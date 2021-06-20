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Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР" оценила политолог

20 июня 2021, 14:00  •  338 • Политика
Известный политолог Татьяна Степанова оценила решение партии "Единая Россия" выдвинуть сразу пять человек в общефедеральный список кандидатов на выборы в Госдуму 2021 года. По её словам, принято верное решение не выдвигать в федеральной части списка Дмитрия Медведева, а Сергея Шойгу сложно считать "преемником" президента.
Самым удивительным в списке "Единой России" выглядит фигура Сергея Лаврова. Политолог считает, что это говорит о практически 100-процентной вероятности отставки его с поста министра иностранных дел. При этом Степанова утверждает, что как депутат он никому не интересен, но в Думе будет важен его политический вес. Ну, а новым главой МИД может стать нынешний заместитель Лаврова Сергей Рябков.
"То, что нет Медведева, - это логично. Партия понесла бы риски. Но пока ему ничего не мешает оставаться формально лидером, и в этом есть некая инерция и желание Путина уважить потребности своего бывшего преемника. Медведев всё-таки фигура очень особенная", - говорит Степанова.
Также политолог отмечает, что появление Сергея Шойгу в федеральном списке партии было ожидаемым. Тем не менее Спепанова не видит министра обороны в Госдуме и называет его "эффективным паровозом". Преемника Путина в Шойгу Степанова тоже не видит, объясняя это тем, что тогда бы его "не жгли на электоральном костре".
Показательным Татьяне Степановой видится, что партия представлена сразу пятью фигурами в федеральном списке. По мнению политолога, "Единую Россию" стали "утяжелять", что означает конец "игр в альтернативные партии". В "Единой России" появляется больше субъективности.
"Её реальная роль в системе будет расти, так же как и ставки в борьбе за контроль над ней", - отмечает Степанова.
Новыми героями списка стали главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава центра "Сириус" Елена Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В Проценко политолог увидела героя нашего времени, Шмелёва представляет новое поколение политиков из ближнего круга Путина, а Кузнецова служит символом традиционных ценностей.
Отметим, в последний раз федеральная часть списка кандидатов от "Единой России" состояла из нескольких человек в 2003 году. Тогда партию на выборы вели Борис Грызлов, Сергей Шойгу и Юрий Лужков. В 2007 году список единолично возглавил Владимир Путин, в 2011 и 2016 годах лидером был Дмитрий Медведев.

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