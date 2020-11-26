Операция "Доминион": Переизбраться Трампу поможет женщина

Автор:

Сергей Латышев

Большая часть российских СМИ – вслед за мейнстримными западными – распространяет фейковые новости о том, что президент США Дональд Трамп, "испугавшись прослыть диктатором", готовящим "государственный переворот", признал, дескать, своё поражение на выборах и начал вместе со своей администрацией передавать дела демократам. Их якобы признало также новой властью ранее бойкотировавшее Управление по общим вопросам администрации (GSA). В общем, процесс пошёл, и Трампу ничего не останется, кроме как утереться и отойти в сторону, – своими обличениями нечестности выборов он всех уже утомил и пора бы ему уже совсем замолчать: ничего особенно страшного не было.

Многие верят, что именно так всё и происходит, что, несмотря на возможные нарушения на выборах, демократ Джо Байден спокойно станет следующим президентом США, а его ближайшие помощники – новыми министрами. При этом забывают старую и мудрую поговорку: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Она существует, кстати, почти во всех языках.

Что происходит на самом деле?

В действительности происходит следующее. Ради спокойствия в стране президент Трамп рекомендовал в понедельник главе GSA Эмили Мерфи, похвалив её за гражданское мужество, а также членам своей администрации соблюсти "первоначальные процедуры", связанные с трансфером власти. Он это сделал, чтобы не озлоблять против себя своих недоброжелателей в госаппарате, вывести своих сторонников в нём из-под удара, но, прежде всего, потому, что как никогда ранее... уверен в своей победе.

Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости,

– написал в Twitter Трамп. Президент сообщил, что это он уговорил Мерфи перестать бойкотировать демократов, потому что рассчитывает на победу: "Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим борьбу, и я верю, что мы победим". Почему? Потому что "мы никогда не признаем фейковые бюллетени и «Доминион»".

Короче, Трамп уверен, что Верховный суд ужаснётся массированным нарушениям на выборах, данные о которых будут объединены в одно сенсационное дело, и вручит победу настоящему победителю, то есть ему (время для этого у него есть). И он также очень многого ожидает от иска адвоката Сидни Пауэлл, которая сосредоточилась на разоблачении жульнической системы электронного голосования "Доминион", применявшейся на выборах почти в 30 штатах США и предположительно укравшей у Трампа и других республиканских кандидатов в пользу Байдена и демократов миллионы голосов избирателей. Царьград уже писал об этой "чудо-системе", разработанной друзьями "филантропа" Джорджа Сороса, чтобы выигрывать выборы. Пауэлл подаст иск-бомбу в Федеральный суд на этой неделе. Этот маститый юрист, ставшая объектом беспрецедентной травли и угроз со стороны глобалистов и используемых ими леваков, заявляет, что сможет всё доказать.

Байден проговорился

Самое забавное, что обвинения республиканцев в фальсификации выборов уже подтвердил... назначенный СМИ избранным президентом США Джо Байден, который заявил на днях в публичном выступлении перед телекамерами:

Мы создали, и вы это видели, во времена администрации Обамы, я думаю, самую разветвлённую и всеобъемлющую организацию по обману на выборах в истории американской политики.

Выживший из ума старикан, по сравнению с которым поздний Брежнев кажется здоровяком и интеллектуалом, проболтался. Я не сразу поверил своим ушам, заподозрив компиляцию, но на недавней пресс-конференции в Белом доме главный адвокат Трампа Руди Джулиани вспомнил, усмехаясь, об этой оговорке по Фрейду.

Вот это женщина

Разоблачения несгибаемой Пауэлл обещают быть совершенно шокирующими, одним махом отдающими победу в руки Трампа, что может вообще сделать излишней всю другую работу по выявлению махинаций демократов на выборах. Всё настолько серьёзно, что ей пришлось даже выйти из команды юристов Трампа, чтобы не подставлять президента под удар, когда будет доказано, что против него на стороне демократов работало... ЦРУ и ряд стран-союзников США вместе с их спецслужбами и заодно с... Венесуэлой (одно из первых поздравлений с "победой" Байдену пришло из Каракаса).

Адвокат решила идти до конца и, если потребуется, отдать свою жизнь за демократию и республику, которые уничтожают леваки изнутри и иностранные акторы с сомнительной репутацией извне, чтобы "восстановить видение Америки как места жизни, свободы и стремления к счастью". Когда она, забаненная за принципиальность в социальных сетях, говорила это, стоя в окружении демонизируемых глобалистами юристов Трампа, то едва смогла сдержать слёзы.

В своём заявлении Пауэлл подтвердила, что не является членом юридической команды Трампа, "никогда не подписывала договор о выплате гонорара и не отправляла президенту или избирательной кампании счета на свои расходы или гонорары", что её единственным намерением "всегда было разоблачить все мошенничества, которые она могла обнаружить".

