценивали статью Медведева, уже поспешили объявить, что оно "либеральное, но сбалансированное". Рискну переставить ударение в этом сочетании – сбалансированное (поскольку по факту – ни о чём), но либеральное. И главное в выступлении экс-премьера, наверное, именно это. И к Совбезу и его деятельности статья не имеет никакого отношения. А только к самому Медведеву.

Его выступление – это сигнал не столько отечественным либералам, сколько всё тому же Западу. О том, что либеральная повестка в России не исчерпана. Именно потому зампредседателя Совбеза опубликовал статью накануне голосования по поправкам. И именно потому, что он их, похоже, внутренне не поддерживает, Медведев не сказал о них ни слова. Он не может, подобно коммунистам, выступить против них, но молчание в данном случае гораздо более красноречиво. Не может либерал и сторонник глобализации их поддерживать по природе своей. Сторонник глобализации Дмитрий Медведев говорит о транспарентности, необходимости честности и открытости в отношениях. И можно, конечно, безудержно хохмить, что ему "дозволено" говорить всё что угодно, поскольку отвечать даже за свои слова ему не придётся. Но не хочется.

Простите, мы это уже проходили. Открытость России Запад всегда воспринимал и продолжает воспринимать как слабость и готовность к уступкам и признанию его доминирования во всех областях, включая внутренние дела государства. Ельцин, Козырев, сколько там ещё было деятелей, которые в Вашингтоне интересовались, каковы национальные интересы России? Несть числа. А потому хотелось бы надеяться, что ни надежды Дмитрия Анатольевича, ни ожидания Запада в связи с его персоной никогда не сбудутся. Уж лучше пусть статьи пишет.