Операция "Никаких преемников": NYT заявили, что следующий президент России не станет лидером

В отличие от схемы передачи власти Бориса Ельцина, которую часто называют операцией "Преемник", план Путина правильнее будет назвать операцией "Никаких преемников", считает автор статьи "Новый оркестр Владимира Путина" Иван Крастев. Его публикация появилась 27 января на страницах New York Times.

По мнению Крастева, новый премьер России Михаил Мишустин никогда не станет даже кандидатом на президентское кресло, более того, в 2024 году Путин, хоть и покинет пост главы страны, фактически останется у власти, уверен журналист.

Крастев пишет, что режим Путина "переживает кризис", а видимая политическая стабильность на самом деле представляет собой стагнацию, кроме того, общество все меньше поддерживает его режим.

Автор предполагает, что президент России в 2024 году займёт пост председателя Госсовета и займётся "управлением миром", в то время как его помощники будут управлять Россией.

То, что произошло в политической жизни нашей страны в январе, Крастев склонен сравнивать скорее с дворцовым переворотом, нежели с реформой. Жители России, по мнению автора, хорошо помнят ужасы эпохи развала СССР и боятся вновь остаться под управлением "стареющей, закосневшей элиты".

Автор пишет в заключение, что своими действиями Путин, очевидно, планирует сделать себя ключевым центром власти за пределами Кремля. Журналист не берётся предсказывать долгосрочные перспективы России, но с уверенностью заявляет, что внешнеполитический курс страны в ближайшее время точно не изменится: Путин продолжит "сопротивляться Западу".