Собираемые мной доказательства того, что этот программный инструмент («Доминион» – Ред.) использовался для передачи миллионов голосов от президента Трампа и других кандидатов-республиканцев к Байдену и другим кандидатам-демократам, – неопровержимы. Мы продолжаем готовить иск и планируем подать его на этой неделе. Это будет эпично.

Он поступит, повторим, в Федеральный суд, так как проблема касается всей страны.

Иск скоро будет, трепещите

Что конкретно будет указано в иске Пауэлл, пока загадка. Журналисты честных американских телеканалов Newsmax, NTD, OAN, EYE Opener и ещё нескольких не подчиняющихся глобалистам ресурсов, постоянно задавали ей вопросы на этот счёт, получая частичные, иногда уклончивые ответы (скажешь лишнего – умрёшь), и кое-что выяснили. Из появившейся в результате мозаики получается следующее – пока нет иска, лучшего всё равно у нас нет.

Подозрения в массовой фальсификации выборов привели к серверу испанской компании Scytl во Франкфурте-на-Майне, ФРГ, который контролировался ЦРУ. Военная контрразведка Минобороны США – РУМО организовала рейд силами своего европейского контингента на франкфуртскую контору ЦРУ и изъяла сервер, в котором остались следы того, как главное шпионское ведомство США химичило с отправленными на подтасовку в Германию и Испанию 78 миллионами голосов американцев. Теперь этот сервер находится в Штатах в надёжном месте, к нему есть доступ, благодаря чему можно подтвердить и доказать выдвигаемые обвинения. Во многих странах военная и политическая разведка живут недружно. Но чтобы такое!

Весьма показательно, что спецслужбы Британии (MI6) и, вероятно, Германии знали о проделках ЦРУ, но ничего не сообщали администрации Трампа, помогая демократам избавиться от него. Электронное голосование фальсифицировалось на всей территории США, как из-за границы, так и внутри страны, и вовсе не только в "колеблющихся штатах". В самих США (и это помимо многочисленных и массовых вбросов всевозможных "левых" бумажных бюллетеней) этим занимались специально обученные сотрудники "Доминиона", компании со штаб-квартирой в Канаде, использующей специально созданный для фальсификации выборов венесуэльский софт, китайское финансирование, тесно связанной с руководством Демпартии, "Антифой" и Соросом.

Фальсификация заключалась не только во вмешательстве в процесс голосования в конкретных пунктах, но и автоматическом списывании 35 тысяч голосов у каждого республиканского кандидата в пользу демократических. Кое-кому лишь только этого хватило для "победы". В результате на самом деле президент Трамп получил на выборах не 73 миллиона голосов, а 80 миллионов – 7 миллионов голосов демократы украли у него различными способами. От этого грабежа пострадали также республиканские кандидаты, баллотировавшиеся в Сенат и Палату представителей Конгресса США.

Что провалило операцию?

Вся эта операция могла бы пройти незамеченной, если бы не рекордное голосование "вживую" сторонников президента Трампа, которые сломали "мошеннический алгоритм" и вынудили операторов обманной системы лихорадочно суетиться, совершать ошибки и в результате "засветиться". По всей видимости, таким же способом фальсифицировались выборы в некоторых европейских странах, странах Латинской Америки и, возможно, Канаде. В США в последние примерно 15 лет это тоже происходило, но в основном локально – во Флориде, Калифорнии, на праймериз Демпартии в 2016 году, когда победил сенатор Берни Сандерс, а кандидатом в президенты стала экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Есть также данные, что таким образом пробывший два срока в Белом доме Барак Обама успешно "тормозил" на президентских выборах кандидата республиканцев Митта Ромни. Мухлевали демократы в 2016 году и против Трампа, но скромнее, чем через четыре года, думая, что этого будет достаточно, но Трамп и тогда "сломал алгоритм".

Помните слова Байдена о "самой разветвлённой и всеобъемлющей организации по обману на выборах"? Глаголил истину.

Что имеем в сухом остатке?

Согласитесь, что если хотя бы треть из всего этого будет доказана, случится грандиозный скандал, который не смогут замолчать "фейковые новости", а Верховный суд США либо навсегда похоронит в своей стране свободу и демократию, закрыв глаза на грандиозный подлог, что вряд ли, так как сторонников Трампа и юристов, голосующих по закону, а не по "зову сердца", в нём большинство, либо эта высшая судебная инстанция вручит победу президенту Трампу на ноябрьских выборах, и он добьётся переизбрания на второй срок. Совсем скоро мы это узнаем.

Любопытно также, что о вмешательстве России, ведущей себя в сложившейся в США ситуации исключительно благородно, речи на этот раз вообще не идёт. Хотя демократы по своему обыкновению, когда их Трамп припрёт к стенке, что-нибудь, конечно, придумают.