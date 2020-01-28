Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Размышления о региональной власти после изменений в Конституции РФ
Посягнувшему на русские алмазы Тягнибоку посоветовали обратиться к врачам
Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина
Донбассу готовят «особый статус»
Главная / Политика

Операция "Никаких преемников": NYT заявили, что следующий президент России не станет лидером

28 января 2020, 19:24  •  136 • Политика
Американское издание New York Times считает, что "план Путина" можно назвать операцией "Никаких преемников": по мнению западных журналистов, новый премьер-министр России никогда не станет следующим президентом, а следующий президент не станет лидером.
В отличие от схемы передачи власти Бориса Ельцина, которую часто называют операцией "Преемник", план Путина правильнее будет назвать операцией "Никаких преемников", считает автор статьи "Новый оркестр Владимира Путина" Иван Крастев. Его публикация появилась 27 января на страницах New York Times.
По мнению Крастева, новый премьер России Михаил Мишустин никогда не станет даже кандидатом на президентское кресло, более того, в 2024 году Путин, хоть и покинет пост главы страны, фактически останется у власти, уверен журналист.
Крастев пишет, что режим Путина "переживает кризис", а видимая политическая стабильность на самом деле представляет собой стагнацию, кроме того, общество все меньше поддерживает его режим.
Автор предполагает, что президент России в 2024 году займёт пост председателя Госсовета и займётся "управлением миром", в то время как его помощники будут управлять Россией.
То, что произошло в политической жизни нашей страны в январе, Крастев склонен сравнивать скорее с дворцовым переворотом, нежели с реформой. Жители России, по мнению автора, хорошо помнят ужасы эпохи развала СССР и боятся вновь остаться под управлением "стареющей, закосневшей элиты".
Автор пишет в заключение, что своими действиями Путин, очевидно, планирует сделать себя ключевым центром власти за пределами Кремля. Журналист не берётся предсказывать долгосрочные перспективы России, но с уверенностью заявляет, что внешнеполитический курс страны в ближайшее время точно не изменится: Путин продолжит "сопротивляться Западу".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
28 января 2020, 16:09
Посягнувшему на русские алмазы Тягнибоку посоветовали обратиться к врачам
28 января 2020, 03:09
Медведев пошутил о «законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей»
27 января 2020, 20:39
Голикова назвала возможную дату внесения в правительство поправок в бюджет
28 января 2020, 19:24
"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим
27 января 2020, 20:39
"Не 500 млн, а 775": Суммы в деле о хищениях отца экс-сенатора Арашукова растут как снежный ком
28 января 2020, 12:54
Китай не обогнал: Россия по-прежнему занимает второе место по экспорту оружия, сообщает ЦАМТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2020, 03:09
...а мужики-то не знают! Россия давно банкрот (Руслан Осташко)
28 января 2020, 06:24
"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским ...
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
28 января 2020, 03:09
В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России
28 января 2020, 03:09
Новый коронавирус "сбежал" из лаборатории? В России разработана секретная п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
23 января 2020, 15:54
Сатановский: "Катастрофа грядёт в России. Диктатура"
24 января 2020, 01:39
"Осколок Чехословакии грозит нам распадом?": Эксперт "предсказал" России "реальное будущее"
26 января 2020, 08:54
Пушков ответил на план Кравчука по «возвращению» Крыма и Донбасса
28 января 2020, 06:24
"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским морякам
24 января 2020, 11:24
"Неизвестно, чем это кончится": "Токсичному" Зеленскому пора задуматься. Михеев назвал три причины
25 января 2020, 06:54
"Иуда отрабатывал 30 сребреников, а он - подачки Госдепа": Водолацкий о посте Гозмана в Facebook
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.