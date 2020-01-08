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Операция "Мученик Сулеймани": После атаки по базам США в Ираке КСИР назвал цели следующих возможных ударов

08 января 2020, 21:24  •  22 • В мире
Любая страна, которая станет плацдармом для атак на Иран, будет целью последующих возможный ответных ударов. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, объявив о начале операции "Мученик Сулеймани".
С соответствующим предупреждением выступила пресс-служба КСИР, сообщившей о начале операции "Мученик Сулеймани", которая станет "сокрушительным ответом" на убийство иранского генерала в Ираке.
"Любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак или агрессии против Ирана, будет целью иранских вооруженных сил", - говорится в заявлении, опубликованном агентством FARS.
Как сообщалось ранее, две американские авиабазы в Ираке подверглись ракетной атаке. КСИР подтвердил, что удары были нанесены силами Воздушно-космической гвардии исламской революции. Один из объектов - самая крупная в Ираке базе США "Айн-аль-Асад". Второй расположен в Эрбиле.
Согласно первым сообщениям об атаке, со стороны Ирана было выпущено от шести до десяти баллистических ракет. Позднее агентство Tasnim сообщило о 35 ударах, нанесенных по военной базе "Айн-аль-Асад". Предположительно, речь идет о Fateh-110.
New York Times, ссылаясь на заявления иранских чиновников, уточнила, что атака на американские базы в Ираке начались в 01:20. Именно в это время в ночь на 3 января рядом с международным аэропортом Багдада был убит генерал Касем Сулеймани.
Ряд источников сообщил, что авиабазе "Айн-аль-Асад" нанесен "значительный ущерб". По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", на взлетно-посадочной полосе на американской части базы во время обстрела был уничтожен самолет ВВС США.
В то же время представитель Пентагона Джонатан Хоффман в своем заявлении сообщил, что ведомство еще только работает "над первоначальной оценкой ущерба".

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